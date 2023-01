S bílkovinami to vyhrajete

3 důvody, proč zvýšit příjem bílkovin

První důvodem je dostatek energie, které se mnohdy během zimního období a s nástupem jarní únavy nedostává. Ve výsledku se pozitivní účinky bílkovin promítnou do celkového zlepšení zdraví a kondice.

Druhým důvodem je nabírání svalové hmoty. Zejména u sportovců není protein žádné neznámé slovo. Protein nebo také bílkovina je základním „kamenem“ pro tvorbu svalů. Najdete ho ale i v kostech a hormonech.

Posledním důvodem, proč zařadit bílkoviny do svého jídelníčku, je dlouhodobý sytící efekt. Po potravinách, které obsahují dostatečné množství bílkovin, nepřichází hlad tak rychle. Pokud tedy přemýšlíte o redukci tělesné hmotnosti, určitě se zaměřte právě na obsah bílkovin v potravinách.

Důležitým číslem je denní příjem bílkovin u dospělého člověka. Ten má být v rozmezí 0,8 až 1,0 gram na kilogram za den. Pro lepší představu to uvedeme na příkladu. Průměrná Češka váží asi 70 kilogramu. V ideálním případě tedy musí sníst 70 gramů bílkovin denně. I přes to, že to vypadá jako zanedbatelné množství, má většina lidí problém toto doporučení dodržet a svůj bílkovinový deficit značně prohlubuje.

Potraviny přirozeně obsahující bílkoviny

Na dostatečný příjem bílkovin je potřeba myslet během celého dne a snažit se je v určité míře zakomponovat do každého jídla. Zaměřte se hlavně na libové maso (včetně ryb), luštěniny, ořechy či sóju. Nezapomeňte ani na mléčné výrobky. Vynikajícím zdrojem bílkovin s malým množstvím tuků je MEGGLE Cottage Cheese. Je to přírodní nezrající sýr z tvarohu a smetany, známý svou hrudkovitou konzistencí. Obsahuje až 21 gramů proteinu. Hodí se pro přípravu nejrůznějších pokrmů studené i teplé kuchyně, jako jsou třeba zeleninové saláty, zapečené těstoviny i brambory, či jako dressing nebo studený sauce ke grilovaným masům. Stejně jako v jogurtu jsou v něm obsaženy mikrobiální kultury, které působí na dobré zažívání.

Celá řada MEGGLE Cottage Cheesse prošla v loňském roce redesignem. Výrobky s tradiční recepturou najdete v „modrém kabátku“, který lépe vystihuje čistotu a jednoduchost výrobku. Vybírat můžete z několika variant: přírodní, pažitkový, chilli nebo light.

Pokud si oblíbíte řadu Cottage Cheese, byla by škoda nevyzkoušet i ostatní výrobky značky MEGGLE. Patří mezi ně i bezlaktózová řada, ve které je obsah laktózy nižší než 0,01 g na 100 g. Díky přirozeně sladší chuti si na bezlaktózových výrobcích pochutnají nejen lidé trpící laktózovou intolerancí, ale i příznivci kvalitních mléčných produktů. Více o výrobcích na www.meggle.cz. Unikátní novinkou v sortimentu bezlaktózových produktů je sprejová šlehačka, která obsahuje 22 % tuku a je bez přidaného cukru.

Další informace o zdravém životním stylu na www.stob.cz.