Sází celá rodina. Výherce auta z Tutovky o vyhraný vůz málem přišel

„K sázení mě přivedl „pantáta“, jak říkám otci mojí ženy. Není týden, kdy by neměl vsazených pár sloupců. Rádi spolu soutěžíme a trumfujeme se výhrami. Zapojili jsme i mého syna, který nás nedávno mimořádně překvapil výhrou. Jsem rád, že jsem ho ale opět o několik délek předhonil,“ žertuje v nadsázce podnikatel.

Z výhry málem nebylo nic!

O tom, že s úklidem se to nemá doma přehánět, by šťastný výherce mohl napsat několikasvazkovou knihu. Vypráví, jak málem o los, ze kterého vložil kód na web Tutovky, přišel. „Odložil jsem los na poličku v kuchyni s tím, že se k němu po datu losování vrátím a případnou výhru si zkontroluju. To bych ale nesměl doma mít uklízecí maniačku,“ vypráví se smíchem. Když se druhý den po balíčku losů sháněl a nemohl ho nikde najít, došlo mu, kde jim bude konec. Manželka je prostě vyhodila. „Došlo na nejhorší, musela do smetí. Měli jsme kliku, že pytle ještě nevynesla. V minulosti jsme už takto o pár věcí přišli,“ dodává, že v tomto případě by ho ztráta hodně zamrzela.

Haló, tady Tutovka

Kolekci čtyř stíracích losů si pořídil v tabáku, když si kupoval časopisy. „Obal mě hned zaujal, rád zkouším nové věci,“ vypráví. Výhru, která mu zlepšila náladu tak, že se od chvíle, kdy vyhrál, nemůže přestat usmívat, mu oznámili přímo z Tutovky. „Když volali, několikrát jsem je vytípnul, byl jsem zaneprázdněný. Čekal jsem taky důležitý úřední hovor, který je pro mě pracovně i osobně zlomový, ale přiznám se, že z oznámení o výhře jsem měl snad větší radost, než kdyby klapnul očekávaný projekt,“ přiznává s humorem.

Tutová výhra v balíčku

Úvodní fotografie je pouze ilustrační a nezachycuje skutečného výherce. Autor fotografie: Adobe Stock.

