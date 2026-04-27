Samoodečet plynu přes mobil nebo web. Kdy se hodí a proč ho využít

Stav plynoměru můžete nahlásit během několika minut přímo z mobilu nebo počítače. Samoodečet pomáhá například při změně dodavatele plynu nebo při kontrole spotřeby v průběhu roku.

Samoodečet plynu je jednoduchý způsob, jak nahlásit aktuální stav plynoměru bez čekání na pravidelný odečet technikem. V praxi se hodí především ve chvílích, kdy je důležité pracovat s přesným stavem měřidla – například při změně dodavatele plynu, stěhování nebo při průběžné kontrole vlastní spotřeby.

Zákazníci mohou odečet snadno zadat prostřednictvím aplikace Samoodečet spotřeby plynu, kterou nabízí společnost GasNet a která je dostupná na Google Play nebo na webu mobilnisamoodecty.cz. Aplikace funguje na distribučním území GasNetu a mohou ji využívat zákazníci bez ohledu na to, jakého mají dodavatele plynu.

„Nejčastěji využívají lidé aplikaci při změně dodavatele, kdy pomáhá snižovat reklamace související se stavem měřidla. Aplikace nenahrazuje služby obchodníka s plynem. Slouží jako jednoduchý kanál pro nahlášení samoodečtu a zároveň pomáhá předcházet nejasnostem v situacích, kdy je důležité pracovat s přesným stavem plynoměru,“ říká Stanislav Mertlík, ředitel prodeje kapacity GasNetu.

Zadání samoodečtu je otázkou několika minut

Velkou výhodou služby je jednoduchost. Uživatel zadá aktuální stav plynoměru podle číselníku měřidla a odečet odešle prostřednictvím mobilu nebo počítače. Po odeslání obdrží potvrzení o přijetí odečtu e-mailem nebo SMS a systém následně odečet ověří pomocí automatických kontrol. Potvrzení správnosti odečtu zákazník obvykle obdrží do druhého dne. Aplikaci lze využívat jak s registrací, tak i bez ní. Registrovaní uživatelé mají navíc k dispozici přehled dříve zadaných odečtů.

Za deset let fungování bylo prostřednictvím aplikace nahlášeno více než 550 tisíc odečtů. Aplikace má dnes přibližně 200 tisíc registrovaných uživatelů a každý měsíc se do ní přihlásí kolem 11 tisíc lidí.

Jak zadat samoodečet plynu ve 3 krocích

  1. Zkontrolujte stav plynoměru
    Opište čísla z číselníku plynoměru – obvykle jde o 5 až 7 číslic v černém poli.
  2. Zadejte odečet v aplikaci nebo na webu
    Odečet lze zadat přes mobilní aplikaci Samoodečet spotřeby plynu nebo na webu mobilnisamoodecty.cz.
  3. Přiložte fotografii plynoměru
    Při zadání je nutné přiložit fotografii číselníku, na které je vidět aktuální stav i výrobní číslo plynoměru.

mobilnisamoodecty.cz

Nejčtenější

Rugby v Bystrci nemá místo!

Komerční sdělení

Dlouhodobá kvalitní práce s dětmi nese ovoce, mládežnická členská základna roste, poháry v klubovně přibývají... Třeba do letošní soutěžní sezóny žáci Rugby Club Bystrc vykročili pravou nohou.

Technici, kteří drží výrobu v chodu. Opavský Mondelēz nabírá operátory

Komerční sdělení

V Mondelēz International v Opavě jede výroba naplno. Patnáct linek, tisíce balení denně a produkty, které znají lidé po celém světě – včetně ikonických sušenek Oreo a oplatek Fidorka. Aby mohl...

Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Komerční sdělení
Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Investice do vlastní elektrárny má přinášet úspory, nikoliv starosti. Přesto řada provozovatelů v Jihočeském kraji zapomíná na pravidelný servis fotovoltaiky. Přehřívající se panely nebo vadné spoje...

Muzeum přeživších v Brněnci se posouvá do další fáze

Komerční sdělení
Muzeum přeživších ve Svitavách se posouvá do další fáze

Když bylo v květnu 2025 v Brněnci slavnostně otevřeno Muzeum přeživších, podařilo se zrealizovat jen dílčí část zamýšleného areálu.

