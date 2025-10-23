Sbohem Expo: Šest měsíců jednoty v rozmanitosti a kreativitě

Komerční sdělení
Expo 2025 13. října skončilo a uzavřelo třetí světovou výstavu pořádanou v Japonsku.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Vlajky světové výstavy Expo 2025 v Ósace. AFLO/Profimedia/Mitsuru Yamaoka | foto: ČTK

Výstava s tématem „Navrhování budoucí společnosti pro naše životy“ přivítala během šesti měsíců svého trvání více než 28 milionů návštěvníků ze 165 zemí a mezinárodních organizací, píše newsletter Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE).

184denní akce byla zakončena oficiálním závěrečným ceremoniálem v Expo Hall – Shining Hat na ostrově Jumešima, po kterém následovala přehlídka vlajek a slavnostní rozloučení s ohňostrojem, než areál v 22:00 oficiálně zavřel své brány.

Závěrečný ceremoniál, který se konal pod mottem „Pro budoucnost“, oslavil kreativitu, jednotu v rozmanitosti a ducha spolupráce, které charakterizovaly Expo 2025 v Ósace. Ceremoniál, koncipovaný jako zakončení výstavy i jako začátek nového začátku, zahrnoval „symfonii výstavy“ interpretovanou prostřednictvím hudebních a tanečních vystoupení a virtuální přehlídku vlajek jako poctu mezinárodním účastníkům. Zúčastnili se ho představitelé národních a místních orgánů, organizátoři výstavy a mezinárodní účastníci spolu se zástupci dobrovolníků, občanské společnosti a médií a všemi, kteří přispěli k úspěchu výstavy.

Jeho císařská výsost korunní princ Akišino oficiálně prohlásil: „Domnívám se, že je velmi významné, že Expo poskytlo příležitost, která přivedla na Jumešimu velké množství lidí, aby navázali kontakty, prohloubili vzájemné porozumění a společně přemýšleli o řešeních společných problémů, kterým lidstvo čelí. Doufám, že svět bude i nadále „navrhovat budoucnost společnosti pro naše životy“.

Na slavnostním ceremoniálu vystoupili také japonský premiér Šigeru Išiba, ministr pro světovou výstavu Jošitaka Ito, předseda valného shromáždění Mezinárodního úřadu pro výstavy (BIE) Alain Berger, guvernér prefektury Ósaka Hirofumi Jošimura a generální tajemník Japonské asociace pro světovou výstavu 2025 Hirojuke Išige.

Předseda valného shromáždění Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) Alain Berger prohlásil: „Expo 2025 vyzývá svět, aby se zamyslel nad budoucností lidstva. V duchu solidarity, inovace a naděje zdůraznila základní priority: zdraví, životní prostředí, lidskou důstojnost a společný pokrok. Ve světě, který čelí globálním výzvám, se Expo 2025 v Ósace stalo symbolem odolnosti. Ukázalo, že kolektivní inteligence a mezinárodní spolupráce jsou našimi největšími silami tváří v tvář nejistotě.“

Jako symbolické předání budoucnosti byla vlajka BIE a Expo spuštěna a vrácena předsedovi valného shromáždění BIE a Dimitri Kerkentzesovi, generálnímu tajemníkovi BIE. Poté byla svěřena Jeho Excelenci Ibráhímovi bin Muhammadovi Sultánovi, státnímu ministrovi Saúdské Arábie a generálnímu řediteli Královské komise pro město Rijád (RCRC), zastupujícímu Expo 2030 v Rijádu. Specializovaná výstava Expo 2027 Bělehrad a zahradnická výstava Expo 2027 Jokohama symbolicky převzaly vlajku BIE a Expo jako gesto kontinuity.

Generální tajemník BIE Dimitri Kerkentzes dále uvedl: „V době, kdy svět čelí nejistotě, napětí a konfliktům, poskytlo Expo 2025 něco vzácného a životně důležitého: prostor pro lidskou interakci, pro osobní diplomacii, pro společnou tvorbu a pro zkoumání základních otázek týkajících se naší společné budoucnosti. V rámci Grand Ring se mezi lidmi a národy utkaly nové nitky porozumění, které vytvořily společné pouto, které bude přetrvávat i po skončení akce.“

Poslední hodiny výstavy zahrnovaly živou přehlídku vlajek oslavující jednotu a společný cíl mezinárodních účastníků, zatímco řada vystoupení z celého světa okouzlila návštěvníky po celém areálu. Večer zakončil slavnostní ohňostroj, který naposledy osvětlil ostrov Jumešima předtím, než výstaviště v 22:00 zavřelo své brány.

Světové výstavy jsou globální setkání národů zabývající se univerzálními výzvami naší doby. Tyto jedinečné globální události nabízejí cestu do vybraného tématu prostřednictvím poutavých a pohlcujících aktivit. Příští světová výstava, Expo 2030 Rijád, se bude konat od 1. října 2030 do 31. března 2031 pod tématem „Předvídavost pro zítřek“.

