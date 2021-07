Rozhovor s Jaroslavem Hybnerem, jednatelem společnosti Narex s.r.o.

Narex patří už několik let k úspěšným tuzemským značkám v oblasti elektronářadí. Čím to podle vás je?

Značka Narex patří už bezmála 80 let k tradičním českým značkám. Ačkoli se toho za tu dobu hodně změnilo, za hlavní myšlenkou a posláním si neustále stojíme. Stále chceme našim zákazníkům přinášet kvalitní a spolehlivé nářadí s dlouhou životností, a pro to děláme maximum. Vedle sesterského českolipského výrobního závodu tvoří tým značky Narex přibližně 30 zaměstnanců, což opravdu není moc. O to víc si vážím vysokého pracovního nasazení, nadšení a vzájemné spolupráce svých kolegů, protože něco takového se jen tak nevidí. Značka Narex je úspěšná tím, že podporuje tradici, je svá a stojí za ní práce opravdových srdcařů.

Měřicí centrum – kontrola kvality

Část skladu hutního materiálu

Někteří zákazníci ale zmiňují, že vaše produkty nejsou českého původu…



A právě takové zákazníky rádi zveme do našeho výrobního závodu, abychom je přesvědčili o opaku. V českolipském závodě vyrábíme až 70 % našich produktů, zbylou část výroby jsme pak v zájmu zákazníků převedli do jiných zemí. Jsme snad jediná značka, která více než polovinu elektronářadí vyrábí pouze u nás, což nás velmi těší. Ostatní produkty vyrábíme jinde z důvodu, aby pro zákazníky byly dostupnější. Chceme, aby si profesionální nářadí mohli dovolit skutečně všichni zákazníci, a pokud bychom všechno (např. nové akumulátorové brusky) vyráběli v České Lípě, cena by dramaticky narostla natolik, že by pro spoustu zákazníků nebyla dostupná. Proto jsme zvolili z hlediska výroby určitý kompromis, který ale přináší stejnou kvalitu.

Náhled do výrobní haly s robotizovanými pracovišti

Na jaké výhody se mohou zákazníci v případě vašich produktů těšit?

U našich strojů si dáváme záležet nejen na moderním designu, ale hlavně promyšlené ergonomii, aby byly uživatelsky příjemné a pohodlné při práci. Propracované jsou nejen navenek, ale také uvnitř, přičemž naší snahou je zajistit odolné a trvanlivé díly, které snesou i vysoké zatížení. Veškeré naše stroje podléhají přísným kontrolám a požadavkům, a to od počátečního návrhu až po konečnou výrobu. Pak jsou tu také dlouhodobé a náročné testy, díky kterým víme, jaký rozsah práce každý stroj snese a proč jim mohou zákazníci důvěřovat. Co považuji za značnou výhodu, je dostupnost naší značky. V současné době máme více než 400 prodejen, kde si zákazníci mohou naše produkty zakoupit.

Kdo vaše stroje nejčastěji vyhledává?

Naše cílová skupina je opravdu široká, kutily i profesionály všech věkových skupin umíme uspokojit bohatým sortimentem strojů a příslušenství. Jsem pyšný na to, že značka Narex je předávána z generace na generaci a leckdy naše stroje představují jakési dědictví od dědečků a tatínků. Na své si u nás přijde opravdu každý. Jsme rádi, že k našim strojům si našla cestu také mladší cílová skupina včetně absolventů, která v nás vidí potenciál pro své nové životní začátky (třeba při stavbě rodinného domu či počínající podnikání). V neposlední řadě jsou našimi důležitými zákazníky výrobní podniky, které mají mnohdy i stovky našich výrobků v každodenním nasazení.



Vstupní sklad

Proč by zákazníci měli volit Narex?

Elektronářadí značky Narex představuje jistotu, a to nejen z hlediska samotných produktů, ale přístupu jako takového. Našim zákazníkům chceme být nablízku a pomáhat jim. Velmi dobře u nás funguje zákaznická podpora a také odborný servis strojů, které mohou zákazníci využít nejen v rámci záruky, ale i po záruce. Kromě toho vnímám jako velkou výhodu i dlouhodobou dostupnost náhradních dílů.

I dnes se k nám často na servis dostávají opravdu staré stroje, na které držíme náhradní díly. A pokud se ještě vrátím k samotnému počátku (tedy do stádia návrhů a vývoje), naše stroje často bývají odrazem zpětné vazby našich zákazníků. Prakticky neustále sbíráme informace, které spolu

s produktovým managementem vyhodnocujeme a s nimiž následně pracujeme. Protože není nic lepšího, než vyrábět stroje, které lidé skutečně chtějí.

Všimla jsem si, že jste aktivní na sociálních sítích, účastníte se veletrhů. Jak značku Narex celkově podporujete?

Zákazníkům se snažíme být nablízku, kdekoli je to možné. Sociální sítě jsou pak jednou z cest, která nám umožňuje šířit určité poslání i myšlenku, stmelovat tým nadšených fandů. Jelikož ale víme, že není nad osobní kontakt, jezdíme po předváděcích akcích po celé České republice i Slovensku, pravidelně se také účastníme známých veletrhů. Nyní se například aktivně připravujeme na českobudějovický veletrh Země živitelka. Chceme si se zákazníky povídat, zodpovědět jejich dotazy a zároveň jim dát možnost, aby si stroje mohli prohlédnout a vyzkoušet. Naší snahou je zkrátka být se zákazníky nejen v online, ale i v reálném světě. Každá z těchto možností je zajímavá, inspirativní a věříme, že i dostatečně přínosná pro fanoušky Narexu.

Plánujete nějaké novinky do budoucna?

U nás v Narexu se neustále něco děje a v představování novinek nikdy nepolevíme (smích). Proto už teď mohu slíbit, že připravujeme spoustu skvělých novinek. Je opravdu na co se těšit. Víc už ale prozrazovat nebudu, protože pak by to nebylo překvapení.