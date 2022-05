Ryanair umořil ztráty a míří znovu do zisku

Po dvou letech pandemické mizérie má Ryanair, největší z evropských low-costových aerolinek, v plánu opět nabrat dech. Objednávky letenek na letní sezonu sice zaostávají za stejným obdobím roku 2021, ve firmě přesto panuje optimismus. Označit by se dal jako mírný. „Zotavení je křehké,“ varuje před přílišným očekáváním šéf koncernu Michael O’Leary. Jedenašedesátiletý manažer proto odmítá předpovídat, jakým směrem se bude ubírat zbytek letoška. Fiskální rok přepravce končí vždy 31. března.

Důvodem nejistoty jsou stále ještě nepřekonaná koronavirová krize, stejně jako válečný konflikt na Ukrajině. „Tváří v tvář těmto přetrvávajícím rizikům není proveditelné, ba přímo skoro nemožné, pustit se do do smysluplných či přesných odhadů zisku,“ míní O’Leary, jehož cituje německý deník Handelsblatt. Cenné papíry společnosti reagovaly na volném trhu propadem o hodnoty až o 3,5 procenta.

Další přitěžující okolností je inflace, která vyhání vzhůru životní náklady obyvatel a vede v mnoha případech ke krácení jejich rozpočtů na dovolené. Z tohoto důvodu nemohl zatím Ryanair zvednou cenu letenek na kýženou úroveň a musel naopak v uplynulém čtvrtletí stimulovat poptávku opačným směrem, tedy cenovými výhodami.

Navzdory těmto skutečnostem pracuje irský operátor s představou, že zvedne počet přepravených pasažérů ve stávajícím obchodním roce z předešlých 97 na 165 milionů. Pokud by se toto přání vyplnilo, padl by dosavadní rekord 149 milionů. Opatrná očekávání naznačují, že by ceny letenek mohly v letošním vrcholném létě lehce stoupnout nad hladinu sezony 2019.

Koncern hodlá usilovat o přiměřenou ziskovost, sdělil podnik. I toto vyjádření zní obezřetněji než to, které zaznělo v jednom z březnových interview s O’Learym. „Byli bychom rozčarování, kdybychom v příštích 12 měsících nevydělali přes miliardu eur,“ řekl tehdy.

V uplynulém fiskálním roce srazil Ryanair, díky snížení provozních nákladů, svou čistou ztrátu ze zhruba jedné miliardy na 355 milionů eur. Tržby se podařilo ztrojnásobit na 4,8 miliardy. S pomocí těchto výsledků je Ryanair na dobré cestě, podobně jako konkurent Eaysjet, dostat se do čísel z časů před pandemií. Easyjet nedávno zveřejnil silně rostoucí údaje o počtu zaknihovaných letenek a sdělil, že v létě bude tam, co v roce 2019. Ryanair oznámí svou pololetní ekonomickou bilanci tento čtvrtek.