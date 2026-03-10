SAMURAI shot: Nealko panák z čaje, který dobyl české kanceláře

Zatímco dříve budil úsměvy, dnes nealkoholický shot od SAMURAI běžně nahrazuje v práci kávu i tradiční láhev alkoholu. Koncentrovaný čaj dodává energii bez chemie. Z vysmívaného panáku se tak stal respektovaný brand a žádaný firemní dárek.

Čaj místo alkoholu

„V jádru to bylo strašně jednoduché,“ vzpomíná dnes Martin Solnička. „Chtěli jsme udělat něco, co se pije stejně jako panák, ale z čaje.“ Nápad se zrodil z dlouholeté fascinace čajovou kulturou – energie z čajového teinu je totiž jiná než z kofeinu: přichází pomaleji, ale vydrží déle. Žádné cukrové šoky ani náhlé propady.
Z kombinace kvalitních čajů, bylin a přírodních složek vznikl koncentrovaný extrakt, který se pije po malých dávkách. Zní to možná nevinně, ale v roce 2015 to byla naprostá revoluce.

První ochutnávky doprovázely údiv i úsměvy. Ale ti dva se nevzdali. Obcházeli bary, kavárny i fitness centra, vysvětlovali rozdíl mezi teinem a kofeinem, a hlavně – neustále ladili chuť. „Pamatuju si, jak jsme jezdili s plným kufrem lahviček a vraceli se domů v noci s pocitem, že jsme sice neprodali ani jednu bednu, ale vymysleli něco, co má smysl,“ říká Horák.

Trpělivost samuraje

Značka rostla pomalu. Zatímco většina startupů sází na rychlý boom, Samurai Shot vsadil na trpělivost. „Čaj potřebuje čas, stejně jako značka,“ říká Solnička s úsměvem. A tak přišly roky zdánlivě pomalého růstu – jenže během nich se proměnila celá společnost. Pít nealko najednou nebylo trapné, ale normální. A když přišla vlna vědomého životního stylu, SAMURAI byl připraven.

Postupně se z malého projektu stal respektovaný brand. Čajové shoty se objevily v prémiových barech, v eshopových balíčcích i v kancelářích, kde nahradily odpolední kávy. Samurai se stal symbolem vědomé energie – spojení přírody, chuti a dávky pozornosti v každém doušku.

Nový kapitál, nová energie

V roce 2024 přišel do firmy investor Václav Tomanec, známý z projektů v oblasti technologií a značkového marketingu. Jeho vstup znamenal pro Samurai Shot novou kapitolu – nejen kapitál, ale i zkušenost s budováním značky, která má ambici růst za hranice Česka.

„Značka mě zaujala autenticitou. Je to čistý produkt, žádný marketingový výstřel. Jen lidé, kteří tomu věří,“ říká Tomanec. Dnes už se Samurai prodává v desítkách firemních eshopů, v dárkových balíčcích pro HR oddělení a na eventech, kde nahrazuje tradiční lahev vína nebo šampaňského.

Čaj jako dárek

Možná i proto má Samurai k Vánocům zvlášť blízko. V posledních letech se stal oblíbeným firemním dárkem – a to nejen pro svůj design, ale hlavně pro svou symboliku.
„Když darujete Samurai, dáváte energii. A ta se v kanceláři hodí víc než další láhev alkoholu,“ směje se Solnička. V poslední sezóně se značka spojila s řadou firem, které chtěly obdarovat zaměstnance nebo obchodní partnery něčím jiným než klasickým balíčkem se sýrem a vínem.

Elegantní láhev s minimalistickou etiketou a příběhem české značky je přesně ten typ dárku, který dokáže říct „děkujeme“ – a ještě k tomu vypadá dobře na stole.

Nový přírodní energy drink

V loňském roce na podzim Samurai představil další novinku – 100% přírodní energy drink z pravého listového čaje, bez přidaného cukru. Jeho chuť je lehce ovocná, svěží, s jemnou hořkostí čaje a dlouhým dozvukem. Žádné umělé sladidlo, žádný syndrom „rychlého nakopnutí a pádu“. Spíš přirozený tok energie, který vás nechává bdělé a soustředěné.

Nápoj navazuje na původní myšlenku Samurai Shotu – podporovat výkon a soustředění, ale čistě, bez chemie. Zatím ho testují firemní týmy a první reakce jsou nadšené. „Je to takový energy drink pro dospělé,“ říká jeden z prvních zákazníků. „Nechutná jako limonáda, ale jako něco, co má styl a smysl.“

Od baru ke kanceláři

Zajímavé je, že Samurai se za deset let přesunul z barových pultů do zasedaček a open spaců. Zatímco na začátku šlo o „nealko alternativu k panáku“, dnes je to nápoj pro soustředění v práci, pro tvůrčí dny nebo večery bez alkoholu. V tom je síla značky – dokázala najít nové publikum, aniž by ztratila svůj charakter. Pořád má v sobě tu japonskou filozofii discipliny a respektu – jen ji přenesla do moderního životního stylu.

Dar, který má smysl

Ať už se na Samurai díváte jako na originální nápoj, nebo na součást nového firemního dárkového trendu, jedno je jisté – je to příběh o trpělivosti a víře v nápad. Když dnes v kanceláři otevřete dárkovou krabičku a místo láhve rumu v ní najdete elegantní lahvičku s nápisem SAMURAI, je to vlastně znamení doby. Zdraví, energie, vědomý životní styl – a přitom chuť a styl.

A to je možná ta největší změna za posledních deset let. Nealko už není kompromis. Je to volba. A Samurai Shot je její nejupřímnější verze.

