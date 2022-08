Sbalit se na 14 dní do batůžku? Jde to!

Sbalit se do batohu na delší dobu už není výzva

„Je mi líto, ale vaše zavazadlo je příliš velké. Musíte si jej nechat za příplatek odbavit.“ Téhle věty se obává každý cestující před nástupem do letadla. Nechcete slyšet, že vaše zavazadlo nesplňuje požadavky a vy musíte zaplatit více peněz za odbavení zavazadla než za samotnou letenku. Váš levný trip, o kterém slyšeli už všichni vaši přátelé, se mrknutím oka promění v obyčejný výlet za plnou cenu.

Věřte tomu nebo ne, v dnešní době už nemusíte zažívat podobné stresy a potíže. Existují velice chytré způsoby, jak se vyhnout drahému překvapení před odletem. Vše spočívá ve volbě správného zavazadla, které vás na letišti podrží. Ideální jsou praktické a stylové batohy nebo duffely, se kterými neuděláte nikdy krok vedle.

Jaké je vhodné zavazadlo na delší cesty?

Než začnete balit, položte si základní otázku. Jaký typ zavazadla je pro mé cesty nejlepší? Hodně bude záležet na tom, zda se chystáte na odpočinkovou dovolenou u bazénu s all inclusive nebo jestli jedete jako správný dobrodruh prozkoumávat zákoutí velkoměst.

Kufr do hotelů

Do hotelů dejte rozhodně přednost odolnému kufru. Nejběžnější rozměry kabinového zavazadla jsou 55 x 40 x 20 cm. Kvalitní a praktický kufr má pevnou konstrukci, odnímatelný organizér, sofistikované vnitřní uspořádání interiéru, zvětšená zadní kola, přídavné kapsy a TSA zámek. Vybírejte kufry vyrobené z odolného nepromokavého plátna nebo z polypropylenu.

Skvělou volbou jsou i duffely. Je to de facto hybridní zavazadlo – něco mezi sportovní taškou a batohem. Ideální pro ty z vás, kteří se nemůžete rozhodnout, čemu dát přednost. Zavazadlo je lehčí a tvárnější než kufr, také velmi přizpůsobivé. Nevýhodou je absence stojných bodů a jeho podstava se snadno ušpiní.

Batohy za dobrodružstvím

Chystáte se objevovat zapomenutá místa planety nebo víte, že se budete prohánět městem na skútru? Tahat za sebou kufr na kolečkách je hodně nepraktické. V tom případě je pro vás nejlepší volbou chytrý batoh, který se stane nepostradatelným praktickým parťákem. Přednost dejte batohu s bezpečnostními prvky proti krádeži či zneužití informací z čipů karet, polstrovanými popruhy, prakticky uspořádanými kapsami a dalšími vychytávkami.

Udělejte seznam potřebných věcí a škrtejte

Zavazadlo máte vybrané a nyní hurá na seznam věcí. Zcestovalí a zkušení turisté již mají seznam připravený a vytištěný a při jakémkoliv balení věci buď dopisují nebo škrtají. Vytvořte si několik kategorií, pod které vypisujte potřebné věci.

Jak se sbalit na 14 dní do batohu?

Doklady a peníze – občanka/ pas, letenky, peněženka s kartami a hotovostí (EUR/USD)

Elektro - mobil, nabíječka, notebook/tablet, fotoaparát, powerbanka, univerzální adaptér s USB

Jídlo – multifunkční plastový příbor, termoska, multifunkční karta (třeba na otevření zaslouženého piva), kapesní nůž s délkou čepele do 6 cm

Oblečení – spodní prádlo 5krát, ponožky 5krát, tričko 5krát, kalhoty 2krát, mikina, bunda, koupací kraťasy, univerzální pohodlné boty

Pláž - lehký skládací batoh, osuška z mikrovlákna, opalovací krém, krém po opalování, sluneční brýle, klobouk, …

Do letadla – nafukovací polštářek za hlavu, špunty do uší, sluchátka na poslech hudby, pantofle, Kindle pro čtení restů

Koupelna – do kosmetické tašky zařaď své hygienické potřeby v malých toaletních lahvičkách – dohromady můžou mít maximálně 1 litr tekutin

Léky – nikdy nikam neodjíždějte bez černého uhlí, ibalginu, náplasti, obvazu a manikúry

Jakmile máte hotový seznam, projděte si jej ještě jednou. Vezměte do ruky tužku a rodeo začíná. Škrtejte. Minimálně 1/3 věcí nepotřebujete vůbec. Na co 3 páry džínů a dvoje plátěné kalhoty? Bohatě stačí 1 džíny a 1 lehčí kalhoty. Na 14 dní opravdu není potřeba 14 triček. Vezměte si maximálně 7 a sem tam si je přeperte. Tak hurá do toho.

Hráči tetrisu mají při balení navrch

Říkali vám rodiče, abyste toho tetrisu už nechali, že vám v reálném životě k ničemu nebude? Ha! Při balení na 14denní dovolenou do příručního zavazadla se vám vaše nasbírané schopnosti za léta hraní rozhodně vyplatí. Jak dostat všechny ty věci do malého batohu? Základem je technika skládání.

Snadný způsob je veškeré oblečení balit do ruličky. Poprvé se vám možná nebude dařit. Triko rozmotejte a zkuste to znovu. Vidíte? Rulička se najednou zmenšila o polovinu. Jen tak dál. Ruličkování vám pomůže se sbalit rychle a úsporně.

Aby rulička držela pohromadě a postupně se nezvětšovala, použijte gumičky, ponožky nebo naši „origami“ fintu, kterými oblečení hezky stáhnete.

Vychytávkou jsou i praktické obaly pro organizaci na úsporu místa v batohu, kam můžete dát až 12 kusů oblečení bez pomačkání. Pokud se nechcete trápit s výběrem, sáhněte po esenciální sadě obalů, do té se snadno čistě sbalíte před odjezdem i při špinavém návratu.

Nyní vše systematicky poskládejte do zavazadla. Těžké věci a ty, které nebudete hned používat, dejte naspod, poté vrstvěte věci podle toho, kdy je budete potřebovat.

Spodek zavazadla - boty, toaletní věci a oblečení, které není nutné přímo pro cestování

Vršek zavazadla – sem umístěte vše, co chcete mít při letu po ruce jako jsou letenky, doklady, léky, mobil, sluchátka nebo špunty do uší

Teď už víte jak se efektivně a rychle sbalit na 14 dní cestování po velkoměstech i polehávání na pláži. Když se budete držet našich rad, balení vám bude dělat radost. A víte, co se říká. Praxe dělá mistry. Jděte koupit letenku a začněte se pakovat!