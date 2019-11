Rychlý úvěr se dá získat i bez složitých smluv

Pan Marek Zurian, který vede již pátým rokem společnost Cash4Car, největší společnost na českém trhu v oblasti poskytování krátkodobých zástav a zpětného leasingu, se s námi podělil o své zkušenosti.



Na téma nebankovního financování a zastaváren se vede řada polemik. Co považujete za důležité, aby byla tato služba vnímána veřejností bez negativních předsudků.

Především musí firmy působící v tomto oboru jednat skutečně solidně a profesionálně. Poplatky by měly být přiměřené a měly by odpovídat příslušnému riziku a skutečně vynaloženým nákladům. Dosud to o všech podnikajících v našem oboru neplatí, a to nám občas kazí pověst. Ale víte, jak to je. Negativní případy se šíří s daleko větší intenzitou než stovky pozitivních zkušeností.

Ve vašem oboru působí desítky firem. Co považujete za svou konkurenční výhodu?

Nejvíce si naši klienti cení možnosti, že mohou své auto dále bez omezení používat, i když ho u nás krátkodobě zastaví. Stačí ho mít jen náležitě pojištěné, ale i to umíme na místě vyřešit, pokud ho pojištěné náhodou nemá.

Rád bych ale vyzdvihl jinou oblast, na které si velice zakládáme. A to je slušné vstřícné solidní jednání s klientem. Je přece normální, že se občas dostáváme do situací, kdy potřebujeme okamžitě peníze a na vyřízení půjčky v bance není čas nebo nejsme schopni splnit jejich náročné podmínky. S každým, kdo se zajímá o naše služby si sedneme, probereme jeho situaci, navrhneme možná řešení a pokud se pro naše služby rozhodne, sepíšeme krátkou smlouvu. Za chvíli od nás může odcházet, vlastně odjíždět vlastním autem i s potřebnými penězi.

Zajímáte se o to, proč k Vám lidé pro rychlé peníze přichází? Jaké jsou nejčastější důvody?

Důvodů proč lidé potřebují sehnat v krátkém čase větší částku je celá řada. Někdo musí nechat rychle opravit auto, které nutně potřebuje a výplatu dostane až za tři týdny. Jinde je zase potřeba rychle zprovoznit nějaké důležité zařízení v domácnosti. Prostě do situace, kdy najednou potřebujete sehnat peníze, kterými momentálně nedisponujete, se může dostat každý z nás

S jakými podmínkami musí potenciální klient u Vás počítat? Jak vlastně uzavření smlouvy probíhá?

Především může počítat s tím, že se o něj postaráme profesionálně, diskrétně se vším respektem. Nejdříve si domluvíme osobní schůzku. Lidé k nám mohou volat v kteroukoliv denní dobu 7 dní v týdnu, nebo stačí jen vyplnit online formulář na našich webových stránkách a my se mu obratem ozveme. Už během telefonátu jsme vám schopni sdělit hrubý odhad ceny vašeho vozu a tedy i částku, kterou jsme schopni poskytnout.



Přijedete za klientem nebo musí za Vámi do kanceláře?

Většina klientů využívá možnosti, že přijedeme za nimi a vše vyřídíme v jejich „domácím“ prostředí. Můžeme se ale samozřejmě dohodnout a podepsat smlouvu v některé z našich poboček nebo v našem spolupracujícím servisu. Na místě společně vůz naceníme a dohodneme vše potřebné. Při naceňování bereme v úvahu značku a typ auta, jeho stáří, technický stav, výbavu, najeté kilometry a aktuální tržní hodnotu.

Jakou částku může klient požadovat?

Záleží na jeho potřebě a rozhodnutí. Poskytujeme částky do výše 90% z odhadnuté tržní ceny vozu. Je to skutečně jen na něm! Důležité je, že bude mít peníze k dispozici za pár desítek minut, bez složité administrativy, diskrétně a bez kontrol v nejrůznějších registrech.

Nejvíc ale bude čtenáře zajímat, na kolik ho tento způsob financování přijde. Kolik například klient zaplatí, pokud bude chtít řekněme 55 tis. korun na jeden měsíc?

Pro Vámi zmiňovaný případ by se poplatek za poskytnuté peníze pohyboval kolem 1 600 Kč. Každý obchodní případ má ale své individuální podmínky. Záleží na době financování, samozřejmě poskytnut částce, na způsobu splácení i na typu zástavy.

Mohu doporučit, aby se zájemci seznámili s podmínkami na našich stránkách www.cash4car.cz a v případě vážného zájmu kontaktovali někoho z mých kolegů, který jim rád vysvětlí detaily jejich konkrétního případu.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho spokojených klientů.