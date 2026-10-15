Ročně strávíme v ložnici čtyři měsíce. Víte, co při spaní dýcháte?

Komerční sdělení

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Obývák považujeme za centrum domácnosti. V počtu hodin strávených na jednom místě ale většinou vítězí ložnice. A kdo spí s pootevřeným oknem, větrá obvykle celou noc. Chladný vzduch podporuje sice hlubší spánek, ale nemusí být čistý. Čistička vzduchu v ložnici proto dává smysl.

Musí však splnit zásadní podmínku: nerušit váš spánek.

Zkuste si sečíst svůj běžný den. Práce, dojíždění, nákupy. Po návratu domů střídáte kuchyň, obývák a koupelnu. Pak ale zůstanete sedm či osm hodin na jediném místě. V ložnici. Při osmi hodinách spánku denně jsou to téměř čtyři měsíce ročně. Místnost, kterou přes den sotva navštívíte, tak bývá tou nejdéle využívanou v celém bytě. Právě proto stojí za pozornost i vzduch v ní.

Otevřené okno není filtr

Když větráte v obýváku, okno pak zavřete. Pokud ale rádi spíte v chladu s pootevřeným oknem, v ložnici větráte bez přerušení celé hodiny. Spolu s venkovním vzduchem mohou dovnitř vlétnout i jemné částice (link: Odkaz) z dopravy, kouř z okolních komínů nebo pyl. Pocit svěžího vzduchu není bohužel měřítkem jeho čistoty.

A nejde jen o byt u rušné silnice. Také zahrada za oknem má své neviditelné obyvatele: spory plísní z půdy, tlejícího listí či rostlin. Ty se šíří vzduchem i v noci. V ložnici se navíc při pohybu peřiny a matrací rozvíří prach, který může obsahovat alergeny z roztočů. (link: Odkaz).

Větrat, nebo čistit? Obojí má svou úlohu

Větrání potřebujeme. Čistička vzduchu ho nenahrazuje, ale pomáhá snižovat množství polétavých částic, které vdechujeme. Ložnice je pro čističku logickou volbou. Ne proto, že by byla nejšpinavější místností, ale protože zde trávíte dlouhý souvislý čas. Umístění čističky vzduchu do ložnice má ale jednu podmínku. Přístroj vás v tichu ložnice nesmí rušit. Čistička vypnutá kvůli hluku vám během noci vzduch nečistí. Při výběru proto sledujte hlučnost při výkonu, který budete skutečně používat, nejen údaj pro nejtišší režim.

Čistička vzduchu v ložnici nesmí rušit

Ionic-CARE Triton X6 používá elektrostatický filtr a proudění vzduchu vytváří pomocí iontového větru, bez klasického ventilátoru. Při maximálním výkonu naměřil Strojírenský zkušební ústav hladinu akustického tlaku jen 12 dB. Pro zachování ticha ji tedy nemusíte přepínat na nejslabší režim.

V tříhodinovém testu Státního zdravotního ústavu dosáhl přístroj protiprašné účinnosti 96 %. Pro ložnici tak nabízí spojení spolehlivého zachytávání polétavých nečistot a velmi tichého chodu.

Filtr, který nekončí v koši

Další výhoda se projeví při delším užívání. Nerezový elektrostatický filtr není spotřební materiál, který po zanesení musíte vyhodit. Stačí jej otřít nebo omýt a můžete ho použít znovu. Odpadají tak starosti s objednáváním a nákupy náhradních filtrů. Jeden filtr, který je součástí přístroje už při nákupu, zvládne tisíce cyklů.

Od října 2026 navíc u Ionic-CARE získáváte na tento filtr doživotní záruku. Čističky vzduchu Ionic-CARE Triton X6 pořídíte od 3 690 Kč a běžně si můžete vybrat z pěti barev a dekorů. Momentálně je nabídka rozšířena ještě o limitovanou edici v designu exotického dřeva. Všechny varianty si můžete prohlédnout zde: www.ionic-care.cz

Čistička vzduchu v ložnici pomáhá pečovat o vzduch tam, kde trávíte podstatnou část života. Dobrou noc a klidný spánek.

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