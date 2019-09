S-Power Energies přizpůsobuje solární elektrárny každému na míru

Účinnost stále narůstá a pořizovací náklady se zároveň stlačily na historické minimum. Fotovoltaika je díky tomu v současnosti nejdostupnějším obnovitelným zdrojem, který si ve velkém pořizují nejen domácnosti, ale i firmy.

Největším odborníkem na tuto technologii je na českém trhu společnost S-Power Energies. Ta má nejpočetnější tým kvalifikovaných techniků i dalších pracovníků a každoročně po celé republice instaluje nejvíce elektráren. Jen za loňský rok jí projevilo důvěru bezmála tisíc českých domácností, ale stále častěji přicházejí poptávky i od firemních zákazníků.

Jaké jsou současné trendy a které řešení se nejvíce vyplatí? Zeptali jsme se Jaroslava Šuvarského, jednatele S-Power Energies, který firmu před více než deseti lety založil a řadu let střešní fotovoltaiky osobně instaloval.

Jaké řešení se zájemcům o fotovoltaiku nejvíce vyplatí?

Na tuto otázku neexistuje univerzální odpověď. Vše se vždy odvíjí od individuálních potřeb daného zákazníka. Nicméně všeobecně pozorujeme sílící trend, kdy lidé touží po větší nezávislosti. Proto tři ze čtyř klientů volí řešení, které kombinuje fotovoltaiku s bateriovým úložištěm. Do něj se ukládá energie, kterou se nepodaří ihned spotřebovat. Zákazník si tak vytváří zásobu, díky které může zadarmo svítit nebo používat různé spotřebiče i po západu slunce, kdy elektrárna na střeše už nic nevyrábí. Baterie zároveň poskytuje zálohu i pro případ výpadku centrální sítě. V omezeném režimu jsou tito zákazníci schopni fungovat z vlastního zdroje i několik dní.

Jaké je pro srovnání druhé řešení, které nemá baterii?

Sestavy, které nemají baterii, využívají přebytky energie pouze k ohřevu vody – ať už v klasickém zásobníku, nebo třeba v bazénu. Zákazníci tak zdarma získávají teplou vodu, ale elektřinu z vlastního zdroje mohou využívat jen při slunečném počasí. Po západu slunce, nebo když je zamračeno, čerpají energii z centrální sítě. Při jejím výpadku jsou odkázáni na svíčky – stejně jako všichni ostatní, kdo nemají vlastní zdroj s baterií.

Fotovoltaická elektrárna bez akumulace na střechách družstva Bohemia Apple s celkovým výkonem 204,5 kWp

Jaká je v obou případech pořizovací cena?

Jak bateriové, tak i bezbateriové sestavy mohou mít různou velikost a kombinují různé technologie. Do hry navíc vstupuje ještě dotace v rámci programu Nová zelená úsporám, která velmi často tvoří až polovinu celkové částky – maximální výše dotace činí 170 tisíc korun. Nejzákladnější sestavu pro malý dům lze při započtení dotace pořídit za necelých 66 tisíc korun. U bateriových systémů pak cena s využitím dotace začíná na 88 tisících. Celkově nejoblíbenějším řešením, které má asi nejvýhodnější poměr cena/výkon, je naše sestava S-Power MIDI, jejíž výsledná cena je při využití dotace 170 tisíc korun.

Jaká je ekonomická návratnost?

Při současných cenách elektřiny se návratnost pohybuje v rozmezí 8 až 13 let. Technologie jako taková má přitom životnost přes 25 let. Z ekonomického i ekologického hlediska je tedy pořízení solární elektrárny jednou z nejsmysluplnějších investic, jaké si lze představit.

Kdo všechno má nárok na dotační podporu?

Program Nová zelená úsporám je určen domácnostem a je nastaven velmi vstřícně. Jeho podporu tak využívá naprostá většina našich zákazníků. Funguje to tak, že obchodní zástupce u každého klienta posoudí možnosti a navrhne nejvhodnější řešení. Pakliže klient splňuje požadavky pro udělení dotace, garantujeme mu její získání rovnou ve smlouvě. Pokud by se následně stalo, že mu úřady dotaci z nějakého důvodu nepřiznají, uhradíme ji z vlastních zdrojů. Klient tedy nepodstupuje žádné riziko a zároveň se v souvislosti s dotací nemusí o nic starat. Veškerou administrativu za něj vyřešíme my.

Jak tedy probíhá celý proces pořízení fotovoltaiky?

Jakmile se nám ozve nový zájemce – ať už přes webový dotazník, telefonicky, nebo třeba mailem – kontaktuje ho nejpozději do dvou dnů náš obchodní zástupce pro daný region. Obratem se domluví na osobní schůzce, kde společně s klientem probere veškeré možnosti a zhodnotí technické parametry. Na základě této schůzky připravíme konkrétní návrh projektu, který obvykle vychází ze standardizovaných sestav na našich webových stránkách. Ty vždy ještě přizpůsobujeme konkrétnímu zákazníkovi na míru. Pokud má zájem o dotaci a splňuje podmínky pro její čerpání, začneme hned po podepsání smlouvy vyřizovat všechny související kroky. Celkově to zabere několik měsíců, proto se dotace vyplácí zpětně. Samotné solární elektrárny instalujeme do čtyř měsíců od podepsání smlouvy a zpravidla se vše zvládne během dvou dnů. Není třeba obávat se složitých stavebních úprav, obvykle jde všechno jednoduše. Veškeré technologie pak projdou závěrečnou revizí a po ní lze fotovoltaiku oficiálně připojit k síti.

Je někdo, komu se solární elektrárny nevyplatí?

V současné době už se vyplatí prakticky každému, kdo má vhodně orientovanou střechu. Domácnostem i firmám. Právě u firemních zákazníků nyní pozorujeme nastupující solární boom, jelikož spotřeba elektřiny napříč obory stoupá, zároveň její cena roste a firmy tato situace tlačí k přecházení na vlastní zdroje. Slunce je přitom dokonale dostupné a zejména u společností s denním provozem může přinést zásadní úspory. Aktuálně proto uvádíme nové produktové řady velkých střešních fotovoltaik pro firmy o výkonu 10 kWp a 20 kWp, jejichž pořízení se vyplatí už i bez dotace. Navíc se dají výborně propojit třeba i s dobíjecími stojany pro elektromobily, takže firemní vozy mohou ve výsledku jezdit úplně zdarma.

Více informací najdete na www.s-power.cz.