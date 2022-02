Šaty a sukně z rukou českých švadlen

O tom, jak celý projekt začal, jak se šaty a sukně šijí a čemu všemu musí žena podnikatelka čelit, jsme si popovídali s majitelkou Radkou Kudrnovou.

Kdy se zrodil nápad na podnikání a šití sukní a šatů?

Studovala jsem textilní fakultu na Technické univerzitě v Liberci. K designu a výrobě oděvů mě to vždycky hodně táhlo a věděla jsem, že jednou chci mít svůj vlastní podnik a šít české oděvy z kvalitních materiálů a pro potěšení každé ženy a dívky. E-shop jsem založila před 12 lety a do teď se občas pozastavuji nad tím, jak jsem to vše zvládla. Nebylo to vždy snadné, ale stálo to určitě za to.

Satysukne.cz je e-shop s oblečením, kde šíjí srdcem.

Musela jste překonat při svém podnikání hodně překážek?

Když jsem zakládala e-shop, tak jsem se ještě po večerech musela učit do školy. Zároveň jsem šila, zakázky balila, fotila a snažila se propagovat sebe samu. Navíc jsem brzy po škole otěhotněla a narodila se nám holčička. Takže jsem byla najednou nejen švadlena a manželka, ale také matka a podnikatelka v jedné osobě.

To muselo být skutečně velmi náročné.

Bylo to náročnější období, ale já mám skvělého manžela, který mě vždy podporoval. Když se nám narodilo druhé dítě, manžel šel na mateřskou, abych se mohla plně věnovat e-shopu. On měl sice lukrativní místo v bance, ale oba dva jsme věděli, že naše firma má smysl a stojí za to bojovat. Za to jsem mu moc vděčná.

Kvalitní, české a krásné šaty i sukně na ušité na míru.

Jaké šaty a sukně šijete a kdo za nimi vůbec stojí? Vy sama?

Tak to rozhodně ne (smích). Sama bych to už dávno nezvládala. Mám skvělý tým švadlen, které jsou úžasné a skutečně si s každou sukní nebo šaty vyhrají. Také zakázky balí, fotí a posílají zákaznicím. Mým hlavním cílem vždy bylo a je vyrábět vlastní návrhy, vědět, z čeho oděvy vznikají a vyrábět je s pečlivostí. Zakládáme si na české ruční výrobě. A díky skvělému týmu holek, který mám po ruce, jsem si stoprocentně jistá, že šaty a sukně ušité v naší dílně v Neratovicíh jsou kvalitní, originální a vyrobené s láskou k řemeslu.

Za každou sukní nebo šaty stojí tým zkušených a šikovných švadlen.

Znamená to, že jedny šaty nebo sukni šije několik švadlen?

Nikoliv. Celkem máme sice 8 zaměstnanců, ale veškeré oděvy u nás vznikají tak, že jedny šaty nebo sukni šije vždy jen jedna švadlena. U každého kousků oblečení je vždy napsáno, jaká konkrétní švadlena je ušila. Tento systém umožní šít oděvy zákaznicím téměř na míru. Máme obrovskou nabídku velikostí, délek, střihů, látek. A tak si naše zákaznice mohou skutečně vybrat tak, aby jim oděv sednul co nejlépe. My nejedeme na kvantitu, ale na kvalitu, tedy tzv. slowfashion, kdy dbáme především na pečlivost.

A co když zákaznici sukně nebo šaty nebudou sedět?

Máme velkou výhodou, že nám může zákaznice oděv poslat zpět a my peníze vrátíme. Pro nás je nejdůležitější spokojená zákaznice, která naše oděvy nosí ráda a je spokojená po všech stránkách – nejen s kvalitou, ale i s celkovou službou a přístupem.

To se opravdu často nevidí, takový přístup u oděvů šitých na míru.

To máte pravdu. Ale naší cílovou skupinu jsou ženy, které chtějí podpořit české výrobce, hledají kvalitu odvedené práce a kvalitní materiály a za to jim chceme také dopřát skutečný luxus a perfektní služby. Nic nezahřeje u srdce více, než když vám zákaznice pošle fotografii v šatech, které jste sama navrhla a které ušila moje švadlena. Je to báječný pocit.

Sdílíte na svých stránkách takové věci, jako jsou pochvaly, a necháte lidi nahlédnout pod pokličku?

Ano, je to jedna z věcí, která lidi dnes baví a co vyžadují. Máme sociální sítě a dáváme tam pravidelně fotky a videa ze zákulisí. Natáčíme vida, jak přímo pod našima rukama vzniká oblečení, které zákaznicím odesíláme. Díky tomu jsou naše příspěvky autentické a jsme moc rádi, že to naše sledující baví.

Momentálně nejnovějším projektem je kolekce Smysl_má.

Co vůbec kromě šití a podnikání baví vás?

Moje rodina, přátelé a cestování. Podnikání není žádný med. Musíte být vždy ve střehu, přemýšlet, vymýšlet, inovovat. Takže jednou za rok jezdíme s manželem a našimi třemi dětmi do přírody pod stan. Klidně i na celé 3 týdny. Je to perfektní detox a odpočinek od všudypřítomného internetu.

Dokážete skutečně vypnout a odhodit i mobil?

(Smích). Ano, protože po 2 dnech se nám mobily vybijí a teprve v tu chvíli začíná ten pravý relax. Opravdu se na ty tři týdny s rodinou snažím maximálně vypnout a načerpat síly. Třeba na novou kolekci nebo nové nápady.

Na co se mohou zákaznice těšit a co je u vás nového?

Momentálně je naším nejnovějším projektem kolekce Smysl_má. Více jsme se začali zaměřovat na etiku výroby. Snažíme se respektovat přírodu. Propojujeme naše šití s materiálem, který je ekologicky a eticky čistý. Zvolily jsme materiály s certifikátem Gots.

Proč nese kolekce název Smysl_má?

Název kolekce Smysl_má má snoubit dvě myšlenky - oděvy, které vznikají udržitelným způsobem, a zároveň je název slovní hříčka, která odkazuje na smyslnost, ženskost, eleganci a půvab každé ženy.