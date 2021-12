Rok 2021 očima europoslanců: Hynek Blaško

Hynek Blaško

Český politik a generál Armády ČR v záloze. Dne 8. května 2006 byl jmenován generálmajorem. Vojenskou činnou službu ukončil 31. července 2012, kdy odešel do zálohy. Do svého odchodu do zálohy byl velitelem Společných sil AČR. Je členem hnutí SPD, za něž je od roku 2019 poslancem Evropského parlamentu ve frakci Identita a demokracie.