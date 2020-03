Seeky.CZ a LightData.CZ podpoří podnikatele, poskytne služby zdarma

Mnoho podnikatelů potřebuje v nynější utlumené době nové kontakty a celkově podporu pro současnou, ale i budoucí dobu, kdy bude nutné své aktivity znovu rozhýbat. Služba Seeky.CZ přináší mnoho nových leadů, které společnosti mohou využít. Nyní je čas, kdy ve spojení s kvalitním firemním webem, můžete tyto kontakty zhodnotit a díky nim zacílit na nové potenciální klienty. Služba LightData.CZ pokrývá většinu aktivního českého trhu a poskytuje komplexní data o firmách z České republiky a Slovenska. Jsou zde jen data existujících subjektů, pracujeme jen s aktivními subjekty, se kterými můžete obchodovat. Samozřejmé je filtrování a vyhledávání firemních kontaktů bez jakéhokoliv omezení. Export veškerých dat je nyní také bez omezení.

„Pokud se bude situace, kdy koronavirus omezuje české podnikání prodlužovat, jsme připraveni dobu využití zdarma prodlužovat dále,“ říká Zbyněk Lakomý, majitel společnosti ALSENTA, která provozuje tyto portály.

Využít tyto služby kompletně zdarma mohou všichni uživatelé. Služby jsou primárně určeny pro B2B, ale kdo bude nyní chtít, může vyzkoušet, samozřejmě bez závazků.

„Máme za sebou velmi úspěšné roky, chceme tak pomoci v nelehké době všem těm, kterým se nyní nemusí dařit. Budeme rádi, pokud i jen malinko, někomu pomůžeme rozhýbat jeho business,“ doplňuje Zbyněk Lakomý

Služba Seeky.CZ je velmi oceňovaná, několik let za sebou pomohla společnosti Alsenta do finále Vodafone Firma roku. Navíc se nyní nově umí propojit i s Google Analytics. Ve spojení se službou LightData.CZ jsou to silné nástroje, které mohou opravdu pomoci.

Kontakt : ALSENTA s.r.o., alsenta@alsenta.cz, www.alsenta.cz