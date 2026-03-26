Saargummi získává další zakázky a přijímá zaměstnance

Komerční sdělení
Koncern Renault se stal novým zákazníkem červenokostelecké gumárenské společnosti Saar Gummi Czech (SGC).

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Renault Clio je prvním modelem koncernu, který jezdí s těsněním dveří z SGC a rozšiřuje tak portfolio zákazníků, ke kterým patří koncern VW včetně značky Škoda, koncern Stellantis nebo vozy Mercedes, BMV, KIA a Hyundai. Širší portfolio zákazníků snižuje odběratelské riziko a kvůli dalším novým zakázkám předpokládá výrobce automobilových pryžových těsnění růst tržeb a má pozitivní výhled na příští dva roky.

„Kvůli nižší poptávce po automobilech bojují dodavatelé o každou zakázku a tlačí ceny dolů,“ uvedl generální ředitel SGC Tomáš Slanina. „My jsme na to připraveni a daří se nám nejen získávat nové zakázky, ale i přebírat některé od konkurence,“ popsal situaci. „Klíčovým faktorem je zpřísňování kvalitativních požadavků automobilek, proto je pro nás strategickým cílem přizpůsobit se měnícím se podmínkám a zvyšovat kvalitu našich dílů,“ doplnil ředitel.

SGC má jako trvale zisková firma ve skupině Saargummi exkluzivní postavení. Zároveň je technologickým leaderem celé skupiny v oblasti dynamického těsnění. Technologie z vlastního vývoje nasazuje v závodech po celém světě a zaměstnanci tak mají příležitost pracovat vedle evropských závodů třeba v Mexiku nebo v Číně. Z vyšších pozic se pak zaměstnanci firmy posouvají i na globální pozice, do Německa nebo Lucemburska odešla více než desítka zaměstnanců. Exkluzivní technologickou pozici červenokostelecké společnosti posiluje rostoucí vývojový tým, který pracuje i na vývoji těsnění pro ostatní závody ve světě.

Společnost vloni zaměstnávala přibližně 1 000 lidí a kvůli rostoucí zakázkové náplni zaměstnance stále přijímá. Kromě v odvětví nadprůměrné mzdy a dopravy zdarma z mnoha míst regionu jim k 25 dnům dovolené nabízí 12 dní bonusového volna ročně navíc. „Za klíčovou motivaci považuji stabilitu firmy a dlouhodobou perspektivu zaměstnání včetně možnosti osobního růstu,“ uvedl generální ředitel.

SGC vznikla na zelené louce v červenokostelecké průmyslové zóně v roce 2000 a patří do celosvětové skupiny Saargummi. Vloni přešla skupina z vlastnictví čínské firmy CQLT do majetku výrazně větší čínské státní firmy CME. Součástí SGC je závod ve Velkém Poříčí a závod u polského Řešova. Skupina má po světě 18 závodů, kromě Evropy i v Jižní a Severní Americe a v Asii.

Petr Liška

Saar Gummi Czech s.r.o.
Stolín 105
Červený Kostelec
www.saargummi.com

Saargummi získává další zakázky a přijímá zaměstnance

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.