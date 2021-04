S Wi-Fi 6 připojíte více zařízení… … a připravíte se na budoucnost

Dnešní situace nás nutí ke změnám, které nás ale připraví na dlouhou budoucnost.

Svět se změnil a řada z nás, co jsme znali home office pouze jako benefit, jej nastoupili na plný úvazek. Kromě zvýšené spotřeby kávy nás zasáhla i potřeba spolehlivého připojení k internetu, stejně tak i Wi-Fi. Navíc pokud sdílíte domácnost i s dalšími členy lačnících po datové konektivitě, je na problém zaděláno a stařičký router, který doposud vždy „nějak“ fungoval, se stává středobodem problémů. Vše špatné je k něčemu dobré, a i když příchod nového standardu Wi-Fi 6 nijak nesouvisí s nepříznivou dobou, zavdává alespoň důvod ke generační obměně starých síťových zařízení.

Routery pro budoucnost

Stávající Wi-Fi sítě přestávají být schopné plnohodnotně pojmout všechny požadavky a otravné a frustrující zpomalování či dokonce zasekávání přenosu signálu je na denním pořádku. Nejnovější standard Wi-Fi je navržen tak, aby zlepšil rychlost, zvýšil efektivitu a snížil zatížení šířky pásma. Díky tomu můžete snadno připojit více zařízení a zároveň dosáhnout rychlejší odezvy pro každé z nich.

Nové Wi-Fi 6 routery TP-Link s gigabitovou Wi-Fi sítí si s nároky nainternetové připojení s přehledem poradí. Jejich antény vybavené technologií Beamforming efektivně formují vysílací paprsky do prostoru a zajišťují jeho široké pokrytí. Dokáží plnohodnotně obsloužit až 200 Wi-Fi zařízení bez zpomalování a bez rušení od ostatních sítí v okolí.

Na budoucnost vás routery připraví i díky technologii One Mesh, která umožňuje pokrytí Wi-Fi sítě jednoduše rozšiřovat, a to doplněním dalšího Wi-Fi zařízení podporující One Mesh. Výhodou je, že nastavení je otázkou minut, síť má stejné jméno a lze mezi nimi přecházet s připojeným zařízením, aniž by došlo ke ztrátě spojení.

Bezpečnost sítě především

Rychlost routeru může být kontraproduktivní, pokud není doplněna odpovídajícím zabezpečením. TP-Link v tomto směru jako první nabízí nové prémiové řešení HomeShield, které poskytuje routeru pokročilé zabezpečení pro neomezený počet připojených klientů, chrání před DDoS útoky, škodlivými weby a narušením portů. Díky tomu je zvýšena úroveň vašeho soukromí i ochrany dat. K dispozici je také vylepšené zabezpečení pro připojená IoT zařízení, robustní rodičovská kontrola nebo antivirové zabezpečení od společnosti Avira. Verze Basic je zdarma a v případě potřeby může zákazník využít placenou verzi Pro.

TP-Link Archer AX73

Co tedy vybrat?



Naše potřeby rychlejší komunikace a příchod nové generace Wi-Fi 6 tvoří dnes optimální konjunkci pro výměnu starých routerů. Nabídka routerů je poměrně široká, avšak optimálním routerem, který splňuje všechny výše uvedené potřeby a dramaticky nezatíží váš rozpočet, je router TP-Link Archer AX73. Ten navíc disponuje novým bezpečnostním řešením, které pomáhá krotit a řídit jeho výkon správným směrem, zvláště v oblasti rodičovské kontroly, vylepšeními ventilačními otvory pro odvětrávání bez kumulace tepla, a USB portem pro sdílení médií a vytvoření privátního cloudu. Snadná instalace je samozřejmostí u všech routerů TP-Link.

Nejnovější bezpečná sít