SCHUNK prošlapal cestu k moderním průmyslovým procesům

Všechno to začalo v roce 1945 v garáži!

V malé garáži v městečku Lauffen nad Neckarem započal příběh dnes globálního hráče v oblasti strojírenství, firmy SCHUNK. V roce 1945 zde amatérský kutil Friedrich Schunk ze Švábska otevřel mechanickou dílnu ve velmi skromných podmínkách vybavenou jediným soustruhem. Díky zakázkám, jako byla výroba náhradních dílů nebo oprava strojů, si vytvořil živobytí pro sebe a svou rodinu a položil tak základy pro celosvětově úspěšnou firmu SCHUNK.

Navštivte SCHUNK na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v termínu 10. – 13.10. v pavilonu F, na stánku č. 47.

Jednou z největších silných stránek Friedricha Schunka byla jeho schopnost najít řešení problémů jakéhokoli druhu. Název SCHUNK byl už tehdy symbolem inovativních vynálezů, jakým byl například stroj na děrování stínidel lamp. Friedrich Schunk šel svou vlastní cestou, tvrdě pracoval, pomáhal druhým a řídil se vlastními vysokými požadavky na kvalitu.

Vzrušující časy aneb s malým princem do nové éry

V roce 1964 následoval skok od řemeslné dílny k výrobní a průmyslové firmě. V nové budově v hale o rozloze 300 metrů čtverečních bylo původně měsíčně vyráběno asi 3 000 spojkových bubnů a setrvačníků pro NSU Prinz 4. Model Prinz 4 z této řady je nyní vystaven ve vstupním prostoru administrativní budovy v Lauffenu jako připomínka prvních dnů.

Syn zakladatele společnosti Heinz-Dieter Schunk nastoupil do otcovy společnosti v roce 1964 ve věku 22 let a vnesl do firmy velmi dynamického obchodního ducha. Zavedením vlastních produktových řad položil základ úspěchu společnosti SCHUNK.

„Pouze inovace posouvají firmu dopředu“ - s touto filozofií plynule navázal Heinz-Dieter Schunk na svého otce. Se zavedením upínacích čelistí pro sortiment sklíčidel se stal SCHUNK partnerem zpracovatelského průmyslu v oblasti upínání obrobků. SCHUNK, který dodnes klade nejvyšší nároky na kvalitu svých produktů a neustále pokračuje v dalším rozvoji svého sortimentu, vstoupil do nové éry.

Průkopnické dny automatizace byly cestou k moderním průmyslovým procesům

SCHUNK se rozhodl stát se mezinárodním technologickým lídrem v oblasti upínání nástrojů. Vývoj hydraulické rozpínací techniky a uvedení řady TENDO způsobily revoluci na trhu. Dalším milníkem byl polygonální systém upínání nástrojů TRIBOS pro automatické obrábění dílů. Pro SCHUNK představovala automatizace budoucnost.

V roce 1982 přišel Heinz-Dieter Schunk s dalším výrobním a obchodním nápadem po návštěvě veletrhu. Viděl první roboty s chapadlem, jehož váha způsobila, že ramena robotu byla poměrně nestabilní. Rychle mu bylo jasné, že trh potřebuje lehké a jednoduché řešení. Společnost SCHUNK byla jedním z prvních výrobců, kteří vyvinuli standardizovanou uchopovací technologii.

Portrét - Friedrich Schunk

A těmito dílčími krůčky, pečlivostí, průkopnickým duchem a fokusem na preciznost a hlavně obrovskou mírou pracovitosti se firma SCHUNK vypracovala až do dnešní podoby a velikosti.

Je to celosvětový hráč, který zajišťuje intenzivní přítomnost na trhu pomocí více než 3 500 zaměstnanců v devíti závodech, ve 34 dceřiných firmách a obchodních partnerů ve více než 50 zemích. S 1 1000 standardními komponenty nabízí SCHUNK celosvětově největší sortiment v oblasti upínací techniky a uchopovacích systémů od jednoho dodavatele. S 2 550 chapadly poskytuje nejširší program standardních uchopovacích komponent. Celkový program uchopvacích systémů zahrnuje přes 4 000 dílů.

