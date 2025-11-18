Sazka mění jméno. Od konce ledna z ní bude Allwyn

Jméno se změní, podstata zůstane stejná
Jedna z nejznámějších českých značek projde na přelomu ledna rebrandingem. S novým názvem Allwyn dorazí i nový vizuál: ke žluté se přidá tyrkysová a tradiční kouli nahradí čočka s písmenem A.
Sportka, Eurojackpot i ostatní oblíbené loterie a stírací losy pokračují ve stejných kolejích.
Co přichází už teď: Joker a vylepšená Extra renta
S novou značkou se pojí více zábavy, radosti, nových zážitků a také nové herní možnosti:
- Allwyn Joker: novinka, která dokáže násobit výhry a otevírá cestu k mimořádným zážitkům (včetně sportovních, např. v rámci partnerství Allwyn s F1 a týmem McLaren F1 Team).
- Extra renta: nově má dodatkové číslo a možnost vyhrát i druhé pořadí v podobě měsíční renty 100 tisíc nebo 200 tisíc korun na jeden rok.
Z české tradice do světa
Allwyn vyrostl z české Sazky a původně se jmenoval Sazka Group. S růstem firmy na nové trhy v Evropě i v USA bylo potřeba mít takový název, který bude mezinárodně srozumitelný. Proto se v roce 2021 Sazka Group přejmenovala na Allwyn. Allwyn je úspěšná mezinárodní společnost, která má české kořeny právě v Sazce a je příkladem toho, že české firmy mají potenciál uspět v zahraničí.
Kromě zábavy a sportu Allwyn podporuje také kulturu. Je partnerem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kde prostřednictvím projektu Future Frames pomáhá mladým evropským filmařům na cestě k mezinárodním úspěchům. Partnerství s KVIFF je důkazem, že Allwyn chce být nejen značkou spojenou se zábavou, ale i platformou, která propojuje talent, kreativitu a radost z tvorby a vlastního pohledu na svět, který mladí režiséři vyjadřují skrze film.
Stírací losy a prodejny: kontinuálně a bez omezení
Všechny stírací losy se současným logem Sazky zůstanou i nadále platné – i v roce 2026 je bude možné dál koupit, setřít a uplatnit výhru. Postupně dorazí i svěžejší podoba losů. Mezi prvními se v novém kabátku představí losy Rentiér se zbrusu novým losem s bonusovou hrou.
Rychle a přehledně
Co se mění
- Název: Sazka → Allwyn
- Vizuál: tyrkysová ke žluté, čočka s „A“ místo koule
- Nová vizuální podoba prezentace na prodejních místech, nová vizuální podoba webu a aplikací.
Co zůstává
- Sportka, Eurojackpot, ostatní loterie a losy zůstávají tak, jak je zákazníci znají
- Způsob výplaty výher beze změn
- Platnost stávajících losů s logem Sazky
Co je nové
- Allwyn Joker: násobení výher, speciální zážitky
- Extra renta: dodatkové číslo a druhé pořadí s měsíční rentou na 1 rok
- Postupně svěžejší design vybraných stíracích losů