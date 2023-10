Schill Dental Clinic Praha - špičkoví zubaři pro celou rodinu

Je důležité najít zubaře, který rozumí potřebám všech členů rodiny - od nejmenších po ty nejstarší. A v každé životní fázi jim poskytne správnou péči a ošetří je bez strachu a bez bolesti.

Takovou péči najdete v Schill Dental Clinic Praha.

Co nabízíme?

KOMPLETNÍ PROFESIONÁLNÍ PÉČI PRO VŠECHNY GENERACE

Ať už potřebujete pravidelnou kontrolu pro své dítě, ortodoncii pro teenagery, zevrubnou dentální hygienu pro vás nebo specializovaný zákrok a implantáty pro vaše rodiče, v našem centru zubní péče nabízíme vše pod jednou střechou.

KVALITNÍ A RYCHLÉ OŠETŘENÍ

Na vhodný termín nemusíte čekat několik měsíců. Najdeme pro vás řešení podle vašich potřeb a poskytneme vám kvalitní péči. Pro představu - termín na ošetření v celkové anestezii dostanete do týdne.

SEHRANÝ TÝM A MODERNÍ LÉČEBNÉ POSTUPY

Při práci využíváme moderní technologie, prvotřídní vybavení a materiály. Digitální rentgeny, intraorální skenery, CEREC a jiné moderní nástroje zvyšují efektivitu ošetření a pacientům i lékařům poskytují větší pohodlí. Jaká by to ale byla péče bez lidskosti, odbornosti a profesionality našeho týmu lékařů, anesteziologů, sester, dentálních hygienistů, laborantů a recepčních. Do práce se těšíme, protože vidíme výsledky. Tím nejlepším je váš krásný zdravý úsměv. Proto nás práce baví a uspokojuje.

BEZBOLESTNÉ METODY OŠETŘENÍ

Pro mnohé je návštěva zubaře stresující. Nejen dětem nabízíme ošetření s premedikací a možnost provedení zákroku v analgosedaci či celkové anestezii. Bez bolesti a bez špatných vzpomínek.

LIDSKOST A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Od vstupu na recepci se o vás dobře postaráme. Naši lékaři k vám přistupují citlivě a profesionálně. Vysvětlí, poradí a doporučí vhodný léčebný postup na míru pro vás.

PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ

U nás se budete cítit jako doma. Vstřícný personál, dětský koutek, příjemná atmosféra a bezbolestné ošetření z návštěvy udělají příjemný zážitek pro celou rodinu.

STABILNÍ A KVALITNÍ ZÁZEMÍ

Jsme stabilním centrem kvalitní zubní péče. Byli jsme tu pro vás před dvaceti lety a budeme tu i za dalších dvacet let. Můžete se na nás spolehnout. Zuby umíme a naše kvalitní práce je pro nás tou nejlepší vizitkou.

Najít toho správného zubaře pro vaši rodinu může znamenat rozdíl mezi příjemnou návštěvou a stresujícím zážitkem. Svěřte se do péče odborníků v Schill Dental Clinic.

Alice Bendová - moderátorka pořadu Vysněná krása, TV Prima a pacientka Schill Dental Clinic: „Jsem konzervativní typ, když jsem spokojená, lékaře nikdy neměním. A moje rodina mě obvykle následuje. Zubaře se strašně bojím, jsem komplikovaný, těžko ošetřitelný pacient. Proto je Schill Dental Clinic pro mě tou pravou volbou. Analgosedace anebo celková anestezie tu nejsou problém. Ošetří mě tu perfektně, nebudu nic cítit a nebudu mít žádný stres.“

Chcete i vy krásné zdravé zuby? Neodkládejte návštěvu u zubaře. V Schill Dental Clinic vás ošetříme perfektně, bez bolesti, v příjemném prostředí.

Mrkněte na schill.cz a objednejte se na konzultaci, vstupní vyšetření a nebo dentální hygienu. Svěřte se do péče skvělých odborníků a užívejte si života naplno se zdravým a krásným úsměvem.