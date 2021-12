Rok 2021 očima europoslanců: Luděk Niedermayer

Jak hodnotíte obecně postup EU a EP v boji proti pandemii covid-19 ve druhém roce jeho trvání a v porovnání s rokem 2020?

Zatímco pro naši zemi byl rok 2021 z hlediska pandemie tragický, napříč EU se podle mého názoru situace postupně zlepšovala. Zásadní byla dostupnost vakcín, která nás postupně, od konce jara, posouvala k normálnějšímu životu a uvolnění řadě omezení. Z hlediska fungování Unie byla v centru pozornosti, poté co začalo fungovat očkování, ekonomicko-sociální strana pandemie. V tomto ohledu jsem moc rád, že se země EU rozhodly k bezprecedentnímu kroku – posílení společného rozpočtu o stovky miliard eur určených na podporu ekonomiky po pandemii. I když se z dnešního pohledu zdá, že ekonomika je v lepším než očekávaném stavu a že tempo oživení zjevně překonává očekávání, byl to myslím jak ekonomicky, tak politicky správný krok.

Jaký byl v tomto směru počin roku 2021?

Zcela zásadní byla dohoda o společném nákupu vakcín a udržení konceptu „obchodně otevřené Unie“ i ve vztahu k výrobě vakcín. Na území EU byly tímto nejen vyrobeny stovky milionů dávek život chránících vakcín, ale další stovky milionů pomohly ochránit životy v jiných částech světa. Za velmi cennou považuji též dohodu na balíku „Next Generation EU“, který podpoří obnovu ekonomik a pomůže zemím s investicemi nutnými pro startující dekarbonizaci ekonomiky.

Co se naopak mělo/mohlo udělat jinak?

Bezesporu na začátku pandemie zcela selhala spolupráce zemí Unie. Opatření byla chaotická a nekoordinovaná. Navíc nevyužíváme to, co EU nabízí – učit se z nejlepších postupů a zkušeností. Proto je v Unii bohužel velmi obvyklé, že řada vlád „vymýšlí své kolo“, zatímco jen kousek za hranicemi již na bicyklech běžně jezdí. Není to teoretický povzdech, stálo nás to tisíce životů našich občanů.

Váš nejsilnější zážitek, ať už pracovní nebo osobní, z průběhu druhého pandemického roku?

Silně na mne zapůsobilo třeba to, jak se díky kombinaci očkování a protipandemických opatření podařilo napříč Evropou potlačit nákazu, a proto mne tak mrzí, že země, jako je ta naše, jsou nyní (v polovině listopadu) zpět ve velmi špatné situaci. Emotivní bylo také postupné setkávání se s řadou kolegů v práci, často po více než rok trvajícím setkávání se jen v on-line prostoru.

Vaše pracovní předsevzetí do nového roku?

Především to, abychom dnes opět startující pandemii v Evropě i ve světě zvládli. A abychom se z ní poučili – na většinu velkých hrozeb dnešního světa jsme s to reagovat jen tehdy, když spojíme síly. Proto je fungující EU pro naši zemi tak moc důležitá.