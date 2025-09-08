Rohde&Schwarz propojuje pedagogy, studenty i odborníky

O úvodní přednášku se postaral Pavel Kordík z FIT ČVUT, který přiblížil základní principy fungování umělé inteligence a společně s účastníky otevřel diskusi o jejích přínosech i možných rizicích.
Na něj navázala Eva Nečasová z organizace AI dětem, z. s., která pedagogům nabídla konkrétní kurikulum a ukázala, jak mohou s AI efektivně pracovat přímo ve výuce. Zároveň učitelům poskytla podporu pro zavádění těchto metod do školní praxe.
Velkou pozornost vzbudil příspěvek Jany Doležalové ze ZŠ Smetanova Vimperk. Upozornila na to, jak důležité je učit matematiku na praktických příkladech a ukázala, jak může spolupráce škol s firmami v rámci STEM aktivit rozšířit obzory žáků.
Inspirací pro studenty byly také zkušenosti Davida Studenovského a žáků SPŠ Tábor, kteří popsali, jak jim zahraniční stáže „otevřely oči“ a přinesly nové pohledy na technické vzdělávání.
Fyzika zábavně a bez strachu
Známý učitel a publicista Vladimír Kořen přesvědčil účastníky, že i fyzika může být atraktivní. Svým vystoupením ukázal, jak lze složité zákonitosti přiblížit žákům zábavně a srozumitelně, aby je předmět bavil a motivoval k dalšímu objevování.
Diskuse o budoucnosti školství
V závěru programu proběhla panelová diskuse všech přednášejících s účastníky. Hlavním tématem byla otázka, jak odbourat strach žáků z fyziky, chemie a techniky a jak tyto předměty představit jako prakticky využitelné a přístupné každému.
Proč Rohde & Schwarz pořádá tuto konferenci?
Společnost Rohde & Schwarz Vimperk patří mezi největší zaměstnavatele v regionu a dlouhodobě se věnuje podpoře technického vzdělávání. Konferencí „Technika – obor budoucnosti“ chce inspirativně propojovat školy, pedagogy a odborníky,ukazovat praktické přínosy techniky a přírodovědných oborů, motivovat mladou generaci ke studiu technických směrů a zejména posilovat spolupráci firem a škol v oblasti STEM.
„Naším cílem je ukázat, že technické vzdělávání má obrovský význam pro budoucnost. Chceme motivovat pedagogy i studenty, aby techniku vnímali jako obor plný možností a inspirace,“ řekl Milan Černý, vedoucí personálního oddělení.
Konference se ve Vimperku koná pravidelně a každoročně přináší nové impulzy pro učitele i studenty. Stává se tak nejen místem setkávání odborníků, ale i důležitou součástí regionální podpory vzdělávání.