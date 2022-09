S výsadbou a ochranou stromů ve městech pomáhá řešení TreeTank

Zlepšují totiž kvalitu ovzduší, pohlcují hluk i smog a dokáží snížit účinky globálního oteplování. Jejich širší výsadbu může podpořit nové řešení TreeTank.

Pro co nejširší výsadbu stromů hovoří celá řada čísel. Například v Londýně spočítali, že stromy jim v boji se znečištěným ovzduším a se zbytečným odváděním vody do kanalizace každý rok přinášejí úsporu nejméně 133 milionů liber. V Los Angeles zase došli k závěru, že díky vysazení stromů by dokázali ročně ušetřit na energiích za ochlazování města až 100 milionů dolarů. Několik nezávislých měření pak zase prokázalo, že na ulici se stromy může být v parném létě teplota až o 20 ˚C nižší než v husté zástavbě bez stromů.

I když se městská zeleň stává prioritou většiny měst, v případě stromů musí municipality řešit, zda jejich kořeny, nenaruší podzemní sítě, tedy rozvody vody, plynu či kanalizace, zda kmeny a větve nebudou přečnívat do vozovky, a bránit tím provozu, a zda jejich kořeny neprorostou do chodníků a silnic, a nevytvoří tak nerovnosti, které tyto komunikace ničí. Takové problémy totiž s sebou nesou poměrně nákladné opravy, jež často provází i nepříjemné uzavírky ulic. Díky novému inovativnímu řešení Wavin TreeTank jim však lze snadno, rychle a efektivně předcházet. Zamezí totiž prorůstání kořenů a navíc zajistí dostatečný přísun vody i živin.

Akumulační box ochrání strom i sítě

TreeTank používá pro výsadbu stromů v městských aglomeracích boxy, které běžně slouží k zasakování či retenci dešťové vody. Tyto boxy vytváří vhodný prostor, který je vyplněn půdním substrátem a poskytuje dostatek místa k rozrůstání kořenů. Navíc je vede směrem do hloubky, kde se mohou volně vyvíjet a dodávat stromu dostatek živin i vody, ne jak tomu je při běžné výsadbě, kde je strom obklopen dlážděnými plochami a zhutněnou nekvalitní zeminou. Stromy se díky boxům dokáží také pevně ukotvit, a odolají tak zátěžím způsobovaným větrem. Zároveň jsou kořeny chráněny před dopravním zatížením způsobujícím nárazy a vibrace - systém je navržený tak, aby odolal každodenní dopravní zátěži, a to až do pěti tun v závislosti na intenzitě provozu s hloubkou krytí 40 cm - a v neposlední řadě nehrozí, že jejich kořeny budou prorůstat na povrch, a ničit tak rozvody vody nebo kanalizace nebo způsobovat škody na povrchu chodníků či silnice.

Výsadba stromů až 6x rychleji

Tyto boxy vyrobené z recyklovatelného plastu (virgin PP) jsou odolné, účinné a jejich instalace je také mnohem jednodušší a až 6x rychlejší než v případě standardní jámy a konstrukce pro výsadbu stromů. Jejich využitím se také minimalizuje doba, po kterou musí být v průběhu výsadby uzavřeny místní komunikace. Tím, že jsou integrovány všechny spojovací prvky, odpadají drobné díly a další příslušenství pro montáž. V kombinaci s potrubními systémy Wavin pro odvodňování a odvětrání pak TreeTank tvoří celý systém, díky kterému lze výrazně vylepšit podmínky růstu stromů ve městech a zajistit, aby fungovaly jako jejich přirozený centrální klimatizační systém. Dle nedávné holandské studie totiž jeden zdravý strom chladí více než deset klimatizačních jednotek. A o to tady jde.

Wavin Czechia