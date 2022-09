SCHUNK na veletrhu MSV 2022 představí novinky

Na ploše 105 m2 je z oblasti upínací techniky k vidění například manuální středicí 4čelisťové sklíčidlo, nová generace silových svěráků TANDEM3 a novinky firmy Gressel.

Z automatizace stojí za zmínku nová paralelní chapadla, dále aplikační sady MTB, které umožňují rychlé a snadné zavedení automatizovaného nakládání strojů. Nechybí ani magnetická chapadla či přírodou inspirovaná chapadla ADHESO.

S novými aplikačními sadami MTB umožňuje SCHUNK komfortní vstup do částečné automatizace obráběcích strojů s koboty – zdroj SCHUNK

Automatizované zakládání a vykládání v několika málo krocích: S novými aplikačními sadami MTB umožňuje SCHUNK komfortní vstup do částečné automatizace s roboty nebo koboty. Chapadla a svěráky jsou vhodné pro použití při obrábění a lze je kombinovat se speciálními připojovacími sadami pro roboty. To šetří čas při plánování, umožňuje rychlejší zakládání a vykládání až o 50 % a zlepšuje vytížení stroje.

Na základě prostoru a úkolu jsou k dispozici volitelné aplikační sady s jedním nebo dvojitým chapadlem. To zahrnuje jedno nebo dvě univerzální chapadla JGP-P s ofukovou tryskou a utěsněnou ventilovou skříní. SCHUNK uvedl na trh koncem minulého roku vysoce výkonné 2prsté paralelní chapadlo. Sada s dvojitým chapadlem slouží k vyšší produktivitě: Jelikož může být stroj naložen a vyložen dvěma chapadly, je uspořeno téměř 50 % času. Kombinací svěráku a chapadla od jednoho dodavatele je uvedení do provozu zvláště snadné a rychlé. Pro automatizované stacionární upínání obrobků poskytuje SCHUNK třetí aplikační sadu. Ta obsahuje kompaktní nízkoúdržbový svěrák PGS3 s ventilovým terminálem, který může být díky integrované přírubě namontován přímo na stůl stroje a stejně jako chapadla integrován do ovládání robotu.

Uživatelsky přívětivé produktové sady jsou vhodné díky utěsněné ventilové skříni pro použití v drsném prostředí v obráběcím stroji. Integrovaná tryska pro ofuk také ulehčuje život zaměstnancům, neboť se stará o automatické odstranění třísek a chladicí emulze ze svěráku a obrobku. Tím odpadá manuální odstraňování pomocí stlačeného vzduchu a upínací stanice jsou spolehlivě připraveny k opakovanému upnutí. Aplikační sady jsou vhodné pro koboty výrobců OMRON, Universal Robots, TM, Doosan a FANUC. Díky speciálním připojovacím kabelům a hadicím nachystaným vždy pro konkrétní typ robotu, může začít automatická obsluha stroje téměř okamžitě.

Toto a spoustu dalšího bude k vidění v pavilonu F, na stánku 036.