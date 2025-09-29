Rohde & Schwarz otevřel studentům dveře do hi-tech světa

Ve Vimperku proběhl čtvrtý ročník Rohde & Schwarz E-Campu. Během jednoho týdne se 23 studentů elektrofakult z Česka a Slovenska ponořilo do prostředí špičkové hi-tech firmy, kde si vyzkoušeli reálné procesy a získali inspiraci pro svou profesní budoucnost.

Rohde & Schwarz otevřel studentům dveře do hi-tech světa | foto: ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.

Ve společnosti Rohde & Schwarz ve Vimperku proběhl již čtvrtý ročník E-Campu – unikátního programu určeného studentům elektrotechnických fakult z celé České republiky a Slovenska.

Během jednoho intenzivního týdne se 23 vybraných studentů seznámilo s prostředím špičkové hi-tech firmy.

První dva dny byly věnovány detailnímu představení klíčových oddělení společnosti – od osazování a testování desek plošných spojů, přes kabelovou výrobu a koncovou montáž, až po technickou podporu. Studenti měli možnost nejen vidět jednotlivé procesy vedoucí k výrobě špičkových přístrojů značky Rohde & Schwarz, ale také si některé z nich sami vyzkoušet – vše pod vedením odborníků a specialistů.

Rohde & Schwarz otevřel studentům dveře do hi-tech světa

Středeční program přivedl účastníky do sesterského závodu v německém Teisnachu. Zde je čekal odborný seminář na téma výroby desek plošných spojů, včetně speciálních HF desek. Po úvodní teorii následovala detailní exkurze, která studentům umožnila nahlédnout do technologií stojících za výrobou těchto klíčových komponentů. Výjezd završila cesta na Velký Javor, kde se účastníci krátce seznámili i s vojenskými technologiemi umístěnými na této nejvyšší hoře Šumavy.

Čtvrtek patřil programu s příznačným názvem Denní chléb inženýrů. Studenti se celý den prakticky seznamovali s činností místního inženýringu, zkoušeli si různé postupy a měli možnost vidět ukázky práce s výrobními technologiemi a produkty.

Rohde & Schwarz otevřel studentům dveře do hi-tech světa

Závěrečný den probíhal opět přímo ve výrobě – tentokrát si studenti na vlastní kůži vyzkoušeli proces výroby spektrálního analyzátoru FPC. A rozhodně nešlo jen o jednorázový zážitek. Každá z partnerských univerzit obdrží vlastní analyzátor, aby na něm účastníci E-Campu mohli dále navazovat při svých studijních úkolech, výzkumných projektech i závěrečných pracích.

Také letos se program setkal s velmi pozitivní odezvou. Kromě odborné části měli studenti možnost poznat i Vimperk a jeho okolí a zjistit, jaké jedinečné benefity může život v tomto městě nabídnout – kombinaci špičkového hi-tech prostředí s kvalitním zázemím pro rodinu, sport i volný čas.

Díky své koncepci získal E-Camp v roce 2024 ocenění za 2. nejlepší HR projekt v České republice. Tento úspěch jasně ukazuje, že propojení firem a vysokých škol je správnou cestou, jak podporovat mladé talenty a posouvat české technické vzdělávání kupředu.

Rohde & Schwarz Vimperk je již čtvrtým rokem partnerem elektrotechnických fakult ČVUT v Praze a ZČU v Plzni. Intenzivní spoluprací se snaží studentům otevřít prostředí praxe a nabídnout jedinečný pohled na know-how světového technologického lídra.

Rohde & Schwarz otevřel studentům dveře do hi-tech světa

Závazek k podpoře technického vzdělávání firma v létě 2025 ještě posílila podpisem třetí partnerské smlouvy – tentokrát s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, největší elektrotechnickou fakultou v České republice. Dohoda z 28. srpna zahrnuje propagaci, společné aktivity i odbornou spolupráci.

„Jsme přesvědčeni, že podpora technického vzdělávání – nejen na vysokoškolské úrovni – je klíčová nejen pro rozvoj společnosti Rohde & Schwarz, ale i pro celé odvětví techniky a elektrotechniky,“ uvedl Milan Černý, vedoucí personálního oddělení společnosti. Firma proto plánuje i v dalších letech investovat finanční i materiálové prostředky do vzdělávání na všech úrovních.

Děkujeme všem, kdo sdílí tento pohled a věří, že propojení praktických zkušeností s teoretickým vzděláváním je správnou cestou k budoucnosti.

