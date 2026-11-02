Sedmimetrový jazyk i obří střevo. Vydejte se s rodinou Do těla v Plzni

Stačí projít obří duhovkou a běžný svět nechat za sebou. V novém měřítku se ocitnete přímo uprostřed dějů, které vás celý život provázejí, ale zůstávají skryté. Na přibližně 480 metrech čtverečních je můžete sami rozhýbat a zjistit, jak spolu souvisejí. Do těla promění rodinný výlet ve výpravu, při které budete společně objevovat, hrát si a plnit úkoly.
Rozpumpujte srdce a postavte se virům
U srdce a plic se zapojíte do práce, kterou vaše tělo zvládá nepřetržitě. Vlastní silou rozpumpujete krev a pomůžete ji zásobit kyslíkem. Vzápětí vás čeká další výzva: v roli bílých krvinek ubránit organismus před osmi druhy škodlivých virů. Na projekční stěně je budete zasahovat míčky a brzy zjistíte, že vedle přesné mušky se hodí i sehraný tým.
Ze žaludku až do střev
Jedna z nejdobrodružnějších částí výpravy vede po stopách potravy. Na jazyku prověříte svou paměť a jícnem se sklouznete do žaludku. Tady rozhoupete obří modely trávicích enzymů a pomůžete zpracovat spolknuté sousto. Pak vás čeká průchod jedenáctimetrovým tlustým střevem za doprovodu zvuků trávení. Dojde i na otázku, která děti nejspíš rozesměje: proč vlastně ve střevech vznikají plyny?
V močové soustavě se pustíte do netradičního lovu. S prutem v ruce převezmete práci ledvin: zachytíte látky, které tělo ještě využije, a ty nepotřebné necháte odtéct.
Co o vás prozradí cesta tělem?
Hned u vstupu dostanete pásku na ruku s osobním čipem. Na něj si průběžně ukládáte výsledky splněných úkolů a v závěru zjistíte, který prvek lidského těla vám podle nich nejlépe odpovídá. Stane se z vás červená nebo bílá krvinka, neuron, nebo nefron?
Za hravým zpracováním stojí autorský tým DEPO2015. Obsah vznikal ve spolupráci s Lékařskou fakultou v Plzni Univerzity Karlovy, aby jednotlivé procesy co nejvěrněji odpovídaly skutečnému fungování organismu. Děti tak nové souvislosti poznávají přímo při hraní a dospělí mají dost příležitostí objevovat spolu s nimi.
Do těla můžete v DEPO2015 navštívit do 31. srpna 2027. Expozici je vhodná pro děti od pěti let, do úkolů se ale zapojí celá rodina. Otevřeno je od pondělí do pátku od 13:00 do 18:00, o víkendech a svátcích od 10:00 do 18:00. Na návštěvu si vyhraďte přibližně hodinu. Vstupy probíhají v patnáctiminutových intervalech pro skupiny nejvýše deseti osob. Před návštěvou doporučujeme ověřit dostupnost volných míst na GoOut, kde si můžete vstupenky na konkrétní čas rovnou zakoupit. Další informace najdete na www.depo2015.cz/dotela.
Expozice vznikla za finanční podpory města Plzně s originálním názvem Expedice DO TĚLA!