Rohde & Schwarz Vimperk roste: závod má už přes 1000 zaměstnanců

Dosažení hranice 1000 zaměstnanců představuje pro vimperský závod moment, který odráží téměř 25 let jeho růstu a rozvoje. „Náš závod vznikal krok za krokem. Vzhledem ke komplexitě našich procesů, technologické náročnosti výroby a širokému portfoliu produktů trvalo dosažení této hranice mnoho let. O to více si tohoto okamžiku vážíme,“ říká vedoucí personálního oddělení Milan Černý.
Silný hráč v regionu Šumavy
Rohde & Schwarz je ve Vimperku jedním z klíčových zaměstnavatelů – ve městě s přibližně sedmi tisíci obyvateli dnes firma zaměstnává více než tisíc lidí. Tento závazek však není jen o číslech. Ovlivňuje životy stovek rodin napříč celým regionem. „Je to pro nás obrovská odpovědnost – vůči našim zaměstnancům, partnerům i městu. Udržitelný rozvoj je proto součástí každého našeho rozhodnutí.“
Firma zároveň pokračuje v plánovaném růstu. Na podzim letošního roku zahájila výstavbu nové výrobní haly, která rozšíří její prostory o více než 8 000 m². Nové kapacity tak umožní další rozvoj závodu.
Lidé na prvním místě
Za úspěchem společnosti stojí její zaměstnanci. Ti, kteří každý den pracují v logistice, výrobě, administrativě nebo inženýrských profesích, tvoří páteř závodu a určují jeho směr. „Tisíc lidí není statistika. Je to tisíc příběhů, tisíc osobních cest a tisíc důvodů, proč má naše práce smysl,“ zdůrazňuje vedení firmy.
Firemní kultura Rohde & Schwarz staví na otevřenosti, spolupráci a prostoru pro nové nápady. Věříme, že nejlepší řešení vznikají tam, kde mají lidé prostor přemýšlet, tvořit a vzájemně se inspirovat. „Make ideas real“ zde není jen slogan – je pro nás každodenní realitou. Ve Vimperku se rodí inovace a skutečná řešení, které míří do celého světa.
Čtvrtstoletí růstu
Rohde & Schwarz Vimperk prošel za uplynulých 25 let velkou proměnou. Podnik zažil období rychlého růstu i náročnější etapy, pomyslnou sinusoidu, která však stále směřuje vzhůru. „Důležitý je trend – a ten je dlouhodobě pozitivní. Pevně věříme, že v růstu budeme moci pokračovat i nadále, „ uzavírá jednatel Ingo Herzog