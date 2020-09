Roste zájem o roušky české výroby. Jednorázová, nebo látková?

Budeme potřebovat jednorázové roušky?

S koncem léta a příchodem podzimu se na nás valí opět nová nařízení týkající se roušek. Někteří lidé se však nejen jednorázových roušek, ale i látkových již zbavili. Roušky ušité z látky doma slouží jako alternativa, která ale v mnohých případech naprosto postrádá smysl a účinnost.



Rouška se musí několikrát za den měnit, aby nedocházelo k tomu, že se lidé budou sami infikovat. Ideální jsou proto jednorázové roušky, díky kterým se zbavíte mnohých starostí. Péče o látkové roušky je časově i finančně nákladná. Musí se neustále prát a sterilizovat, což je především pro rodiče školních dětí náročná práce. Jednorázové roušky jsou v tomto ohledu nejen praktičtější, ale i účinnější.

Povinnost roušek ve škole děsí nejednu maminku. Jednorázové roušky jsou praktické i cenově dostupné.

Jednorázové roušky české výroby by měly být dostupné každému. Pryč s vysokými cenami

Balíček jednorázových roušek byl před pandemií mnohem levnější než v období propuknutí pandemie. Některé firmy roušky zdražily, což mělo za následek, že mnozí lidé přemýšleli, zda si mohou jednorázové roušky dovolit. Pokud se situace ještě zhorší a roušky se vrátí do našeho života mnohem intenzivněji, lidé budou možná opět váhat, do jakých jednorázových roušek investovat a zda vůbec.

Této situaci se snaží zabránit Jiří Faltys, jednatel české výrobní firmy: „„Jelikož se na trhu s netkanými materiály pohybuji řadu let, nechtěl jsem koukat na to, jak se jednorázová rouška prodává za 30 Kč. Řekl jsem si, že s tím něco uděláme.“ Vize Jiřího Faltyse je prodávat kvalitní jednorázové české roušky za příznivou cenu, aby si je mohl dovolit každý: „ Aby lidé jednorázové roušky používali, nesmí stát tolik, jak se tomu stalo v počátku pandemie COVID-19. My je chceme nabídnout za takovou cenu, aby lidé neváhali investovat do kvalitní ochrany zdraví a chovali se tak zodpovědněji i vůči ostatním.“

Jiří Faltys

Rouška chrání ostatní, ale i jeho nositele. Ohleduplnost a ostražitost je na místě

Rouška ochraňuje především okolí před nakaženým jedincem. Její nošení je pro někoho sice obtěžující, má ale svoje opodstatnění. Pokud látkovou roušku špatně ošetříme anebo jednorázové roušky využíváme opakovaně, ochrana tím zcela mizí.

Jiří Faltys upozorňuje na to, že součástí společnosti je taktéž vzájemný respekt a ohleduplnost: „Zejména v dopravních prostředcích, v obchodních domech nebo v místech, kde dochází ke kontaktu s nemocnými, je naše rozhodnutí #chranrouskou klíčové.“

Jednorázové české roušky – stojí za nimi mnoho práce

I když se to na první pohled nezdá, mnoho českých výrobců se potkává s několika byrokratickými překážkami. „Vím, že v tom zdaleka nejsme sami, ale je opravdu zarážející, kolik bariér je nutné překonat a kolik času a úsilí to stojí, abychom mohli lidem oficiálně nabídnout naši českou roušku,“ vysvětluje Jiří Faltys. Vyzývá taktéž k tomu, aby se lidé nebáli nakupovat jednorázové roušky české výroby: „Lidi, nebojte se nakupovat od českých firem, které stále ještě čekají na certifikaci, dbejte však na uváděné parametry. Třívrstvá rouška s filtrem ať už z nanovlákna nebo z Meltblown, ze kterého nyní vyrábíme i my, je zárukou kvalitní filtrační účinnosti.“



Řádná péče o roušky, výběr kvalitních a jejich nošení nám může pomoci překonat tuhle nehostinnou dobu rychle a bez většího počtu nakažených. Buďme k sobě tedy navzájem ohleduplní a dodržujme nošení roušek tam, kde je potřeba.