Rosení oken není maličkost. Často stačí vyměnit samotné sklo

Rosení oken trápí v zimě tisíce domácností. A situace se opakuje den co den. Ráno člověk přijde k oknu a místo výhledu ven vidí jen kapky stékající po skle. Většina domácností to bere jako běžnou součást chladných měsíců.

Jenže dlouhodobé rosení oken není maličkost ani banalita, se kterou by se dalo smířit.

Zamlžené sklo totiž znamená, že okna neudrží teplo tak, jak by měla. Dochází k tepelným ztrátám, zhoršuje se vnitřní klima a v okolí rámů vznikají ideální podmínky pro plísně. Ty přitom nejsou jen estetickým problémem, ale mohou mít i negativní dopad na zdraví. Neustálé stírání oken proto problém neřeší, pouze ho oddaluje.

Kondenzace vzniká ve chvíli, kdy se teplý a vlhký vzduch z interiéru setká se studeným povrchem skla. Jestliže sklo nedokáže udržet dostatečně vysokou povrchovou teplotu, vlhkost se začne srážet právě na něm. Pokud se to děje opakovaně, jde o varovný signál, že okno neplní svou funkci správně a komfort bydlení se postupně snižuje.

Řada lidí se v takové situaci domnívá, že jediným řešením je kompletní výměna oken. Podle odborníků z praxe to ale často není nutné. Specialisté ze společnosti TOSPUR, kteří se dlouhodobě věnují renovacím oken a výměnám izolačních skel, upozorňují, že často postačí vyměnit pouze samotné sklo. Okenní rámy bývají mnohdy v dobrém technickém stavu a jejich výměna by znamenala zbytečně vysoké náklady i výrazný zásah do stavby. Pokud navíc okna netěsní ideálně, lze doplnit těsnění, provést potřebné opravy a následně okna odborně seřídit, a tím výrazně prodloužit jejich životnost.

Moderní izolační skla mají výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti než ta starší. Udržují vyšší povrchovou teplotu, omezují rosení a snižují úniky tepla z interiéru. Výsledkem je stabilnější klima v bytě, vyšší komfort a nižší nároky na vytápění.

Zlepšení je navíc znatelné i na spotřebě energií – rozdíl v tepelné pohodě i nákladech na vytápění se podle zkušeností firmy TOSPUR často projeví už během první topné sezóny.

Důležitý je také ekologický rozměr celého řešení. Zachování původních okenních rámů znamená menší zásah do stavby, nižší množství stavebního odpadu a šetrnější přístup k materiálům. Výměna samotného skla je tak nejen ekonomicky výhodná, ale i ohleduplnější k životnímu prostředí.

Výměna izolačního skla tak představuje chytré řešení, které spojuje komfort, úsporu a rozumný přístup. Přináší teplejší okna bez rosení, lepší vnitřní klima a nižší tepelné ztráty – bez nutnosti náročné rekonstrukce nebo výměny celých oken.

Právě individuální posouzení stavu oken je podle odborníků klíčové. Společnost TOSPUR staví dlouhodobě na férovém přístupu a technických zkušenostech z praxe: nejprve hledá funkční a ekonomicky smysluplné řešení, teprve poté doporučuje konkrétní zásah. I proto patří výměna skla mezi nejčastější a zároveň nejefektivnější kroky, které mohou kvalitu bydlení citelně zlepšit už během jediné topné sezóny.

