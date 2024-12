SEKO Aerospace rozsvítí Afriku

SEKO Aerospace má osm závodů, čtyři jsou v České republice a čtyři v zahraničí. Dvě české továrny v Lounech jsou zaměřeny na výrobu komponentů pro turbíny a energetiku. Závod v Olomouci se specializuje na komponenty pro letecký průmysl a čtvrtý závod v Rychnově nad Kněžnou na výrobu lisovacích nástrojů. Zahraniční továrny v Brazílii a Indii vyrábějí komponenty pro parní turbíny. K tomu nyní přibývá energetika v Konžské demokratické republice a Keni.

O aktivitě SEKO Aerospace v Africe se toho příliš neví. Na co se tam soustředí, jsme se zeptali majitele a generálního ředitele Vlastimila Sedláčka.

Máte sen rozsvítit Afriku. Daří se vám ho plnit?

Plnit úplně zatím ještě ne, je to hrozně náročné, ale dělám to hlavně proto, že mne to baví, a ty další věci přijdou samy. Neděláme to jen pro peníze. Proto jsme v Kongu také sami, není tam zatím aktivní žádná jiná česká firma. Rovněž aktivita jiných evropských zemí s výjimkou Belgie není moc výrazná. Naopak velmi aktivní jsou Číňané, kteří ovládají asi z 60% těžební průmysl, soustřeďují se hlavně na stratgické minerály jako je kobalt nebo koltran. KDR je největší země v subsaharské Africe. Vedle nerostného bohatství je největší zásobárnou vody v Africe a její deštný prales je srovnatelný s amazonským.

Podnikání v Kongu je však značně složité.

Převzal jste tam čtyři staré a nefunkční vodní elektrárny. Jak daleko jste s jejich zprovozněním?

V Kongu jsme ve dvou oblastech. U hranic s Rwandou, v provincii Jižní Kiwu, kde je krásné půlmilionové městečko Kamituga. Tam jsme před dvěma lety převzali malou elektrárnu s třemi nefunkčními turbínami. Jednu jsme narychlo opravili, aby začala dávat proud, a mezitím jsme začali vyrábět další. Teď zrovna ji doinstalováme a předpokládám, že někdy druhý týden v prosinci ji slavnostně spustíme do provozu.

Jak se tam dostáváte?

Normálně se tam jet nedá, chybí dopravní infrastruktura Kolona kamionů jede šedesát kilometrů týden, ty kamiony se navzájem vytahují, když uvíznou. Nedáte se tam ani letět. Poblíž je ale základna mise OSN MONUSCO, tak máme s guvernérem domluveno, že tam společně zaletíme, aby se slavnostně rozsvítilo první konžské město turbínou z Loun.

A co zbývající elektrárny?

Ty se nacházejí v centrálním Kongu u dvoumilionového města Mbuji-Mayi. Většina těchto elektráren je ještě z doby před vyhlášením nezávislosti, od té doby je nikdo neopravoval. Jedna je z roku 1936, druhá, která jediná běží, je z roku 1963, a pak ta nejnovější z roku 2002, na jejíž stavbě se podílelo ČKD přes belgickou firmu. Turbíny za spoustu milionů, které tam dopravily dvě obrovská letadla, se ještě do dneška nerozjely. Snažíme se je zprovoznit.

Když jsme elektrárny přebírali, tak to byla velká sláva, shodou okolností bylo předvolební období a tak byli při tom také politici. Šot běžel v televizi před volbami, bylo tam, že jsme vám dali energii díky firmě SEKO. Ve finále pro nás ale pak neudělali vůbec nic.

Kolik máte v elektrárnách místních pracovníků?

Dohromady i s distribucí, kterou budeme přebírat, téměř tři sta.

Kromě Konga podnikáte také v Keni...

Spolu s americkými partnery jsme založili v Nairobi firmu Razvion SEKO, která bude stavět solární elektrárny, bateriová úložiště a osvětlení. První solární elektrárnu o velikosti tří fotbalových hřišť začneme stavět v lednu a v červnu by měla být hotová. A na další už máme připravené kontrakty.

Spolupráce v Keni jde velmi dobře, v polovině listopadu nás navštívila v České republice keňská delegace, která projevila zájem o další prohloubení spolupráce. Což je příležitost i pro další české firmy.

Jednotlivá písmena vaší společnosti SEKO tvoří hodnotový žebříček. Které jsou jeho hlavní body?

S = spokojený zákazník, E = excelentní technologie, K = klíčoví lidé na správných místech, O = o krok napřed v inovacích. Ale jinak je to SE jako Sedláček a KO jako kovovýroba.

Bohumil Brejžek