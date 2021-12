Rok 2021 očima europoslanců: Mikuláš Peksa

Jak hodnotíte obecně postup EU a EP v boji proti pandemii covid-19 ve druhém roce jeho trvání a v porovnání s rokem 2020?

Evropská unie v tomto roce víc pochopila, že bez společné a především okamžité reakce se žádná pandemie zvládnout nedá. Protože i když očkování bylo, je a musí být dobrovolné, vývoj vakcín a jejich distribuce je alfou a omegou zvládnutí koronaviru. V tomhle směru udělala Evropská komise dost přešlapů a já hlavně doufám, že jsme se z nich do budoucna poučili. A že si nenecháme, třeba kvůli špatným smlouvám, krást přímo pod nosem vakcíny dalšími státy, které chtějí na úkor celé Evropy obejít dohodnutá pravidla distribuce.

Jaký byl v tomto směru počin roku 2021?

Asi především zavedení jednotného formátu covid pasu, který je platný po celé Evropě. Připravili jsme jednoduchý rámec, který zajistil uznávání certifikátů o očkování, covid testů a dokladů o prodělání nemoci, čímž odpadá zbytečná byrokracie. Pro evropské občany je tak mnohem jednodušší cestovat s jedním QR kódem po celé Evropě. Co už se nepovedlo zajistit, je, že data nebudou zneužita v jednotlivých členských státech. Každý členský stát je může využít po svém a mnohé to nedělají ideálním způsobem. Ale věřím, že pořád je to lepší než s sebou tahat 27 průkazů, pro každou zemi jiný.

Co se naopak mělo/mohlo udělat jinak?

Rozhodně je potřeba mnohem více pracovat za hranicemi Evropy se zbytkem světa. Musíme pomoci s očkováním tam, kde vakcíny nejsou dostupné. A není to jen proto, že je to základní lidská slušnost. Chráníme tím i sami sebe, protože bez proočkování většiny světové populace nejsme v bezpečí. Dost reálně hrozí vznik nových, nebezpečnějších variant v odlehlých končinách naší planety, odkud se pak mohou rozšířit zpátky do Evropy.

Váš nejsilnější zážitek, ať už pracovní nebo osobní, z průběhu druhého pandemického roku?

Pracovně jde hlavně o zjištění, že velmi dobře a efektivně může Evropský parlament pracovat on-line. Samozřejmě pro některé věci je nutné vidět se tváří v tvář, nicméně většina z nich jde s mnohem větší efektivitou vyřešit pomocí on-line schůzek a nástrojů. Taky nám doba jasně ukázala, že dvě sídla Evropského parlamentu jsou historický přežitek. Bruselská budova je pro všechna jednání parlamentu naprosto dostačující.

Vaše pracovní předsevzetí do nového roku?

Chci pokračovat v práci, které se tu věnuji už dva roky. A to je především hlídání toho, aby evropské peníze šly opravdu tam, kde jsou potřeba. Především v době masivních investic do zdravotního materiálu je třeba dbát na transparentní přidělování peněz daňových poplatníků, které musí mít pro evropské občany reálný užitek. Nesmí si za ně mastit kapsy oligarchové a různí šmejdi zneužívající důvěry lidí.