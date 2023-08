S fotovoltaikou nelze prodělat. Jak naložit s vyrobenou energií?

Ve fotovoltaice se pro každou domácnost skrývá velký potenciál úspor

Vývoj moderní evropské společnosti se bez levné a dostupné energie neposune, ba dokonce ani neobejde. A právě v dnešní nejisté době hraje čím dál důležitější roli fotovoltaika.

Co s energií, kterou fotovoltaika vyrobí, ale domácnost nespotřebuje?

Benefity fotovoltaiky jsou jasné. Energie, kterou fotovoltaické panely vyrobí, mohou domácnosti spotřebovat okamžitě, a nemusí tak čerpat elektřinu ze sítě. Touto úsporou domácnosti šetří nemalé peníze.

Díky rozvoji bateriových úložišť jsou dnes fotovoltaické elektrárny z 95 % instalovány včetně tohoto typu akumulace. Vyrobená, ale nespotřebovaná energie putuje do baterie k pozdějšímu využití, takže večer, když slunce nesvítí, lze čerpat energii v domácnosti z baterie a odpadá tak nutnost nakupovat energii ze sítě. Jenže ani zde to nemusí končit.

Vyrobí-li fotovoltaická elektrárna dostatek energie, proč ji nepoužít například k ohřevu vody v bojleru? Regulace A-Z ROUTER Smart, kterou s velkým úspěchem vyvíjí česká společnost A-Z TRADERS, je schopna řídit přetoky energie k hospodárnému využití v domácnosti na úplné maximum, takže energie ze slunce může být využita nejen k okamžité spotřebě v domácnosti, ale i akumulaci do baterie nebo k ohřevu vody v bojleru.

V praxi je ale fungování rodin komplexnější. V moderní době čím dál více domácností řeší koupi elektromobilu. Propojení fotovoltaiky s elektromobilitou dává velký smysl. V A-Z TRADERS si tento trend uvědomují, a proto uvedli na trh už druhý typ nabíjecí stanice pro elektromobily A-Z CHARGER Cube. A-Z CHARGER Cube je spolu s modelem A-Z CHARGER Crystal chytrá nabíjecí stanice, která nabízí řadu pokrokových funkcí.

Jedna z nejdůležitějších je schopnost dynamicky regulovat nabíjení elektromobilu dle aktuálního stavu sítě v domácnosti. Nikdy tak nedojde ke shození jističů v důsledku příliš velkého odběru. Bez obav tak můžete využívat svou domácnost dle svého uvážení, můžete žehlit, prát i péct a klidně při tom nabíjet elektromobil bez jakéhokoliv omezení. To se vám s nabíjecí stanicí ze supermarketu určitě nestane, málokterá totiž disponuje dynamickou regulací výkonu.

Wallboxy od A-Z TRADERS využívají ekosystému regulace A-Z ROUTER, která tak rozšiřuje svou působnost i do světa elektromobility.

A-Z ROUTER Smart čeká zásadní update směrem k flexibilitě

Regulace A-Z ROUTER Smart lze právem nazvat srdcem moderní „SMART“ domácnosti. Už dnes dokáže efektivně řídit energetické toky z FVE v rámci celé domácnosti. Zákazník si tak dle potřeby může zvolit, zda si nahřeje bojler, bazén a nebo zda si nabije elektromobil a to vše prostřednictvím aplikace s moderním rozhraním.

A-Z ROUTER ale dokáže ještě víc. V přehledné monitorovací aplikaci A-Z ROUTERu vznikne možnost ovládat nejpoužívanější střídače na českém trhu (GoodWe, Solax, Growatt) a bude tak na první pohled patrné, kolik energie domácnost čerpá z fotovoltaiky, kolik energie je směřováno k nabíjení elektromobilu, k ohřevu vody v bojleru (či kdekoliv jinde) a zda se čerpá energie z baterie či nikoliv. To vše s přehlednou možností ovládání střídače, baterií a všech jednotek pro ukládání přetoků.

A-Z ROUTER ale nabídne i další zásadní vylepšení. Část kapacity baterie v domácnosti bude možné „přenechat“ k využití ČEPSu nebo jinému operátorovi trhu. Pokud v síti vznikne přebytek energie v důsledku hrozící nerovnováhy výroby a spotřeby elektřiny, operátor trhu by nemusel sáhnout k vypnutí zdrojů, ale raději k akumulaci energie do úložišť běžných domácností, které disponují A-Z ROUTEREM. Lidé by tak mohli profitovat nabitím úložiště zdarma, nebo dokonce za finanční kompenzaci. Přesně v souladu s flexibilitou sítě, což je téma, které je v západní Evropě velmi diskutované.

