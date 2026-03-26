Saargummi získává další zakázky a přijímá zaměstnance

Renault Clio je prvním modelem koncernu, který jezdí s těsněním dveří z SGC a rozšiřuje tak portfolio zákazníků, ke kterým patří koncern VW včetně značky Škoda, koncern Stellantis nebo vozy Mercedes, BMV, KIA a Hyundai. Širší portfolio zákazníků snižuje odběratelské riziko a kvůli dalším novým zakázkám předpokládá výrobce automobilových pryžových těsnění růst tržeb a má pozitivní výhled na příští dva roky.
„Kvůli nižší poptávce po automobilech bojují dodavatelé o každou zakázku a tlačí ceny dolů,“ uvedl generální ředitel SGC Tomáš Slanina. „My jsme na to připraveni a daří se nám nejen získávat nové zakázky, ale i přebírat některé od konkurence,“ popsal situaci. „Klíčovým faktorem je zpřísňování kvalitativních požadavků automobilek, proto je pro nás strategickým cílem přizpůsobit se měnícím se podmínkám a zvyšovat kvalitu našich dílů,“ doplnil ředitel.
SGC má jako trvale zisková firma ve skupině Saargummi exkluzivní postavení. Zároveň je technologickým leaderem celé skupiny v oblasti dynamického těsnění. Technologie z vlastního vývoje nasazuje v závodech po celém světě a zaměstnanci tak mají příležitost pracovat vedle evropských závodů třeba v Mexiku nebo v Číně. Z vyšších pozic se pak zaměstnanci firmy posouvají i na globální pozice, do Německa nebo Lucemburska odešla více než desítka zaměstnanců. Exkluzivní technologickou pozici červenokostelecké společnosti posiluje rostoucí vývojový tým, který pracuje i na vývoji těsnění pro ostatní závody ve světě.
Společnost vloni zaměstnávala přibližně 1 000 lidí a kvůli rostoucí zakázkové náplni zaměstnance stále přijímá. Kromě v odvětví nadprůměrné mzdy a dopravy zdarma z mnoha míst regionu jim k 25 dnům dovolené nabízí 12 dní bonusového volna ročně navíc. „Za klíčovou motivaci považuji stabilitu firmy a dlouhodobou perspektivu zaměstnání včetně možnosti osobního růstu,“ uvedl generální ředitel.
SGC vznikla na zelené louce v červenokostelecké průmyslové zóně v roce 2000 a patří do celosvětové skupiny Saargummi. Vloni přešla skupina z vlastnictví čínské firmy CQLT do majetku výrazně větší čínské státní firmy CME. Součástí SGC je závod ve Velkém Poříčí a závod u polského Řešova. Skupina má po světě 18 závodů, kromě Evropy i v Jižní a Severní Americe a v Asii.
Petr Liška
Saar Gummi Czech s.r.o.