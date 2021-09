S OZP máte minimálně o 6 000 korun navíc pro zdravý život

VITAKARTA – VŠE, CO POTŘEBUJTE, MÁTE PO RUCE!

Mobilní i webová verze aplikace VITAKARTA nabízí příspěvky na více než 60 programů dle vlastního výběru, které lze čerpat kdykoli a odkudkoli, přímo z mobilu, prostřednictvím kreditů získaných za aktivní přístup k péči o své zdraví. Kredity je možné mezi pojištěnci slučovat, čehož využívají zejména rodiny a uplatňují tak příspěvky v řádech tisíců korun - např. na zubní rovnátka nebo dioptrické brýle.

VITAKARTA přináší celou řadu dalších výhod. Mezi ty nejoblíbenější patří kromě čerpání benefitů například kontrola vykázané poskytnuté zdravotní péče, sledovaní interakce užívaných léků, ale i možnost nechat si vyhodnotit do 24 hodin záznam křivky EKG z chytrých hodinek s CE certifikací na měření EKG, na které OZP i přispívá.

VITAKARTU pojištěnci OZP také velmi často využívají pro konzultaci zdravotního stavu či objednání k lékaři prostřednictvím Online medicínské poradny. Ta je dostupná zdarma v rámci nonstop Asistenční služby.

Prostřednictvím aplikace lze snadno podat i přehled OSVČ či přihlásit novorozence. K dispozici je mnoho dalších funkcí. Například už nikdy nemusíte hledat průkaz pojištěnce, který je ve VITAKARTĚ nahrán. Během roku je možné také využít nabídku výhodných slev ve VITASHOPU nebo v rámci cestovního pojištění.

6 000 KORUN NAVÍC PRO VÁŠ ZDRAVÝ ŽIVOT

Pojištěnci OZP mohou čerpat ale mnohem více benefitů. Pro všechny jsou připraveny tzv. Kupony na preventivní péči, v rámci, kterých lze získat ročně až 6 000 korun (2 000 Kč na dentální hygienu, 2 000 Kč na lázeňské procedury, 1 500 Kč na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění a 500 Kč na preventivní aktivity – např. na plavání, fitness, sportovní kroužky nebo na rovnátka, kontaktní čočky, ale i test na protilátky COVID-19).

ODHALTE NEMOC DŘÍV, NEŽ SE PROJEVÍ

OZP je specialistou na onkoprevenci, a tak v jejím portfoliu benefitů najdete řadu programů „STOP“ – sérii vyšetření zaměřujících se na prevenci nádorových a civilizačních onemocnění. Oborová zdravotní pojišťovna má v tomto směru nejširší nabídku preventivních vyšetření a k velkým výhodám bezesporu patří i možnost bezplatného preventivního vyšetření. V rámci sedmi programů z řady STOP se tak pojištěnci mohou rozhodnout, zda preventivní vyšetření absolvují právě touto formou u některého ze smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, nebo si vyberou jakéhokoliv jiného poskytovatele příslušné odbornosti, vyšetření si zaplatí a účtenku následně uplatní formou Kuponu v max. stanovené výši.

CHCETE MÍT TAKOVÉ BENEFITY I VY? ZAČNĚTE SI S OZP!

Přihlásit se do Oborové zdravotní pojišťovny můžete až do 30. září 2021, a to buď online na www.chcidoozp.cz, prostřednictvím aplikace VITAKARTA nebo osobně na kterékoliv pobočce (kontakty na https://www.ozp.cz).