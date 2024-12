Sebevědomé ženy zaplaví Brno

Na začátku byla škola líčení jejího současného muže, který si přivezl inspiraci ze zahraničí. Markéta k projektu přistoupila s jasnou vizí, jak jej udělat na trhu unikátním. Rozhodla se budoucí vizážisty nejen školit, ale především jim nabídnout péči nad rámec odborných znalostí make-upu. Úspěch vizážisty nedělá totiž jen odbornost, ale i kontakty, schopnost sebeprezentace a příležitost. Právě péče o uplatnění absolventů Make-Up Institute jej na trhu odlišuje od konkurentů.

Šoubyznys je tvrdý

Coby nedílná součást šoubyznysu má svět krásy nálepku tvrdé konkurence a neproniknutelnosti. Od snu stát se vizážistou to může někoho zrazovat, Make-Up Institute ale tuto image rozbíjí. Klienty kurzu vítá s upřímným úsměvem a hlavně s nabídkou aktivní pomoci a nekončící podpory. A absolventi se za touto atmosférou vracejí. Kultivace spolupráce, inspirace a radosti z předávání zkušeností je filozofií celého institutu i běžnou praxí. Od počátku sdružuje špičky ze světa líčení, které vytvořily silné zázemí pro vzdělávání a profesní rozvoj vizážistů. Někteří jsou v týmu od počátku, někteří hrdí absolventi kurzů již sami školí. Nejčastěji to, jak profesionálně zvládnout denní a večerní líčení, práci s trendy, speciální techniky, ale i úpravu vlasů. A díky vybraným rekvalifikačním kurzům, akreditovaným MŠMT, je absolvent připraven stát se profesionálním vizážistou. Institute mu bonusově nabízí i další vzdělávání a možnost vizážistických slev ve vlastním e-shopu s kurátorsky vybranými kosmetickými produkty.

Ta správná červená rtěnka

Kromě profesionálního vzdělání jsou druhým fokusem pro Institute kurzy osobního make-upu. V dnešní éře obrazové komunikace, ve které žijeme díky sociálním sítím, ženy jednoduše chtějí instantně vypadat skvěle, být efektivní a pracovat se správnými produkty. A tak se Institute otevřel doslova všem ženám, které se chtějí samy umět nalíčit a cítit se s make-upem skvěle. Ať už mají zkušenost s líčením jakoukoliv, chtějí si vychytat svoji rutinu, osvojit si trendy nebo si třeba konečně najít tu svoji červenou rtěnku nebo odstín make-upu. Ať už si žena chce všechen čas kurzu užít pro sebe nebo raději bude zážitek sdílet s kamarádkou, mámou, dcerou nebo kolegyní. Nebo si pozve lektora parta tří a více žen či dívek a užijí si školení make-upu v partě podle svých časových možností. Přání klientek je hodně, stejně tak možností, ale cíl je jeden společný. Žena, která si je jistá, jak se nalíčit. I do těchto kurzů osobního make-upu totiž ženy občas přicházejí s lehkou nejistotou. Ostýchají se, že nejsou modelky, nemají skvělou pleť nebo dokonalé vybavení či produkty. Obavy jsou ale zbytečné. Tým Institute se shoduje, že stojí za to soustředit se na cíl a prostě se nechat vtáhnout do světa líčení. Odměnou bude příval sebevědomí.

Ten správný čas

Markéta servis zlepšuje opravdu každý den, na expanzi si počkala. Povedlo se a dnes Institute žije především čerstvě otevřenou pobočkou v Brně. Klientky si tak mohou pohodlně vybrat z nabídky kurzů v Praze nebo Brně.

Markéto, proč právě nyní? Co bylo impulzem?

,,O pobočku jsem usilovala a snila o ní dlouhá léta. Potřebujete k tomu energii a super tým. To teď mám. Potřebovali jsme se, jako všichni podnikatelé, oklepat z Covidu-19 a nyní nastal ten pravý okamžik. Mnoho studentů k nám jezdí z Moravy a ze Slovenska a náklady spojené s cestováním a hotely jsou pro mnohé z nich nereálné. Proto jsme se chtěli přiblížit,“ vypráví s radostí Markéta.

Máte osobní vztah k Brnu?

,,Jsem původem z jižní Moravy, konkrétně z Uherského Hradiště. Ale i když mám samozřejmě Moravu ráda, ten hlavní důvod je strategické místo. Brno je tak akorát pro všechny Moravandy a Slovenky dostupné.“

Na co se mohou klientky v Brně těšit?

,,Začneme s nejoblíbenějším formátem kurzu BASIC PRO. Je to 5denní kurz, který je vhodný pro všechny, kteří chtějí začít s profesionální dráhou, i pro ty, kteří to mají jen jako radost. Plno lidí si tento kurz dělá i jen pro tzv. osobní rozvoj, kdy vás make-up zajímá do hloubky, ale vyloženě na kariéru nepomýšlíte. Po absolvování mají absolventi nárok na jeden pokročilý kurz zdarma, jako je např. Svatební, Foto make-up či Zralá pleť.“