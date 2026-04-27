Samoodečet plynu přes mobil nebo web. Kdy se hodí a proč ho využít

Samoodečet plynu je jednoduchý způsob, jak nahlásit aktuální stav plynoměru bez čekání na pravidelný odečet technikem. V praxi se hodí především ve chvílích, kdy je důležité pracovat s přesným stavem měřidla – například při změně dodavatele plynu, stěhování nebo při průběžné kontrole vlastní spotřeby.
Zákazníci mohou odečet snadno zadat prostřednictvím aplikace Samoodečet spotřeby plynu, kterou nabízí společnost GasNet a která je dostupná na Google Play nebo na webu mobilnisamoodecty.cz. Aplikace funguje na distribučním území GasNetu a mohou ji využívat zákazníci bez ohledu na to, jakého mají dodavatele plynu.
„Nejčastěji využívají lidé aplikaci při změně dodavatele, kdy pomáhá snižovat reklamace související se stavem měřidla. Aplikace nenahrazuje služby obchodníka s plynem. Slouží jako jednoduchý kanál pro nahlášení samoodečtu a zároveň pomáhá předcházet nejasnostem v situacích, kdy je důležité pracovat s přesným stavem plynoměru,“ říká Stanislav Mertlík, ředitel prodeje kapacity GasNetu.
Zadání samoodečtu je otázkou několika minut
Velkou výhodou služby je jednoduchost. Uživatel zadá aktuální stav plynoměru podle číselníku měřidla a odečet odešle prostřednictvím mobilu nebo počítače. Po odeslání obdrží potvrzení o přijetí odečtu e-mailem nebo SMS a systém následně odečet ověří pomocí automatických kontrol. Potvrzení správnosti odečtu zákazník obvykle obdrží do druhého dne. Aplikaci lze využívat jak s registrací, tak i bez ní. Registrovaní uživatelé mají navíc k dispozici přehled dříve zadaných odečtů.
Za deset let fungování bylo prostřednictvím aplikace nahlášeno více než 550 tisíc odečtů. Aplikace má dnes přibližně 200 tisíc registrovaných uživatelů a každý měsíc se do ní přihlásí kolem 11 tisíc lidí.
Jak zadat samoodečet plynu ve 3 krocích
- Zkontrolujte stav plynoměru
Opište čísla z číselníku plynoměru – obvykle jde o 5 až 7 číslic v černém poli.
- Zadejte odečet v aplikaci nebo na webu
Odečet lze zadat přes mobilní aplikaci Samoodečet spotřeby plynu nebo na webu mobilnisamoodecty.cz.
- Přiložte fotografii plynoměru
Při zadání je nutné přiložit fotografii číselníku, na které je vidět aktuální stav i výrobní číslo plynoměru.