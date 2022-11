Romantický i akční fantasy román z dystopické Budapešti

Stacey Marie Brown je autorkou romantických románů plných zachmuřených sexy protagonistů i sarkastických hrdinek, co si nenechají nic líbit a jsou pro každou špatnost. V její rodné Americe jí vyšly už desítky knih, ale v českém překladu se představuje poprvé. A dystopická fantasy Divoká říše patří jednoznačně mezi to nejlepší, co její bohatá tvorba nabízí.

Z ulic Budapešti do hlubin děsivého vězení

Sexy jako Maasová, drsná jako Kristoff. Tak by se dala ve zkratce Divoká říše popsat, ale samozřejmě nabízí mnohem víc než jen kompilaci stylů slavných autorů žánru. Jednou z jejích hlavních předností je – a pro našince obzvlášť – neobvyklé umístění děje. Ten se totiž odehrává v dystopické Budapešti, kde padla bariéra mezi světem lidí a víl. Po dvaceti letech je výsledkem nebezpečné město plné nevraživosti, které hrozí výbuchem násilí. A právě v jeho ulicích se čtenáři seznámí s devatenáctiletou lidskou zlodějkou Brexley.

Ta vyrůstala v privilegovaném prostředí mezi smetánkou, ale nešťastnou shodou okolností skončí v obávaném podzemním žaláři. Aby přežila, musí navázat spojenectví s nejhoršími kriminálníky. A do toho potká ďábelsky okouzlujícího muže, o kterém si všichni mysleli, že je pouhou legendou – Warwicka Farkase. Je přesně tak arogantní a krutý, jak se povídá, ale Brexley nemůže popřít, že ji to k němu táhne. A že za to možná zaplatí životem.

Spalující vášeň v temném světě

Divoká říše má všechno, co by dobrá akční fantasy měla mít: zajímavé prostředí, charismatické protagonisty i propracovaný systém magie. To vše je okořeněné skvěle fungující chemií mezi hlavními postavami, která okouzlí všechny příznivce spalujících romancí. Tento unikátní mix zaručuje, že kniha v současné produkci rozhodně nezapadne a ještě dlouho po dočtení vám zůstane v hlavě. Nejlépe to shrnuje komentář populární české autorky s pseudonymem Nofreeusernames: „Je to kruté, sexy, temné a chcete to číst.“

Fantasy novinku Divoká říše seženete u všech knihkupců nebo na www.albatrosmedia.cz.