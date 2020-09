Rychlejší a levnější test na Covid-19 od české společnosti Bioinova

To ušetří část i materiálové náklady. Při manipulaci se vzorky přitom nebudou potřeba protiinfekční ochranná opatření a testy tak mohou provádět i laboratoře se základním vybavením. Bioinova díky tomu dokáže nabídnout Covid testy s garancí zpracování do 12 hodin, obvykle však do 4-8 hodin v závislosti na počtu vzorků.

V současné době slouží roztoky čistě jako transportní médium a po příjezdu do laboratoře musí odebraný vzorek projít tzv. RNA izolací. To zabere minimálně 45 minut. U vzorků nakažených pacientů přitom laborant v této fázi stále pracuje s aktivním virem. Teprve pak může dojít k fázi PCR analýzy. „Díky našemu novému odběrovému setu probíhá celá první fáze RNA izolace cestou do laboratoře. Po otevření už neinfekční zkumavky stačí přidat neutralizační roztok, vzorek zcentrifugovat a vše je připraveno na PCR analýzu, což zabere zhruba 5 minut,“ vysvětluje MUDr. Peter Bauer, PhD, ředitel společnosti Bioinova. Nová forma RNA izolace pomůže podle Bauera významně zkrátit čas zpracování vzorku a odlehčí kapacity personálu, který se může věnovat přípravě samotné PCR fáze testu. „Naše společnost nabízí Covid testy s garantovaným výsledkem do 12 hodin, většinou jsme ho ale schopni doručit do 4-8 hodin, což je oproti standardu výrazně dříve. Máme vlastní odběrový tým a připravujeme otevření odběrového místa,“ doplňuje Bauer.

Výhodou nového odběrového a izolačního setu je jeho kompatibilita s různými typy PCR testovacích sad. To je naprosto nezbytné, protože na českém trhu se aktuálně používají sady od různých českých i zahraničních výrobců. „Kompatibilitu máme odzkoušenou společně s partnery na nejčastěji používaných PCR sadách a vždy s bezproblémovým výsledkem. Laboratoře tak nemusí měnit své vyzkoušené testovací sady a my jim navíc přinášíme zjednodušení, zrychlení a zlevnění přípravy vzorku,“ říká Bauer. Při manipulaci se setem od společnosti Bioinova nebude potřeba dodržovat protiinfekční ochranná opatření a testy proto budou moct provádět i laboratoře se základním přístrojovým vybavením. To může podle Bauera zvýšit do budoucna laboratorní kapacity a umožnit zpracování většího množství vzorků s časovou i finanční úsporou.

Složení izolačního roztoku je předmětem obchodního tajemství. „Podle dostupných informací se domníváme, že námi vyvinutý roztok je částečně podobný novému testu v USA, který nedávno získal povolení od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA),“ uzavírá Bauer. Nový odběrový a izolační set od společnosti Bioinova je ve fázi posledních testů a schvalovacích procesů. Společnost předpokládá uvedení na trh v průběhu následujících dvou až třech měsíců. O dalším průběhu bude odbornou i laickou veřejnost informovat.

http://bioinova.cz/cs/