PROTEXT Japonsko speciál Expo 2025

Autor: BIE

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

V domech na Šenovské se opět bude bydlet

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zrekonstruuje tři bytové domy na ulici Šenovská v oblasti Hranečníku. Domy jsou dlouhou dobu opuštěné a v neutěšeném stavu. Po rekonstrukci zde vznikne 24 bytů, které...

Miliardy pro českou krajinu: co přinesly tisíce pozemkových úprav?

Komerční sdělení

Pozemkové úpravy v Česku probíhají od 90. let. Stal se z nich jeden z hlavních nástrojů tvorby a ochrany krajiny i venkova. Nejde jen o přehlednější vlastnictví půdy, ale i o praktická opatření:...

Šmicerův sprint a hecovačka legend ozdobily víkend s trofejemi UEFA

Komerční sdělení

Dvě města, dvě prodejny Decathlonu a jeden víkend, který potěšil každého milovníka fotbalu. UEFA víkend přilákal téměř 10 000 návštěvníků všech věkových kategorií a proměnil běžné nákupy ve výjimečný...

Moravskoslezská SESTRA 2025: Vybrali a ocenili jsme ty nej

Komerční sdělení

Desátý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2025 přinesl opět silné příběhy profesionality, empatie a lidskosti. Celkem 36 zdravotních sester převzalo ocenění během slavnostního večera ve čtvrtek 9....

Znak luxusu i rebelie. Perlové náhrdelníky mění definici klasiky

Komerční sdělení

Perly zažívají renesanci a ze symbolu tradiční elegance se stává progresivní vyjádření osobitého stylu. Tato hra kontrastů je stále udržuje mezi největšími trendy, především v podobě perlového...

23. října 2025

LG Electronics spouští ESG kampaň zaměřenou na recyklaci elektroodpadu

Komerční sdělení

Společnost LG Electronics od října 2024 naplno realizuje ESG kampaň, jejímž cílem je zvyšování povědomí o recyklaci elektroodpadu a podpora vzdělávání v této oblasti.

23. října 2025

Organizátoři: Počet návštěvníků překročil 29 milionů

Komerční sdělení

Expo 2025 v japonské Ósace přivítalo mezi 13. dubnem a 13. říjnem tohoto roku celkem 29.017 924 návštěvníků, z toho 3.438.938 návštěvníků s akreditačními průkazy. Celkově se prodalo přes 22 milionů...

23. října 2025

Sbohem Expo: Šest měsíců jednoty v rozmanitosti a kreativitě

Komerční sdělení

Expo 2025 13. října skončilo a uzavřelo třetí světovou výstavu pořádanou v Japonsku.

23. října 2025

Auditem Family Friendly Community prošlo šest měst a jedna obec

Komerční sdělení

V Inovačním centru Ústeckého kraje se uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů Audit Family Friendly Community. Touto slavnostní událostí kraj poděkoval městům a obcím, které v letošním roce...

23. října 2025

Očkování proti chřipce i jako prevence kardiovaskulárních komplikací

Komerční sdělení

Chřipka je častým virovým onemocněním, které může mít závažný dopad na zdraví člověka. Nebezpečí představuje i pro kardiovaskulární systém. Průběh infekce totiž významně zatěžuje srdce a cévy, což u...

23. října 2025

Náš životní prostor se zmenšuje, jednoho typu nemovitostí se to netýká

Komerční sdělení

Ceny a dostupnost nemovitostí dnes rozhodně nepřejí tomu, aby Češi svůj životní prostor rozšiřovali, právě naopak. Díky jedné nové technologii se ale tento nepříznivý vývoj může vyhnout jedné...

22. října 2025  19:57

Moderní brýle plné technologií: lepší pohled na svět pro lepší život

Komerční sdělení

Brýle už dávno nejsou jen sklem v obroučkách. Dnes díky nejmodernějším technologiím dokážou měnit každodenní život. Chrání zrak proti UV či proti modrému světlu a dokonce mohou vyřešit vidění bez...

22. října 2025

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

22. října 2025

Kyberútoky a způsoby ochrany: Souhrn slovem a obrazem

Komerční sdělení

Nad aktuálními daty o počtu kybernetických útoků, ale také nad nejnovějšími praktikami podvodníků a možnostmi, jak se co nejúčinněji bránit, diskutovali odborníci z finančního sektoru v debatě ČTK...

22. října 2025

Šmicerův sprint a hecovačka legend ozdobily víkend s trofejemi UEFA

Komerční sdělení

Dvě města, dvě prodejny Decathlonu a jeden víkend, který potěšil každého milovníka fotbalu. UEFA víkend přilákal téměř 10 000 návštěvníků všech věkových kategorií a proměnil běžné nákupy ve výjimečný...

22. října 2025

Na čem vydělávají nejlepší profesionální sázkaři? Na…

Komerční sdělení

Zajímá vás, na čem vydělávají profesionální sázkaři? Na Premier League ani na NHL to není. Na rozhovor jsme pozvali jednoho z největších českých odborníků na sázení Petra Dolejše, který se úspěšně...

22. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.