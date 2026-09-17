Šampon nestačí. Česká značka sází na vlastní vývoj vlasové péče

Od séra k celé vlasové péči
Vlasová kosmetika dnes nabízí stovky možností, jak o vlasy pečovat. Pro zákazníka ale není snadné poznat, co skutečně potřebuje a které produkty mohou jeho vlasům prospět. Právě na funkčnosti staví ostravská značka Navlasil. Produkty nejen prodává, ale také sama vyvíjí a vyrábí.
Za značkou stojí David Buchta, Jan Klusák a Martin Lukáš, kteří ji před dvěma lety založili jako součást Primulus Group. Impulzem pro vznik Navlasilu bylo vlasové sérum původně určené mužům. Mělo pomáhat omezit vypadávání vlasů a zároveň řešit jejich šedivění. Zájem zákazníků následně vedl k úpravě receptury pro ženy.
„U ženské varianty jsme řešili především vůni a konzistenci, aby vlasy tolik nezatěžovala a nemastila,“ popisuje Jan Klusák, výrobní ředitel značky. Dámské sérum se nakonec stalo nejprodávanějším produktem Navlasilu. Obsahuje pět patentovaných aktivních látek a jeho vývoj trval zhruba půl roku.
Věda se potkává s přírodními látkami
Klusák má vystudovanou chemii a chemické inženýrství a specializuje se na vývoj kosmetických přípravků. Při tvorbě receptur kombinuje aktivní látky s přírodními složkami. „Důležité je pro mě spojení vědeckého poznání a přírodních látek. Kosmetika má být hlavně účinná,“ říká.
V praxi to znamená kombinovat například peptidy, aminokyseliny či kyselinu hyaluronovou spolu s rostlinnými extrakty a oleji.
Vývoj začíná v ostravské laboratoři
Významnou výhodou je vlastní výroba. V malé hale v Ostravě se nachází laboratoř, výrobní část i prostor pro plnění a expedici. Přibližně dvacetičlenný tým tak může celý proces sledovat na jednom místě – od prvních pokusů až po hotový výrobek. Novinky nevznikají pouze za laboratorním stolem. Návrhy a prototypy testují také lidé z firmy a jejich okolí. Zpětná vazba může rozhodnout o podobě obalu, konzistenci přípravku nebo třeba o tom, jak šampon pění.
Nejde jen o produkty, ale i o rady
Vedle kosmetiky chce Navlasil zákazníkům radit, jak o vlasy pečovat. Na webu a sociálních sítích proto zveřejňuje také vzdělávací obsah. Jedním z témat je frekvence mytí. Podle Klusáka není důvod vyhýbat se častějšímu mytí, pokud člověk používá vhodné produkty. Vlasy a pokožku hlavy ovlivňuje prostředí, styling i usazené nečistoty.
Další péči potřebují vlasy vystavované vysokým teplotám při fénování, žehlení nebo kulmování. Značka proto připravuje nové produkty včetně ochranného spreje proti teplu, vyživujícího oleje, masek a bezoplachových kondicionérů.
Značka chce růst, ale zůstat blízko zákazníkům
Navlasil chce růst, ale zachovat přímý kontakt se zákazníky. Značka prodává především prostřednictvím vlastního e-shopu, díky čemuž podle Davida Buchty získává bezprostřední zpětnou vazbu. Letos se firma chystá do větších prostor a plánuje rozšířit tým. Loni značka dosáhla obratu sedmi milionů korun a letos očekává jeho zdvojnásobení.