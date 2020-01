Rudolf Mazánek: ,,Odpad je budoucnost, Česko na sobě musí popracovat”

Skupina RMF Invest odkazuje na rodinné podnikání a zastřešení portfolia. Celý název je Rudolf Mazánek family invest. „Ve skupině dnes pracuje okolo 120 zaměstnanců a obrat přesahuje 550 milionů Kč.



Co na problematiku odpadového hospodářství říká Rudolf Mazánek?

1. Aktuálně jsou odpady velkým tématem. Jak to vnímáte z toho každodenního zainteresování?

Česko jako takové třídí výborně, ale na konci třídicího procesu narážíme na využití. Člověk nemusí mít vzdělání v odpadech, aby nebylo racionálně zřejmé, že se na nás řítí obrovský problém, který pomyslně vyskakuje na každém bodu v recyklačním řetězci.

Začnu novým zákonem o odpadech, který má za úkol eliminovat dosavadní úložiště odpadů, ale nehledá možnosti a legislativně nestanovuje, jaké vybudovat a nastavit alternativní technologie. To znamená, že se dostáváme do pomyslných kleští, kdy produkujeme více odpadu, hlavně tedy plastového, a i když jej vytřídíme, nemáme pro něj další využití. Jsou zde medializované projekty, které jsou svým poptávaným množstvím po vytříděném plastovém odpadu naprosto zanedbatelné oproti objemu, který bychom potřebovali recyklovat, pomineme-li PET láhve, které májí stálé využití. Jedná se o nejvhodnější a nejhodnotnější plast z komunálních plastových sběrů.

Mnoho firem rozšířilo svoje výrobní závody. Vznikly nové továrny a kapacity na zpracování odpadů zůstávají dlouhé roky stejné? To nějak nevychází… Mnoho odpadových firem zastavilo budoucí investice a čekají, co se bude dít jak po stránce legislativní, tak po stránce ekonomické a jaká bude poptávka po surovinách.

Mezi lidmi chybí osvěta alternativních technologií pro využití odpadů. Například spalování odpadů nepatří dnes mezi ty ,,nejhorší“, díky vyspělým filtračním technologiím a s přidanou hodnotou je výroby energie. Lidé mají pocit, že když jde něco z komína, tak je to hned špatně. Model spaloven funguje například v Německu běžně.



2. Co si myslíte o zálohování pet láhví?

Za mě směr či tlak, který postrádá jakýkoliv smysl a jen snaha producentů ,,vytáhnout“ z koncového zákazníka peněžní zálohu za potenciální vratný obal.

V českých podmínkách by zálohování naprosto rozbilo současný systém EKOKOMU a ze směsných plastů, nebo-li žlutých kontejnerů by zmizela nejhodnotnější a nejlépe recyklovatelná položka, což bude mít sekundární dopad na obce a města, kdy se jim rapidně prodraží likvidace směsných plastů, jelikož by chyběl PET materiál. Stávající systém je fungující s dlouholetou historií, lidé jsou na něj zvyklý, za mě není třeba nic měnit.



3. Co byste navrhoval vy proto, aby systém třídění a recyklace mohl fungovat dlouhodobě?

Je potřeba uzavřít koloběh recyklace. V dnešní době se vyrábí a člověk spotřebovává obrovské množství věcí. Je konkurenční tlak, který vede k snižování nákladů ve výrobě, což se následně odráží na výrobcích samotných, jenž jsou vyráběny z vícesložkových alis kompozitních materiálů, které jsou při recyklačním zpracování těžko oddělitelné a následně zpracovatelné pro opětovné využití. A pakliže jsou zpracovatelné, tak za velmi nákladných procesů.

Osobně bych z vlastní zkušenosti navrhoval následující:

Tlak na materiálovou podobu jednotlivých výrobků, které jsou uváděny na trh. Užití co nejmenšího množství kompozitních materiálů, aby byla po využití co nejjednodušší možná recyklace jednotlivých materiálů. Další výrobky s řízeným podílem recyklátu – již z recyklovaného materiálu, který bude využit v nových výrobcích. Tak jak je tomu aktuálně u PET lahví, je potřebovat aplikovat na další výrobky. Daňové zvýhodnění výrobků, při jejíž výrobě byl použit recyklovaný materiál. Ochrana kapacit zařízení pro zpracování, využití a třídění odpadů na území České republiky, aby v těchto zařízeních byl primárně zpracováván odpad původem z České republiky. Tržní prostředí kolektivních systémů a větší kontrola nad jejich fungováním Nové technologie a zanesení jejich parametrů do legislativy Dotační podpora ze strany státu na vybudování překladišť pro města a obce Výběr vyšších poplatků do kolektivních systémů od uvaděčů na trh/producentů – následně vyšší příspěvky pro jednotlivé zpracovatele v recyklačním řetězci Motivace fyzických osob, které třídí. Poskytnutí slevy na poplatnících za komunální odpad



4. Motivace lidí a slevy za větší třídění. Jak toto lze aplikovat?

Dnes jsme schopni evidovat občany, kteří na vlastní náklady a ve svém volném čase využívají služeb sběrného dvora. Ti by mohli být odměňování slevou na poplatku za odpady, že svůj odpad neodkládají k popelnicím, kde následně vznikají náklady městům a obcím s odvozem velkoobjemového odpadu.



5. Které technologie provozujete v rámci skupiny?

V Uherském Hradišti provozujeme dvě třídicí linky, které jsou zároveň největšími zařízeními pro separaci plastů a papíru ve Zlínském kraji. Na uvedené zařízení navazuje lisovací jednotka a drticí – skartovací linka, kde jsme schopni drtit různorodé materiály.

Na skartační lince máme licenci od Národního bezpečnostního úřadu pro skartování dokumentů, archivů a datových nosičů v režimu utajení I a II. Skartují zde úřady, zdravotní zařízení či například letecké společnosti své utajené výkresy. Z důvodu zavedení nového režimu GDPR jsme zaznamenali o tuto službu zvýšený zájem.

Již tradiční záležitostí jsou zařízení na úpravu železného šrotu s veškerou obslužnou technikou. Následný upravený a vytříděný železný šrot expedujeme ke koncovým zpracovatelům, tedy slévárnám nebo hutím.

V Jihomoravském kraji spalovna nebezpečného odpadu, kde pálíme převážně zdravotní odpad. Svážíme a likvidujeme nebezpečný odpad z obcí, firem a většiny nemocnic na jižní Moravě.

Všechny společnosti ze skupiny disponují vlastní manipulační a svozovou technikou. Popelářskými vozy, kontejnerovými nosiči, kamiony a dalšími nákladními automobily. Zároveň disponují vlastními kontejnery všech velikostí, které jsou umísťovány k zákazníkům, dle jejich přání a možností.



6. Kde se můžete potkat s působností portfolia vašich aktivit?

Dnes působíme převážně napříč Českou a Slovenskou republikou. Co se týká obchodních vztahů, tak spolupracujeme s celým světem. Odbyty barevných kovů jsou dnes celosvětovou záležitostí, tak jak je to s plasty. Papír, dřevo, pneumatiky, železo, sklo jsou pak záležitostí domácího trhu a využití zpracovatelů v okolních státech. Obslužnost našich středisek je regionální záležitostí. Ve větších zakázkách, jako jsou demolice – likvidace, nás můžete vidět například na D1 při demontáži a likvidaci svodidel nebo v pražském metru v rámci demontáže technologií. Z pohledu spalovny jsou to pak dodavatelé hlavně zdravotního odpadu, kde obsluhujeme nemocnice, lékárny, výrobní firmy napříč celou Moravou.