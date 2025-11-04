Schulke CZ: nové kanceláře v Ostravě navržené podle potřeb zaměstnanců

Společnost Schulke CZ nově sídlí v administrativním centru v Ostravě. Zatímco řada zaměstnavatelů řeší návrat lidí na pracoviště hlavně přes benefity, Schulke CZ šlo jinou cestou – upravilo pracovní prostředí tak, aby se v něm lidé mohli soustředit i tvořit.
„Na svém pracovním místě tráví každý zaměstnanec denně několik hodin. Záleží nám na tom, aby pracovní místa podporovala zdraví každého člověka z hlediska ergonomie. Celkové prostředí ve firmě jsme přizpůsobili tomu, aby podporovalo jak možnosti soustředění, tak i vzájemné spolupráce. Ergonomická pracovní místa nejsou otázkou komfortu. Jsou základní podmínkou k tomu, aby se lidé cítili v práci dobře a neodcházeli za prací jinam,“ říká generální ředitelka Schulke CZ Marie Mošová.
Nové kanceláře vznikly ve spolupráci s ergonomickými specialisty. Výsledkem jsou pracoviště přizpůsobená individuálním potřebám zaměstnanců, klidové zóny i otevřené kreativní prostory. Firma tak reaguje nejen na pracovní potřeby, ale i na změněné návyky po covidovém období práce z domova.
Schulke CZ má ambici být součástí řešení problému, na který region dlouhodobě naráží: nedostatek kvalifikovaných lidí.
„Ostrava je město s potenciálem, který se ale bez aktivního přístupu zaměstnavatelů nevyužije. Chceme ukázat, že i tady může vznikat prostředí, které obstojí ve srovnání s městy, jako jsou Praha nebo Brno,“ dodává Mošová.