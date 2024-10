Šéf solární firmy: Fotovoltaika už levnější nebude, jsme v bodu zlomu

Loňský rok byl pro S-Power Energies rekordní. Vaše firma pokořila milník 11 tisíc dokončených elektráren a překonala 1,2 miliardy korun čistého ročního obratu. Letos jsou však podmínky na trhu zcela jiné. Co je jinak?

Předchozí roky byly extrémní vlivem výjimečných událostí (pandemie, válka, krach dodavatelů energií). Teď se situace vrátila do normálu a trh už neuživí stovky až tisíce malých firem, které do oboru naskočily v době boomu. Mnohé už teď bojují o přežití a ve snaze získat zákazníky podstřelují ceny.

To je ovšem pro kupce výhodné, ne?

Samozřejmě. Levněji než teď fotovoltaiku nepořídíte. Oproti loňsku jsou ceny téměř poloviční. Ovšem tato situace je neudržitelná.

Takže očekáváte zdražování?

Postupně ano. Proto doporučuji nákup neodkládat, níž už ceny nepůjdou. Zároveň je třeba důsledně vybírat dodavatele a nenaletět firmám v posledním tažení.

Jak ale poznat neseriózního dodavatele?

Velmi dobrým ukazatelem je srovnávač Refsite. Vedle recenzí od zákazníků tam je i aktualizovaný seznam rizikových firem. Těch je nyní přes 400.

Jak naopak poznám spolehlivého dodavatele? Krom toho, že nefiguruje v seznamu těch rizikových…

Portál Refsite monitoruje i příklady dobré praxe. Těm nejlepším uděluje status „spolehlivý dodavatel“. S-Power Energies tomuto žebříčku kraluje nejvyšším počtem pozitivních recenzí.

Vás tedy současná situace neohrožuje?

Proměnu trhu pociťujeme, ale jsme na ni připraveni. Původně jsme instalovali solární elektrárny na rodinné domy. Od toho jsme se posunuli mnohem dál. V současnosti provádíme montáže i na bytových domech – tam se loni otevřel úplně nový a obrovský trh. Vedle toho máme samostatnou dceřinou firmu, která se specializuje na firemní instalace. A do toho se nám letos otevřel úplně nový segment fotovoltaik pro obce a města.

Znamená to, že od rodinných domů jste ustoupili?

To rozhodně ne. Jen jsme přidali další vertikály. Rodinné domy ale nadále zůstávají důležitou oblastí. Konkrétně teď je navíc jejich sezona. Podzim je totiž z celého roku nejlepším časem na objednání fotovoltaiky.

Na podzim ale přestává svítit slunce. Proč pořizovat fotovoltaiku právě teď?

Je to logičtější, než se zdá. Celý proces přípravy projektu, instalace a následného připojení fotovoltaiky k síti zabere několik měsíců. Podzimní poptávky zvládneme do jara nainstalovat i připojit. Lidé tak stihnout celou příští sezonu od samého začátku.

Když už se rozhodnu teď poptat fotovoltaiku, na co si mám dát pozor kromě výběru dodavatele? Záleží i na volbě technologií, nebo jsou všechny panely stejné?

Ještě před pár lety rozdíly prakticky nebyly, ale v posledních letech šel vývoj technologií nesmírně kupředu. Teď už rozhodně neplatí, že je panel jako panel. Stále vypadají všechny dost podobně, ale zatímco některé vyrábějí prakticky jen při dokonalém osvitu, jiné si poradí i za zhoršených podmínek.

Takže některé panely produkují energii, i když je zataženo?

Přesně tak. Rozdíl ve výkonu při částečném zastínění nebo v zamračeném počasí může být až 30 %. Když si vezmete, že si panel pořizujete minimálně na čtvrt století a dokonalé podmínky panují jen málokdy, dělá to za ty roky opravdu ohromný rozdíl. Přitom cenově se ty nejlepší panely od těch průměrných liší jen minimálně. Návratnost investice do kvalitní technologie je opravdu rychlá.

Můžete doporučit nějakou konkrétní značku?

Za mě osobně je absolutní špičkou značka AEG, kterou lidé dobře znají ze svých domácích spotřebičů. Zaprvé je to osvědčená kvalita německého výrobce, který klade extrémní důraz na výstupní kontroly. Už ve výrobě projde každý jejich panel 10 kontrolami, takže máte jistotu, že v něm nebudou žádné mikropraskliny ani jiné vady, které by mohly negativně ovlivnit jeho výkon. A navíc tato značka nabízí tzv. technologii zadního kontaktu (anglicky back contact – zkráceně BC). Díky ní jsou všechny elektrosoučástky na zadní straně panelu, takže přední strana je dokonale černá. Takový panel je nejen dokonale elegantní, ale mnohem líp tvoří elektřinu právě za zhoršených osvitových podmínek. A ještě navíc výrobce u této technologie nabízí službu výměny nebo vrácení peněz na 40 let. To je prakticky dvojnásobek oproti standardním zárukám.

Zmínil jste, že novou oblastí jsou pro vás bytové domy. Znamená to, že energii ze slunce můžou využít i obyvatelé sídlišť?

Přesně tak. Dřív se energie ze slunce dala využít jen ve společných prostorách, ale to se loni změnilo. Solární elektřina už se dá nasměrovat do jednotlivých bytů. Takže i rodiny, co bydlí v panelácích, můžou mít nižší účty za energie. Díky fotovoltaice ušetří jak ve společných prostorách, tak ve vlastním bytě.

Co když s pořízením fotovoltaiky někdo v domě nesouhlasí? Všichni jsme viděli film Vlastníci…

To už taky není problém. Podle nových pravidel stačí k odsouhlasení fotovoltaiky nadpoloviční většina. Připojí se jen ti, kdo mají zájem. Ovšem zpravidla se po nainstalování připojí i ti, kteří původně byli proti. Nižší účty se líbí všem.

Můžou bytové domy čerpat nějaké dotace?

Ano, velmi štědré. Dotační podpora pokrývá až polovinu celé investice. Navíc se dá čerpat předem, formou zálohy. Ve výsledku tak bytovým domům stačí pouhá polovina nákladů. Na našem webu k tomu máme veškeré informace, včetně orientačních propočtů, na kolik fotovoltaika vyjde.

Existuje něco podobného i u rodinných domů? Že by domácnosti čerpaly dotaci předem?

Vlastně ano. V S-Power Energies nabízíme novou službu: půjčku na dotaci. Doteď to fungovalo tak, že zákazník zaplatil celou částku a posléze mu dotační podpora přišla na účet. My jsme přišli s produktem, který to obrací naruby. Zaplatíte pouze část ceny, kterou nepokrývá dotace. Náš smluvní partner vám na dotaci půjčí. Jakmile se fotovoltaika nainstaluje a peníze z dotačního programu přistanou na vašem účtu, vrátíte tuto částku smluvnímu partnerovi. Díky tomu pořídíte elektrárnu jen za polovinu peněz.