Bude to ale fungovat i naopak. Bude-li v síti nedostatek energie, operátor trhu by mohl sáhnout k uvolnění energie z těchto domácích „mini“ úložišť opět v rámci zachování rovnováhy sítě. Právě na tento typ fungování bude A-Z ROUTER s novým updatem připraven. Tímto způsobem jsme schopni zajistit běžným majitelům rodinných domů s fotovoltaikou a s řízením v podobě A-Z ROUTERu vydělat peníze. Jen za to, že poskytnout část své akumulační kapacity pro potřeby operátora trhu. I tohle je způsob, jak lze navíc zrychlit návratnost celé investice do FVE.

A-Z TRADERS pomáhá posouvat celý trh

Vývojem přelomového monitoringu fotovoltaické elektrárny s napojením na nejpoužívanější technologie v českých instalacích, který nabídne montážním společnostem také výhodný monitorovací a diagnostický „real-time“ nástroj k okamžitému vyhodnocení jakýchkoliv nesrovnalostí a potenciálních poruch, to ale nekončí.

A-Z TRADERS v roce 2023 uvádí na trh také svodiče přepětí a zkratovače panelů, které vytrhnou instalačním společnostem doslova trn z paty. Bohužel řada instalačních společností tuto normou danou povinnost přehlíží, což je potenciální riziko u každé instalace. Svodič přepětí třídy T1+T2 s možností montáže přímo pod panel nebo na montážní profil je bezpečnostní prvek, bez kterého by fotovoltaické elektrárny neměly být vůbec montovány. Dále u každé FVE od 10 do 50 kWp by měly být přítomny také zkratovače panelů. Díky zkratovačům je totiž možné samostatný panel v případě potřeby okamžitě vypnout, aby se zabránilo vzniku problému s nebezpečně vysokým napětím.

Fotovoltaika není jen pro bohaté

V posledních letech mnoho lidí získalo dojem, že fotovoltaika je možností, jak si snížit náklady na energie a začít využívat obnovitelný ekologický zdroj elektřiny, která je ale dostupná pouze pro bohaté. I přes to, že dotační program Nová zelená úsporám poskytuje dotaci na fotovoltaiku ve výši až 200 000 Kč (+ bonusy), celková cena fotovoltaické elektrárny se pohybuje od 150 000 do do 350 000 Kč po odečtení dotace.

Dotační program Nová zelená úsporám light ovšem tuto v mnoha očích „nespravedlnost“ dokáže alespoň částečně vyřešit s novým zjednodušeným programem, díky kterému si na dotaci mohou sáhnout i sociálně slabší skupiny. S dotací až ve výši 90 000 Kč tak lze získat fotovoltaickou elektrárnu k ohřevu vody zcela zdarma. Dotace je určena pro občany, kteří pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo příspěvek na bydlení. Žádné vlastní zdroje nejsou nutné. Dotace je vyplácena dopředu. A na míru tomuto dotačnímu programu vznikl regulátor A-Z WATER Inverter, který nabízí optimální ekonomické a technické řešení pro napájení bojleru přímo z fotovoltaiky bez nutnosti velké, těžké a drahé technologie. Zařízení podle nastaveného režimu napájí přímo bojler z produkce solárních panelů bez zbytečných ztrát.

Všechny novinky, které A-Z TRADERS letos představuje, je možné zakoupit na novém e-shopu AZTRADERS.cz, který je určen jak montážním firmám, tak jednotlivcům.

Společnost A-Z TRADERS s.r.o. si vybudovala velmi silné renomé napříč fotovoltaickým byznysem v Česku. Jako výrobní a vývojová firma patří k nejdůležitějším značkám v celém odvětví. S certifikovanými rozváděči pro fotovoltaické elektrárny zajišťují pro více než polovinu domácností s instalovanou fotovoltaikou spolehlivý a bezpečný rozvod elektřiny a jištění celého díla. Se svými produkty ale už dávno řeší i složitější problémy, kterým čelí české domácnosti a vlastně i celá česká energetika.