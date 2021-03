Rostlinné jídlo a vratná miska. Jak můžete pečovat o tělo i přírodu?

Zdravé jídlo, po kterém si nemusíte dávat šlofíka

V Baví rozváží ve vratných miskách téměř tři čtvrtě kila rostlinného jídla, které pokrývá 60 až 70 % denního příjmu živin. Zároveň boří předsudky o tom, že veganská strava je jen salát. V repertoáru mají přes 50 receptů, které vezmou vaše chuťové buňky napříč kontinenty.



Pod kreativními recepty je podepsaný nutriční specialista Jan Tomeček, který je sám 15 let veganem, a díky tomu dokázal přispět širokou škálu nejrůznějších rostlinných chutí. Zakladatel projektu Baví Jiří Vosýnek je přesvědčen, že předsudky a strach z nedostatečné výživy mohou spoustu lidí od rostlinné stravy odrazovat. A právě proto vytvořili ke každému receptu také nutriční tabulku.



„Jsme knedlíkový národ. Jíme nezdravě a bereme to jako normu,” říká Jiří Vosýnek. “Také mám rád české klasiky, avšak není na tom nic moc zdravého. Pokud jídlo vnímám tak, že mi má dodat energii, tak nevidím důvod, proč bych měl jíst výpečky, po kterých se mi chce jít na dvě hodiny spát.”

Tam, kde jde jídlo a ekologie ruku v ruce

Jeden z problémů, který se v Baví snaží řešit, je vyhazování jídla a plýtvání surovinami. Proto si u nich lze jídlo objednat 14 dní až 1 den dopředu (do půlnoci). Nakoupí díky tomu jen tolik surovin, kolik si žádá přesný počet objednaných porcí. Je to zajímavá a fungující prevence před nadprodukcí.

Dalším důležitým prvkem je distribuce jídla samotného. Tuny papírových boxů a plastových tašek nikdo pořád dokola vyhazovat nechce. V Baví to vyřešili vratnou miskou, která je omyvatelná. Podle Jiřího Vosýnka je vratná krabička jediná přípustná cesta, jak si objednat jídlo a minimalizovat tvorbu odpadu. „Všechny ty rádoby kompostovatelné obaly, recyklovatelné plasty a tak dále jsou jen marketingový tah. Koupit si jídlo ve třtinové krabičce a mít pocit, že dělám něco pro životní prostředí, je buď omyl, nebo alibismus,“ je přesvědčený Jiří Vosýnek.

V praxi to funguje tak, že si misku pronajmete za vratnou zálohu 100 Kč a s dalším jídlem ji vyměníte za plnou. Jídlo si pak od 12 hodiny můžete vyzvednout na některé z 10 výdejen po Praze, kam 700g obědy za 165 Kč rozvezou v termoboxech. Podle slov zakladatele projektu Jiřího Vosýnka by rádi brzy rozjeli ve větším i zavážení do kanceláří, což byla původní myšlenka před tím, než pandemie vyhnala lidi na home office.

Stačí pár kliků a máte jídlo na dva týdny dopředu

V projektu Baví nutně nechtějí, aby se lidé vzdali masa, ale spíše začali přemýšlet nad tím, co do svého těla dostávají a zdali mají v jídelníčku zastoupeny všechny potřebné živiny. Pokud lidé díky projektu zařadí pestřejší rostlinnou stravu do jídelníčku jen párkrát do týdne, budou to považovat za úspěch. Ochutnáte a více se dozvíte na webu www.jidlobavi.cz.