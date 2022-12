S plzeňskou pracovní agenturou Cehia budete v práci jako v bavlnce

Společnost Cehia PA je českou firmou se sídlem v Plzni. Její pole působnosti sahá od Plzně přes Horšovský Týn až po Domažlice, v některých oborech můžeme hovořit i o přesahu do Středočeského kraje. Byla založena v roce 2018 a co do počtu zaměstnanců se řadí mezi středně velké agentury. Jsou tu však ambice pro další růst. Důvodem vzniku byla nespokojenost společníka se situací na trhu práce v oblasti agenturního zaměstnávání cizinců. V současnosti ale cílí spíše na zaměstnávání občanů České republiky a Ukrajinců, nejčastěji ve věku 25 – 40 let.

Klient, který se uchází o práci, se stává zaměstnancem pracovní agentury, kterou je dál přidělen a zapůjčen do firem, které dočasně potřebují zaměstnance. Zde může přecházet mezi pozicemi a hledat si pro sebe tu, která mu bude nejvíce vyhovovat. Výjimkou pak není ani kariérní růst a přechod do firemního kmene. „To se ale nestává moc často,“ říká HR manažerka společnosti a dodává, že jejich klienti u nich mají zajištěn veškerý servis a většinou i výhodnější finanční podmínky. „Vytváříme našim klientům vždy co nejlepší start a najdeme jim adekvátní práci. Takže ve finále je pro ně lepší zůstat naším zaměstnancem místo toho, aby přecházeli do firemních kmenů,“ upřesňuje.

Agentura pro své zaměstnance zajišťuje veškerou administrativu, personální a mzdovou agendu s výplatou mzdy. Odvádí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění a pracovní poměr u agentury se řádně započítává do důchodu. „Všechny poskytované služby jsou transparentní, otevřené, legální a korektní ve vztahu k našim zaměstnancům i zákazníkům,“ vysvětluje paní manažerka. Podle zákona musí mít agenturní zaměstnanec stejné podmínky jako kmenový zaměstnanec ve firmě. Agenturní zaměstnanec agentuře nic neplatí, ze mzdy se mu nic nestrhává. „Není tedy pravda, že by se měl zaměstnanec agentury hůře, nebo by měl dokonce horší podmínky, než-li běžný zaměstnanec,“ uvádí na pravou míru a dodává, že jejich zaměstnanci mohou jít bez obav klidně i marodit, pokud je potřeba.

Při odpracování sjednané doby zajišťuje navíc pracovní agentura svým zaměstnancům ubytování, pomáhá jim v otázce rodinných příslušníků a v neposlední řadě je velkým pomocníkem a podporou při řešení exekucí. Společnost eviduje všechny klientovi exekuce a postupně je z jeho platu umořuje. Paní manažerka uvádí, že momentálně zaměstnávají až šestinu lidí s exekucemi, kterým svým přístupem pomáhají plnit jejich závazky. Veškerý servis je pro klienty zadarmo.

Koho právě hledáme? To a mnohem více se dozvíte na našich webových stránkách https://cehia-pa.cz/