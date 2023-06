SE TO vychladí a vitaminy se neztratí

O spoustu živin přicházíme nejen nevhodným zpracováním a úpravou potravin, ale i nesprávným skladováním.

A právě o to, aby potraviny zůstaly plné chuti, živin a vitaminů se postarají chladničky Gorenje GardenFresh. Pro běžnou rodinu je ideální některá z kombinovaných chladniček Gorenje GardenFresh v klasické šířce 60 cm se zásuvkou, která může podle potřeby sloužit jako další prostor pro ovoce a zeleninu, nebo nulová zóna pro maso. A když budete mít větší společnost, jde dokonce celou mrazničku proměnit na chladicí zónu pro jídlo a nápoje.

Ještě větší komfort nabídne kombinace samostatné chladničky s konvertibilním prostorem a skříňovou mrazničkou ve stejném designu, které můžete postavit vedle sebe a vytvořit tak velkorysou kombinaci side-by-side.

SE TO ovládá dotykem prstu

Zjednodušte si život! Třeba nová kombinovaná chladnička s wifi vám otevírá úplně nové možnosti. Prostřednictvím aplikace ConnectLife můžete odkudkoliv nejen nastavit teplotu, ale také zkontrolovat, zda vše funguje, jak má a někdo doma – třeba děti, které honila mlsná – nenechal otevřená dvířka.

Můžete také už cestou z nákupu zvýšit intenzitu chlazení nebo mrazení tím, že aktivujete funkci SuperCool, resp. FastFreeze. Potraviny se mnohem rychleji vrátí na optimální teplotu a zachovají si tak své nutriční vlastnosti. Přibližně po 48 hodinách se funkce automaticky vypnou a obnoví se výchozí nastavení, pokud to sami neuděláte dřív.

SE TO vychladí ve velkém

Opravdu velké množství všech možných potravin, zeleniny a ovoce uchováte nejen ve zmíněné kombinované chladničce, ale i v některé z nových jednodveřových chladniček Gorenje GardenFresh. Díky hloubce 66,3 cm nabízejí při běžné 60cm šířce a výšce 185 cm obrovský využitelný objem - téměř 400 l dobře přístupného a skvěle zorganizovaného prostoru.

Nejvyšší řada Superior je reprezentovaná například chladničkou Gorenje R619DAXL6 ve velmi úsporné třídě C. Ušetříte s ní spoustu peněz – mimochodem, věděli jste, že spotřebiče, které mají 15 a více let, spotřebují až třikrát více energie než nové? To se s novými chladničkami Gorenje GardenFresh nemůže stát.

SE TO přizpůsobí vašemu životnímu stylu

Technologie AdaptTech nepřetržitě sleduje způsob, jakým chladničku používáte, a udržuje stálou teplotu bez ohledu na to, jak často otevíráte dvířka. Dokonce si zapamatuje vaše návyky, a naučí se vaše chování předvídat. A tak ještě, než ledničku otevřete, sníží teplotu o jeden až dva stupně. Potraviny ušetří teplotních šoků způsobených změnou teploty po otevření dvířek chladničky.

O skvělou kondici potravin se postará i technologie IonAir, která napodobuje procesy probíhající v přírodě a prostřednictvím volných iontů ničí bakterie a také odstraňuje pachy.

SE TO vychladí a vitaminy se neztratí

Obě novinky potěší všechny, co žijí zdravě. Mají totiž jednu z největších zásuvek na ovoce a zeleninu na trhu, zásuvku CrispZone se SmartHumidity. Speciální membrána udržuje vlhkost na optimální úrovni a přebytečnou propouští ven mimo zásuvku. Zelenina i ovoce tak zůstanou déle čerstvé a zachovají si cenné vitaminy. Takže platí, že SE TO vychladí - a vitaminy se neztratí!

SE TO může proměňovat z nulové zóny na další prostor pro zeleninu a ovoce a naopak

Praktická je i objemná chladicí zásuvka Convert ZeroZone s regulovatelnou teplotou, která se snadno přemění z nulové zóny pro maso a ryby na další přihrádku pro velké množství ovoce a zeleniny a naopak, podle toho, jak zrovna potřebujete.

SE TO zamrazí

Výkonnou mrazničku najdete samozřejmě v kombinovaných chladničkách včetně zmíněné Gorenje NRC620CSXL4WF. Pro ty, co mají vlastní zahrádku nebo přísun kvalitního masa od farmářů, se hodí nová velká skříňová mraznička, jako třeba Gorenje FN619DAXL6, která skvěle doplní volně stojící jednodveřové chladničky s hloubkou 66,3 cm. Vytvoříte tak elegantní a praktickou kombinaci typu side-by-side se stejným designem.

Gorenje pořádá koncerty ve školách a učí děti zdravě jíst

Nová sezóna je sice v plném proudu, někdy je ale těžké přesvědčit děti, že je zelenina chutná a je třeba ji pravidelně jíst. Proto Gorenje pořádá edukační koncerty pro mladší školáky po celém Česku a učí děti zdravě jíst.

Během června dorazí do škol parta profesionálních hudebníků, která vysvětlí formou chytlavých písniček malým divákům zásady správného stravování. Děti se během představení seznámí i s hudebními nástroji a mohou si je samy vyzkoušet; třeba si zahrát na elektrickou kytaru. Z písniček ve stylu od rocku až po country se holky a kluci dozví, že „Zelenina není jenom pro mimina“ nebo že „Kdo svačí, ten na všechno stačí“, mohou si zazpívat chytlavé refrény a zatancovat si se zeleninovými maskoty. Prostě si užijí dopoledne plné zábavy.

Děti si odnesou i drobné dárky, které jim budou připomínat třeba to, že je důležité se nasvačit a nezapomenout přitom na čerstvou zeleninu a ovoce. Zábavné učení může pokračovat i doma - rodiče mohou dětem stáhnout z webu i pracovní listy a společně sestavit zdravou snídani nebo správně prostřít stůl.

Až do konce srpna si budou moc všichni, kdo si koupí některou z vybraných chladniček Gorenje GardenFresh, pořídit i jakýkoliv malý domácí spotřebič s báječnou slevou 80 %.

Více na cz.gorenje.com