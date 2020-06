Rychlý a dobrý oběd? Hotová jídla DAYS MENU pro firmy i rodiny

Je zajímavé sledovat, jak se v čase měnil pohled na tento způsob stravování. Během působení společnosti DAYS MENU s.r.o. na českém trhu v oblasti gastronomie se názorová vlna několikrát změnila, a to od negativního postoje v devadesátkách, kdy se zaměstnancům velkých firem podávaly „mraženky“ nevalné chuti v neforemných hliníkových obalech, až po obrovský boom v letech následujících, možná právě pro jejich nenadálou překvapivou kvalitu.

Po nějaký čas se do popředí zájmu spotřebitelů dostala i jídla chlazená, a to především pro jejich rychlejší dobu ohřevu. Ovšem proces pasterace či sterilace zanechá v jídle nevratné chuťové a kvalitativní změny, a to je právě hlavním důvodem opětovného pozitivního vnímání mražené stravy, která si i přes proces mražení zachovává čerstvost a neměnnou kvalitu.

Vyzdvihnout potenciál mražené stravy a dopřát pracujícím gurmánský zážitek, to si dala za cíl společnost DAYS MENU s.r.o. – úspěšně a s nemalým úsilím si ho plní již 22 let. Cesta k úspěchu byla dosti trnitá. Obor gastronomie není díky legislativě, vysokým nárokům zákazníků a zodpovědnosti za jejich zdraví vůbec jednoduchý. To si spolumajitelé a zároveň manželé H. uvědomili velice záhy, když do podnikání skočili doslova po hlavě, ve svých 25 letech s nulovými zkušenostmi, zato s obrovskou vůlí a pílí něco dokázat. Prošli si několika krušnými obdobími, ale zkrátka jíst se musí, a proto se DM podařilo překonat první a snad i tu současnou světovou ekonomickou krizi.



Díky vysoké kvalitě a příznivé ceně svých výrobků si firma brzy vybudovala pevnou pozici mezi konkurencí a v současné době se řadí mezi špičky v oboru. Ve svém portfoliu zákazníků má tato společnost malé, střední i velké nadnárodní firmy a jejich zaměstnance i drobné spotřebitele, z nichž někteří jsou věrnými a spokojenými zákazníky po celou dobu existence firmy a patří jim i ostatním zákazníkům velké díky. Od roku 2015 má společnost zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001. Získaný certifikát, vydaný společností TÜV SÜD Czech s.r.o., je zárukou kvality výrobků a poskytovaných služeb a zároveň také výsledkem dlouhodobých investic do výrobních prostor, které jdou ruku v ruce s trendy moderní gastronomie a splňují přísné požadavky legislativy ČR a EU. O maximální spokojenost zákazníků a perfektní servis se stará tým profesionálních a zkušených pracovníků.



Sortiment je velice pestrý, kromě 112 druhů stálé nabídky mražených jídel a téměř nekonečné nabídky jídel chlazených jsou součástí sortimentu i jídla prémiová, pizzy, polévky a stále častěji žádaná zdravá kuchyně. Právě ta je aktuálně v popředí zájmu vedení společnosti a v blízké budoucnosti se bude touto cestou více ubírat. Nabídka se pravidelně obměňuje a obohacuje o oblíbené NOVINKY.



Vyrábět poctivá a zdravá jídla bez přidaných barviv, stabilizátorů, konzervantů a ostatních přídatných látek, zachování tradic české i světové kuchyně, vysoký standard kvality a zdravotní nezávadnosti potravin, to je hlavní myšlenkou a cílem společnosti.

A čím je tedy produkt DM tolik výjimečný a odlišný od konkurence? Kromě toho, že společnost DAYS MENU s.r.o. je specialistou rovnou na tři komodity – teplá jídla, chlazená i mražená, její výrobky jsou skvělým kompromisem kvality a ceny. Díky tomu může každému zákazníkovi „ušít kabát přímo na míru“. Variabilita a pružnost společnosti se odráží také při výrobě privátních značek a speciálních výrobků dle požadavků zákazníků.

Největším trumfem DAYS MENU jsou mražená jídla, která jsou díky propracované logistické síti dostupná pro firmy téměř v celé ČR. Uchovávání jídla v chladu a mrazu je již po tisíciletí tím nejlepším způsobem skladování potravin. Umožňuje jejich konzervaci na velmi dlouhou dobu, při níž dochází pouze k minimální ztrátě cenných minerálů a živin.



Proces mražení je zajištěn nejúčinnější technologií mražení pomocí tekutého dusíku (T -198°C), který v krátkém časovém úseku překlene vysoký teplotní rozdíl a zmrazí horký pokrm na teplotu -18°C. Díky této rychlosti mražení nedojde k narušení přirozené struktury pokrmů ani ke změně chuťových a kvalitativních vlastností, tak jak to bývá při procesu sterilace či pasterace. Správným postupem regenerace pak dojde k získání plně hodnotného pokrmu srovnatelného s čerstvě uvařeným teplým jídlem.

Nespornou výhodou mražených jídel je v porovnání s chlazenými jejich dlouhá trvanlivost (6 měsíců). Ta napomáhá zamezení vícenákladů spojených s likvidací jídel s prošlou spotřební lhůtou. V další řadě je pak minimální riziko zdravotní závadnosti, jejíž příčinou může být případné poškození obalu chlazeného jídla.



Pro zkrácení doby ohřevu je možné mražený pokrm rozmrazit v chladicím zařízení při teplotě max. 4°C. Čas ohřevu se tím zkrátí přibližně na polovinu. Datum spotřeby je pak 5 dní od počátku procesu rozmrazování.

Také chlazená jídla firmy DM jsou vhodnou alternativou závodního stravování. Jsou balena v miskách umožňujících přímou konzumaci pokrmu, vhodné zejména pro firmy se směnným provozem, menším počtem zaměstnanců nebo pro maloobchodní prodej. Vyšší trvanlivost chlazeného jídla je zajištěna použitím inertního plynu (směs CO 2 a N 2 ), jehož funkcí je zabránit růstu bakterií a plísní v prostoru misky.

Tento způsob konzervace chlazených jídel je v porovnání s pasterizací a sterilizací šetrnější k výsledné kvalitě potraviny, pokrmy si ponechávají vysoké procento výživných látek a neovlivní v žádných ohledech chuťové vlastnosti pokrmů.



Firmám v okruhu Pardubic a Chrudimi společnost DM denně rozváží pestré a oblíbené teplé obědy. Nabídka je složena z pěti druhů teplých jídel vč. polévky, součástí nabídky jsou i čerstvé zeleninové saláty a zdravá teplá kuchyně.

Vyberte si chutný oběd na www.days.cz.