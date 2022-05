Sbohem nástěnkám. Správa nemovitostí dnes probíhá převážně digitálně

Online komunikace zjednoduší život všem

Firma, která podniká v oblasti správy nemovitostí a bytových fondů už 25 let, proto představila virtuálního pomocníka, který nese jméno EDA. Elektronický domovní asistent spolu s klientskou zónou nahrazuje klasickou nástěnku a zajišťuje veškerou nutnou komunikaci mezi správci objektu, majiteli, nájemníky či orgány SVJ. Digitální platforma, která je k dispozici non-stop online a zejména pro starší občany také po telefonu, zpřístupňuje portfolio nabízených služeb. Patří mezi ně například odborní technici, správce budovy, havarijní týmy pro různé typy závad či účtárna pro evidenci plateb za služby spojené s provozem domu.

Specializovaná firma pro správu nemovitostí už přitom není nic, čím byste obyvatele velkoměst překvapili. Problematika vedení společenství vlastníků se kvůli změnám právních předpisů v posledních letech stala natolik komplikovanou, že profesionální předseda SVJ je zejména u novostaveb v podstatě samozřejmostí. Vzhledem k tomu, že SV nabývá právní statut, je nutné například vedení účetnictví v souladu se zákonem. Novinkou je hmotná odpovědnost statutárních zástupců. Není proto divu, že se do této pozice noví majitelé bytů či nájemníci příliš nehrnou – stejně jako do úklidu společných prostor. I ten je tak lepší pro klid všech předat do agendy PPM.

Drahé energie nemusejí znamenat spory

Velkým tématem posledních dní jsou také energie. Jejich prudké zdražování přidělává vrásky zejména tam, kde jsou náklady rozpočítávány plošně a zálohy předepsány na měsíce dopředu. Způsob rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v domech se změnil vyhláškou již v roce 2016, přesto stále někteří tápou v tom, jakým způsobem naložit se sousedy, kteří si rádi napustí plnou vanu, ale platit za ni nechtějí. Odborníci z Prague Property Management řeší tyto formality i potenciální spory za vás a v případě potřeby zajistí i vypracování tzv. energetického štítku budovy, který má platnost deset let.