Rodinný podnik v poradenství? Generali Česká ukazuje cestu

Tomáši, co dělá Generali Česká jinak než ostatní hráči na trhu?

Naše poradenství stojí především na vztazích. Dlouhodobě klienta provázíme životem – pomáháme chránit rodinu, investovat, tvořit rezervy, řešit úvěry. Vždy tak, aby řešení dávalo smysl teď i za deset let. To vyžaduje odbornost, péči a silné zázemí. A to všechno u nás poradci mají.

Digitalizace dnes mění celý obor. Jak to vypadá u vás?

Moderní poradce potřebuje víc než diář. Náš poradenský systém REDy mu dává do ruky nástroj, který mu pomůže klienta provést komplikovaným světem a udělá pro něj přehledné řešení na míru.. Klientský portál Moje Generali zase umožňuje klientům spravovat své záležitosti online – a poradci se tak můžou soustředit na skutečnou přidanou hodnotu - poradenství.

Spustili jste program Nástupnictví. Co za tím stojí?

Máme v síti zkušené poradce, kteří celý život budovali důvěru a vztahy s klienty. Je škoda, když s nimi odchází i jejich know-how a klientská báze. Proto jsme vytvořili systémové řešení: Nástupnictví. Pomáháme poradci přirozeně předat byznys – často v rámci rodiny nebo týmu, a klientům zajistit kontinuitu. Je to elegantní způsob, jak předat štafetu a zároveň zachovat to, co bylo roky úspěšně budováno.

Máte příklad, kde už to funguje?

Určitě. Například kolega z jižních Čech, který po 30 letech úspěšně předal své podnikání dceři. Oba zůstali součástí naší sítě, klienti si zachovali kontakt s důvěryhodným poradcem a v rodině pokračuje podnikání. Takových příběhů je čím dál víc a my se je snažíme podporovat.

Proč by měl zkušený poradce uvažovat o spolupráci právě s Generali Českou?

Protože nabízíme víc než „pozici“. Poskytujeme platformu pro vlastní podnikání. U nás nejste jen v týmu, budujete vlastní značku pod silným logem lva. Máte za sebou podporu, technologie, vzdělávání i jasnou cestu k růstu – obchodnímu i manažerskému. A přitom si držíte autonomii a vztah s klienty.

Co byste vzkázal těm, kteří dnes pracují jinde, ale chtějí něco víc?

Jestli přemýšlíte o změně, dobře si promyslete, co od svého partnera na straně pojišťovny očekáváte. My v Generali České nejsme jen silné jméno – jsme komunita profesionálů, kteří táhnou za jeden provaz a vzájemně se podporují. Nabízíme prostředí, kde můžete rozvíjet svou kariéru i podnikání a zároveň mít po boku spolehlivého partnera, který vás bere vážně. Pokud hledáte příležitost, která vás skutečně posune dál, ozvěte se nám. Jsme připraveni vás přivítat.

Chcete stavět svůj byznys na jistotě? Začněte s Generali Českou.

Největší síť. Nejmodernější nástroje. Lidský přístup.