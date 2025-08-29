Salesianer: Čistota, styl a komfort

Profesionální textil, pracovní oděvy a hygienické systémy. Salesianer zajišťuje čistý a bezpečný provoz s důrazem na komfort a udržitelnost.

V každodenním provozu firem hraje čistota, bezpečí a profesionální vzhled zásadní roli. Ať už jde o výrobu, zdravotnictví, farmacii, gastronomii nebo administrativu – správně zvolené pracovní oděvy, čisticí rohože, hygienické systémy či řešení pro cleanroom prostory dokážou ovlivnit nejen produktivitu, ale i celkovou image společnosti. Právě tato témata stojí v centru služeb firmy Salesianer, která minulý rok oslavila 30 let působení v České republice.

Firma je součástí silného mezinárodního zázemí – rakouské skupiny Salesianer Miettex, která má více než stoletou tradici. Za tu dobu se stal partnerem pro tisíce zákazníků v oblasti zdravotnictví, průmyslu, HoReCa i veřejné správy. Díky moderním prádelenským provozům v České republice, vysoké míře automatizace a ekologickému přístupu je schopen nabídnout flexibilní a spolehlivý servis kdekoliv v zemi.

PRACOVNÍ ODĚVY NA MÍRU

Pracovní oděv je klíčovou součástí firemního provozu – zajišťuje bezpečnost, komfort, hygienu a vizuální identitu. Salesianer nabízí řešení pro široké spektrum odvětví – od průmyslu, logistiky, přes gastronomii až po zdravotnictví a potravinářství.

Klienti si oděvy nepronajímají jen jako textil, ale jako komplexní službu: výběr vhodného modelu, značení, pravidelné praní, opravy, výměna i logistika jsou plně zajištěny. Systém je efektivní, ekonomický a hygienicky bezpečný. Každý kus je označen a je dohledatelný, což zaručuje efektivní správu oděvů bez zbytečného plýtvání nebo ztrát.

TEXTILNÍ SERVIS ŠITÝ NA MÍRU

Kromě pracovních oděvů nabízí Salesianer také kompletní textilní servis pro hotely, zdravotnická zařízení nebo ubytovací provozy. Zajišťuje pronájem a údržbu ložního prádla, ručníků, koupelnového textilu a županů. Součástí nabídky jsou i čisticí utěrky a mopové systémy, které slouží jako ekologická a opakovaně použitelná alternativa k jednorázovým produktům. Pravidelně prané, vydezinfikované a znovu dodané zpět – efektivně, hygienicky a udržitelně.

CLEANROOM - STERILNÍ PROSTŘEDÍ BEZ KOMPROMISŮ

Vysoké nároky na čistotu mají také čisté provozy (cleanroom), typické pro farmacii, laboratoře, elektroniku nebo biotechnologie. Salesianer pro tyto segmenty nabízí certifikované řešení – od antistatických oděvů, návleků, pokrývek hlavy až po čisté utěrky a mopy. Vše je servisováno ve specializovaných linkách s kontrolovaným prostředím včetně validace a zpětné sledovatelnosti každé položky.

ČISTICÍ ROHOŽE – DETAIL, KTERÝ ŠETŘÍ NÁKLADY

Profesionální čisticí rohože výrazně snižují zanášení nečistot do interiéru a tím i náklady na úklid. Salesianer zajišťuje pronájem, pravidelnou výměnu a čištění rohoží. Rohože se hodí jak do administrativních budov, tak do vstupních hal hotelů, výrobních provozů nebo nemocnic.

K dispozici jsou i antistatické a ergonomické rohože určené do náročných podmínek.

BLUECARE – CHYTRÉ HYGIENICKÉ SYSTÉMY PRO MODERNÍ PROVOZY

Součástí portfolia Salesianer je i vlastní hygienická řada BlueCare. Zahrnuje zásobníky na papírové i látkové ručníky, dezinfekci, mýdlo či toaletní papír – a to včetně bezdotykového ovládání, elegantního designu a možnosti chytré správy přes senzory, které upozorní na nutnost doplnění náplní. Tento servisní model snižuje odpad i náklady, šetří čas, zvyšuje komfort a umožňuje snadné plánování provozu. Ideální řešení pro kancelářské budovy, zdravotnická zařízení, hotely i veřejné prostory.

EKOLOGIE A UDRŽITELNOST V PRAXI

Jedním z pilířů filozofie Salesianer je důraz na ekologickou a ekonomickou udržitelnost. Díky nejmodernějším technologiím v oblasti praní a logistiky dochází k výraznému snižování spotřeby vody, energie a chemikálií. Více informací najdete na www.salesianer.cz

