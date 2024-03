Rodinné vinařství vaří jedna z nejlepších vín v České republice

Nejlepší česká Pálava roku 2024

Prague Wine Trophy je co do počtu hodnocených vzorků největší a nejuznávanější mezinárodní soutěží vín v České republice, která se každoročně koná v Praze. Letošního ročníku se zúčastnilo 1828 vín z vinařských regionů celého světa. Vinařství Rochůz do soutěže vyslalo 12 vín, která získala hned 9 medailí. Vítězná Pálava se s úžasnými 96 body stala 7. nejlépe hodnoceným vínem celé soutěže!

Vítězná polosuchá Pálava zaujme, kromě typických růží a fialek, také vůní a chutí červeného pomeranče. Zbytkový cukr je pak vyvážen harmonickou kyselinou, která tomuto vínu přidává na vyšším těle. Úspěch ročníku 2022 navazuje na úspěchy jeho předchůdce, který bodoval i na zahraniční soutěži Decanter London 2023.

Díky skvělým hodnocením i ostatních vín, se toto malé vinařství ze srdce Slovácka opět zařadilo mezi pětihvězdičková vinařství - tedy s průměrem pěti nejlépe hodnocených vín nad 90 bodů.

Slovácká vína - tvrdá práce a filozofie vinařství

Rostoucí sbírka ocenění z významných tuzemských i zahraničních soutěží je výsledkem tvrdé práce a filozofie vinařství, která při výrobě vína uplatňuje rozum i cit - špičkové technologie i lidské ruce. Se zájmem prozkoumává nové možnosti, ale s respektem a důvěrou se opírá o tradice, které formovaly výrobu vína na Slovácku od nepaměti. Výsledná vína tak vynikají svojí vyváženou, harmonickou chutí a rok od roku se zvyšující kvalitou, na kterou se zákazníci mohou spolehnout.

Ocenění z prestižních soutěží jako je Prague Wine Trophy jsou pro tento malý rodinný tým důležitým oceněním, ale zejména výzvou, aby pokračovali a udrželi našláplý směr a vysoko nasazenou laťku.

O Vinařství Rochůz

Prominentní místo pod Parkem Rochus s nádhernými výhledy do kraje severního Slovácka je domovem a zázemím rodinného Vinařství Rochůz. Vína tohoto mladého, moderního a dynamického vinařství jsou specifická díky rozmanitosti jeho vinohradů v Bzenci, Újezdci či na mařatické Soví hoře.

Aby mělo vinařství jistotu, že se do jeho sudů dostanou jen ty nejlepší hrozny, muselo začít vlastními vinicemi. Vybrat ideální lokace trvalo řadu let. Nyní rochůzské vinice najdete v nejlepších vinařských obcích Slovácka, typických pro daný mikroregion - Bzenec, Mařatice a Újezdec plodící vynikající hrozny místních odrůd.

Za použití nejnovějších technologií, letitých zkušeností a citu pro udržení místní vinařské tradice produkuje tento malý tým harmonická vína, která o sobě dávají vědět jak na domácí, tak zahraniční scéně.