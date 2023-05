Rozhledna Krkavec se těší na své výletníky

K rozhledně se dá dojet autem jen po domluvě s provozovateli. Nejlepší je zaparkovat na silnici ve směru od Plzně do Ledec, u odbočky na rozhlednu odstavit auto a posledních 700 metrů ujít pěšky. Anebo vydat se rovnou po nějaké z turistických tras: Nejkratší trasa je červená, vede z konečné tramvaje na Košutce kolem přírodní rezervace Petrovka do Chotíkova. Dále se můžete vydat po modré trase. Ta vede z Plzně Košutky kolem vrchu Sytná přes vyhlídku u Záluží do Třemošné. Pokud se vydáte po žluté trase, tak půjdete z Chotíkova do Třemošné. Po zelené dojdete z Plzně Košutky kolem přírodní rezervace Kamenný rybník a kolomazné pece přes Ledce do Kaznějova.

