S láskou k saunování a s úctou k přírodě

Firma rodiny Novotných se po generace věnuje zemědělství. Mimo to vybudovala malý Ostrov v areálu Písník, oblíbené místo milovníků glampingu. Dalším projektem, do kterého se rodina odvážně pustila, je právě saunová zahrada SALORI. Ta je tu pro všechny, kteří mají rádi nejen saunování, ale hlavně klid, soukromí a přírodu. Záleží jim na tom, co jedí, a zkrátka pro ty, kteří cítí, že je potřeba se v dnešním rychlém světě dobíjet pozitivní energií.

Motem SALORI je Vnímejte všemi smysly. Tento koncept majitelé promysleli do nejmenšího detailu. „Každá naše sauna je zaměřená na jeden ze smyslů - tedy vnímejte Vůní, Sluchem, Dotykem, Pohledem a celé to krásně doplňuje Chuť, která je dominantní pro naši Zahradní restauraci a Kavárnu Vavřín,“ říká provozní ředitelka Klára Novotná.

Prochází přitom krásně udržovanou zahradou, kde nenajdete žádné exotické dřeviny, ale rostliny z českých luhů a hájů. Úcta a respekt k regionu ostatně dýchá z celého prostoru.

V SALORI si přijdou na své všichni milovníci saunování, zahrada nabízí sauny s nízkými i vysokými teplotami nebo parní komoru.

Například v sauně Vůní propojíte svůj zážitek s aromaterapií a bylinkami. „Bylinky a aroma oleje, které v SALORI používáme, vybíráme tak, aby neprocestovaly půl světa, než se dostanou k našim klientům. Směsi si naopak připravujeme sami a suroviny sbíráme na louce nebo v okolním lese,“ říká Klára.

V sauně Poslechem si užijete příjemnou relaxační hudbu. Při kombinaci muzikoterapie a saunování vzniká kouzlo mikromasáže, kdy při určité frekvenci a druhu tónů dochází na těle k rozechvění kapek potu. V parní komoře Dotykem svou relaxaci propojíte s reflexní masáží nebo peelingy, které si můžete sami namíchat. V sauně Pohledem vytopené na 100 stupňů si potom vychutnáte výhled do celé zahrady a na ochlazovací jezero, nad kterým je sauna postavená. V největší, ceremoniální sauně, si můžete užít jeden z rituálů, které zde pravidelně pořádají.

„Myšlenka na vytvoření saunové zahrady vznikla asi před třemi lety. Díky odvážným rozhodnutím mého otce, majitele firmy, skvělým kamarádům a týmové práci jsme mohli vloni na konci roku otevřít SALORI veřejnosti,“ říká Klára.

Kromě saunové zahrady je hostům k dispozici budova původního zámku, jež prošla velkou rekonstrukcí a kde naleznete zázemí recepce, šaten, odpočívárnu a kavárnu Vavřín. „V patře jsou pak tři pohodlně vybavené pokoje pro ubytované hosty a salónky, které pronajímáme firmám na různá školení a teambuildingy a dále v podkroví prostor na cvičení, třeba jógy,“ říká Klára.

Úcta k přírodě a práce s lokálními surovinami jsou zásadní charakteristikou SALORI. „Snažíme se přinést našim klientům jiný, lepší gastronomický zážitek, než je často v Čechách zvykem. Tým našich zaměstnanců má jasno v tom, jaká je vize našeho prostoru a ta se odráží i v nabídce jídel a nápojů. Je pro nás rozhodující prostředí, ze kterého suroviny pocházejí anebo kde se připravují. Vytváříme tak jedinečný koncept, který baví nejen nás, ale i naše zákazníky. Jídlo je pro nás vlastně uměním a náš kuchař Tomáš Seitl je umělcem na pravém místě,“ vysvětluje Klára.



Zahrada jako taková nabízí kromě saun, odpočíváren, jezera a zahradní restaurace také louku na cvičení jógy, louku osázenou ovocnými stromy a keři, motýlí louku s hamaky a v létě také prostor pro masáže pod rozkvetlými stromy.

Ten, kdo hledá úplné soukromí, zamiluje si Privátní zahradu s vlastním bazénem, vířivkou, saunou, odpočívárnou a ubytovacím domkem. „Při tvorbě celého konceptu pro nás byla důležitá myšlenka volnosti a pohodlí pro naše klienty, proto jsme zvolili malou kapacitu návštěvníků na velké ploše celého areálu, čímž zajistíme našim hostům zasloužený klid a odpočinek,“ říká Klára.



SALORI také postupně plní svůj kalendář aktivit. Klient se na webových stránkách přesně dozví, co ho v daný den čeká – jestli jsou na programu ceremoniály, peeling nebo si zacvičí jógu, kdy je saunová noc s programem pod širým nebem, kdy třeba vyrazit se svými dětmi nebo kdy si zamluvit masáže.

SALORI je zkrátka unikátní místo v moderním, čistém a voňavém prostředí jenom kousek od Hradce Králové. Pokud potřebujete vypnout, uvolnit se, pracovat v klidu a pohodě nebo si užít krásný čas sami pro sebe, SALORI je to pravé místo.