V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Komerční sdělení
V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Praha se stává centrem evropského AP vzdělávání. Ve Strahovském klášteře se setká 200 zástupců škol z 18 zemí a vzniká European Association of AP Schools, která propojuje školy a posiluje mezinárodní...

IGF Care Centre Třebíč: stabilní zázemí pro dlouhodobou péči

Komerční sdělení
IGF Care Centre Třebíč

Když rodiny hledají dlouhodobou péči pro své blízké, nehledají jen odborné zázemí, ale především jistotu, že je o člověka postaráno s respektem, úctou a porozuměním.

27. dubna 2026

Umění najít rovnováhu: Bydlení mezi městem a přírodou

Komerční sdělení

Najít rovnováhu mezi ruchem města a klidem přírody je vzácné. Projekt Valmont ve Starých Splavech ji nabízí v nejvyšší kvalitě – luxusní apartmány s prosklenými stěnami a dechberoucími výhledy na...

27. dubna 2026

Nové hrazené pobyty i prevence pro každého ve Velichovkách

Komerční sdělení
Nové hrazené pobyty i prevence pro každého ve Velichovkách

Lázně Velichovky rozšiřují nabídku léčebných pobytů hrazených pojišťovnami i preventivních programů pro širokou veřejnost. Spojují tradici, moderní medicínu a individuální přístup, díky kterému...

27. dubna 2026

Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Komerční sdělení
Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Papírové obaly zažívají v Evropě silný růst a poptávka po nich dlouhodobě převyšuje výrobní kapacity. Společnost Huhtamaki, globální výrobce obalů se sídlem ve finském Espoo, proto plánuje miliardové...

27. dubna 2026

České korunovační klenoty na dosah v Borovanech

Komerční sdělení
Klenoty

Od 1. května budou v Klášteře Borovany vystaveny mistrovské repliky českých korunovačních insignií a poznáte i jejich příběhy.

27. dubna 2026

Samoodečet plynu přes mobil nebo web. Kdy se hodí a proč ho využít

Komerční sdělení
Samoodečet plynu přes mobil nebo web. Kdy se hodí a proč ho využít

Stav plynoměru můžete nahlásit během několika minut přímo z mobilu nebo počítače. Samoodečet pomáhá například při změně dodavatele plynu nebo při kontrole spotřeby v průběhu roku.

27. dubna 2026

Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky

Komerční sdělení
Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky

Na začátku je to většinou jednoduché. Nápad. Myšlenka. Nebo pocit, že by to šlo dělat líp.

27. dubna 2026

Víc než jen dobrý soused

Komerční sdělení
Víc než jen dobrý soused

Polička je pro ně víc než jen adresa na mapě. Je to výrobní základna, srdce holdingu a také místo, kde skupina STV INVEST ukazuje, že společenská odpovědnost jde ruku v ruce s jejím podnikáním, coby...

27. dubna 2026

NUTREND WORLD – jedinečný svět zážitků

Komerční sdělení

NUTREND WORLD v Olomouci nabízí jedinečné spojení moderního fitness, privátního wellness, butikového hotelu a špičkové gastronomie. Multifunkční komplex vytváří prostor, kde se aktivní životní styl...

27. dubna 2026

Slovenský vizuální umělec Lousy Auber boduje na Milan Design Weeku

Komerční sdělení
Slovenský vizuální umělec Lousy Auber boduje na Milan Design Weeku

Slovenský umělec Lousy Auber slaví výrazný mezinárodní úspěch. Jeho instalace Keep Your Bubble se probojovala mezi 12 nejlepších projektů v rámci Fuorisalone Award 2026 na Milan Design Weeku, jedné z...

27. dubna 2026

Plzeňský kraj znovu podpoří záchranu srnčat při sečení polí

Komerční sdělení
Hejtman Farhan jako dobrovolník při senosečích

Plzeňský kraj i letos finančně podpoří spolek Stop sečení srnčat – Plzeňsko, který pomáhá chránit mláďata volně žijící zvěře při jarní a letní senoseči. Ta začíná už na konci dubna a trvá přibližně...

27. dubna 2026

Kam na první máj? Vezmi lásku do Špindlu

Komerční sdělení
Kam na první máj? Vezmi lásku do Špindlu

Máj, čas lásky, ale taky probouzející se přírody a šťavnaté zeleně. Užijte si tuhle krásu v horském městečku s výhledy na hřebeny Krkonoš, romantickými procházkami a spoustou zážitků pro dva. Vyfoťte...

27. dubna 2026

