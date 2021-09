Samolepka „Dítě v autě“ nestačí. Jezděte s dětmi bezpečně

Dětská autosedačka je naprostý základ

„Na těch pár metrů to nemá ani cenu...“ Co se týče autosedačky, tuhle větu by z úst neměl vypustit žádný zodpovědný člověk. Nezáleží na tom, kolik času cestování zabere, jestli cestu dobře znáte a kolika křižovatkami projedete.

Autonehodu může způsobit nepozorný řidič i sousedův pes, který vyběhne zpoza rohu

Správně zvolená dětská autosedačka poskytuje pohodlí, chrání dítě před případným zraněním, může mu dokonce zachránit život.

Jak vybrat dětskou autosedačku

Nejdůležitějším parametrem při výběru dětské autosedačky není až tak věk, jako hmotnost dítěte. Drobný prvňáček může vážit méně než čtyřletý dlouhán. Děti ale rostou, a tak je nutné autosedačku po určité době vyměnit za novou, větší.

Někteří rodiče pořizují rostoucí autosedačky, aby dětem vydržely na delší čas. Odborníci však doporučují řídit se především váhovou a výškovou kategorií. Důvody jsou prosté. Taková autosedačka sedne vašemu dítěti přímo na míru, lépe než ta, která je určena od 1 do 12 let.

Nejnovější studie jsou zajedno v tom, že nejbezpečnější je vozit dítě v autě minimálně do 15 měsíců v protisměru jízdy. Právě proto se nyní těší velké oblibě otočné autosedačky na Isofix.

Na prodejně a e-shopu Babyplace pořídíte veškerou výbavu pro děťátko | foto: Babyplace s.r.o.

Autosedačka vajíčko je vhodná pouze pro nejmenší



Pro novorozence a nesedící miminka je vhodné tzv. vajíčko. Jeho nosnost je zpravidla 0–13 kg, berte ale v potaz také jeho tvar, vajíčka totiž bývají různě velká. Pokud váš drobek roste jako z vody, sledujte, jestli mu hlavička nedosahuje až k hornímu skeletu autosedačky.

TIP: Pro děťátko narozené v zimě vyberte větší model. S kombinézou a fusakem by se miminko do malého vajíčka nemuselo vejít pohodlně.

Trojkombinací si usnadníte výběr autosedačky

Většina autosedaček typu vajíčko je kompatibilní s podvozky kočárků, případně je můžete pořídit rovnou s kočárkem v trojkombinaci (hluboká korba, sportovní sedačka, autosedačka). Kočárek můžete libovolně sestavit tak, jak se vám zrovna hodí.

Úskalí pořízení tzv. všeho v jednom je, že většina výrobců trojkombinací se soustředí především na design a kvalitu kočárků, zatímco na vývoj autosedaček se už tolik nesoustředí.

Autosedačka však není pouze doplněk kočárku, a proto se při jejím výběru raději obraťte na specializované výrobce sedaček. Pořídíte jednak bezpečnější (takové autosedačky jsou podrobovány nejen základními, ale i mnoha dalšími bezpečnostními testy), jednak komfortnější kousek.

Autosedačky vybírejte podle testů

Nezávislé testy zkoumající bezpečnost autosedaček vás nasměrují ke správnému výběru, proto se nemusíte bát pořídit si jakýkoliv typ sedačky on-line přes e-shop.

Dopřejte dětem pohodlí

Autosedačku můžete různě doladit a vyšperkovat, například polstrovanými chrániči bezpečnostních pásů nebo letním potahem proti přehřátí autosedačky.

V zájmu pohodlí větších dětí, které však nedosáhnou nohama na zem, doplňte autosedačku o praktickou podnožku Knee Guard Kids. Malí spolujezdci tak získají doslova pevnou půdu pod nohama, jejich kolenní klouby a vazy přestanou trpět nepřirozenou polohou.

Podnožka poskytne dítěti pohodlí i při dlouhé jízdě | foto: Babyplace s.r.o.

Správné umístění a instalace autosedačky jsou klíčové



Moderní auta jsou vybavena Isofix úchyty. Díky nim autosedačku dokonale upevníte k sedadlu, stačí ji totiž jednoduše „zacvaknout“. Důležité je, aby byla Isofixem vybavená i samotná autosedačka. Výhodou Isofixu je nejen spolehlivější ochrana dítěte při autonehodě, ale také znemožnění jakéhokoliv pohybu sedačky do stran, ať už dítě v sedačce spí, nebo se hodně vrtí.

Pokud systém Isofix vaše auto nenabízí, nezoufejte. Autosedačku upevníte pomocí bezpečnostních pásů. Řiďte se důsledně návodem k dané autosedačce, abyste malému pasažérovi zajistili bezpečí.

Typ vajíčko vždy umísťujte proti směru jízdy. Jeho fixace v autě je snadná, stačí určenými místy provléct bezpečnostní pás. Pokud miminko v autosedačce–vajíčku vozíte na sedadle spolujezdce (i to je povolené), rozhodně nezapomeňte vypnout airbagy.

TIP Babyplace: Máte v autě Isofix, ale i přesto zvažujete pořízení autosedačky pouze na pásy? Isofix je vždy dobré využít. Ulehčíte si manipulaci s autosedačku a zároveň se vám nemůže stát, že ji upevníte špatně.

Dětskou autosedačku piipevníte pomocí Isofix úchytů či jen bezpečnostními pásy | foto: Babyplace s.r.o.

Miminko v autě vyžaduje kontakt i dohled



Dříve než se děti naučí ptát „A kdy už tam budem?“, vyžadují především oční kontakt, a to i při jízdě autem. Že řídíte, a proto není možné, aby vám děťátko ve vajíčku proti směru jízdy vidělo do očí? Pro Babyplace žádný problém. Pořídíte tam i takové vychytávky, jako jsou speciální zpětná zrcátka do auta.

Na miminko během jízdy mluvte nebo mu zpívejte, díky zpětnému zrcátku se na sebe můžete navzájem usmívat. Dítě zároveň máte celou cestu pod dohledem – nevyděsí vás náhlé ticho, mrknutím oka zjistíte, že miminko usnulo.

Raději dojeďte později než nikdy

Pravidelné přestávky během dlouhé jízdy autem ocení nejen řidič, ale i všichni ostatní pasažéři. Dělejte si je na zajímavých místech. Pokud například pojedete kolem dětského hřiště, proč u něj nezastavit a nenechat dítě pořádně si zadovádět? Vidina toho, že pak znavené usne v pohodlné autosedačce, za to stojí. A až se probudí a položí vám svou obligátní cestovní otázku, snad už budete moci odpovědět „Za pár minut, broučku.“